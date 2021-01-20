Оппозиционные депутаты сегодня встретились со спикером и вице-спикером парламента Южной Осетии. Их интервью малоизвестному ресурсу вызвало возмущение семьи Инала Джабиева и их сторонников. В них протестующие и депутаты были названы прозападными или прогрузинскими силами, а убитый от рук силовиков Инал Джабиев – террористом.

На встречу со спикером парламента кроме парламентариев пришли и протестующие, которые полтора месяца стоят вместе с семьей убитого Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала. Они прямо спросили у Алана Тадтаева, почему на них вешают ярлыки прогрузинских сил и «соросят». Спикер ответил, что это говорил не он, а ведущий:

«Ответьте нам, мы за этим пришли. Мы видели четыре интервью, двое из тех, кто их давал, сейчас здесь – первое и второе лицо парламента. И нас интересует: те люди, которые полтора месяца стоят на площади, кого из них вы видите врагами, работающими против Южной Осетии? Есть такие? Нет? Но когда ваш собеседник утверждает это, вы говорили с ним по скайпу, и любой осетин за другого осетина заступится, если говорят неправду. Я считаю, вы слегка ошибаетесь.

Алан Тадтаев: А ты смотрел это интервью?

– Да, все четыре. Ведущий называл нас соросятами и грузинятами. Я вас прямо спрашиваю, есть там такие или нет? Есть это влияние на нас или нет? Мы там зачем стоим? Две женщины в трауре стоят там и по ночам. А я должен пойти спать, зная, что они там стоят?!

Голос 2: Я молодой человек, но даже я там стоять уже не могу, а там женщины. И я всегда говорю свое мнение, и им сказал, пока вы тут стоите, я тоже буду рядом с вами. Если завтра они уйдут, то и я без всякой политики встану и уйду с площади. А чтобы они там не стояли, вы должны решить этот вопрос».

На вопросы депутатов спикер парламента Алан Тадтаев и вице-спикер Петр Гассиев ответили, что и их коллеги используют «свои ресурсы», на которых, по их словам, распространяется ложь в их адрес. «Своими» для оппозиции, помимо «Кавказского узла», они назвали и «Эхо Кавказа». «Каким образом это наши ресурсы?» – удивились депутаты. По их словам, на этих ресурсах еще недавно очень активно был представлен и сам глава государства Анатолий Бибилов.

Встреча длилась больше часа, но стороны не пришли к взаимопониманию, говорит депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Встреча длилась больше часа, все претензии были выслушаны. Но как это не прискорбно говорить, никакого понимания или изменения позиции ни у председателя парламента, ни у его заместителя Петра Гассиева, ни у других (хотя их партийцы молчали, говорили только они вдвоем, от имени партии) мы не услышали. Это касается и дела Джабиева. Они соглашались с тем, что да, необходимо предпринять какие-то шаги, но когда мы спросили какие, отвечали, что надо выйти на работу. То есть и по этой позиции не изменилось ничего. Лично я ожидаю и продолжение информационных вбросов. Я здесь вижу пиар-кампанию целую, направленную на дальнейший раскол общества. Мы увидели четыре интервью этому ресурсу, и везде звучит необходимость принять какие-то жесткие меры, жесткой рукой. То есть, скорее всего, они готовят всех к тому, что такие жесткие меры могут быть предприняты против тех, кто не согласен с позицией президента».

Накануне на имя председателя Комитета Госбезопасности Олега Ширана группа депутатов отправила запрос, в котором попросила предоставить информацию, имеются ли в распоряжении ведомства данные о том, что отдельные депутаты являются проводниками политики Грузии или других стран, враждебно настроенных к республике. Ответ от Госкомитета парламентарии будут ждать 15 дней, отведенных на это по закону.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия