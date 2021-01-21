Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назначен вице-премьером

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назначен на пост вице-премьера страны. Об этом на заседании правительства заявил глава Кабмина Георгий Гахария. Министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили сохранила пост первого вице-премьера, – пишет СОВА.

«Сегодня нам предстоит сражаться на разных фронтах. Прежде всего, это глобальная пандемия и, конечно же, глобальный экономический кризис. Чтобы преодолеть его и экономически подготовить страну к 2024 году для подачи заявки на полноправное членство в Евросоюзе, требуется слаженная работа. Поэтому сегодня я хочу представить вам первого вице-премьера по экономическим вопросам. Это Майя Цкитишвили. Второй вопрос, который также будет приоритетным для правительства Грузии, — это дальнейшая деоккупация страны и ее интеграция. Еще одним вице-премьером в правительстве Грузии будет министр иностранных дел Давид Залкалиани. Я уверен, что вы сможете решить эти задачи и ваша работа будет успешной», – сказал Гахария.

Действующий глава МИД Грузии свою дипломатическую карьеру начинал в 1992 году – с должности атташе. В разные годы он работал в структурах министерства иностранных дел и в зарубежных миссиях.

После смены власти в Грузии 2012 году Давид Залкалиани занял пост первого заместителя главы МИД. А в июне 2018 года был назначен министром иностранных дел Грузии.