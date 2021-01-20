Новый президент США – новые перспективы Грузии

В эти минуты Джо Байден официально вступает в должность президента США. За церемонией инаугурации 46-го главы Белого дома следят во всем мире. В том числе и в Тбилиси. С Байденом в Грузии многие связывают надежду на скорое вступление страны в Североатлантический альянс. Новый президент США, в отличие от Дональда Трампа, к НАТО относится куда более серьезно, и это отношение, по мнению многих в стране, может стать решающим для Тбилиси. Тем более что внешнеполитическая команда Байдена ратует за расширение альянса.

Не успел Джо Байден стать президентом США, как Грузия появилась в повестке дня его администрации. Всего за несколько часов до того, как политик произнес слова присяги со ступенек Капитолия, кандидат в госсекретари Энтони Блинкен предстал перед сенатским комитетом по международным отношениям. Для назначения на пост главы Госдепа он должен получить одобрение сенаторов. В ходе более чем трехчасовых слушаний Блинкену пришлось отвечать на вопросы о внешнеполитических приоритетах Вашингтона на ближайшие четыре года. Среди них – волнующий многих в Грузии вопрос ее североатлантического будущего. В ответ на высказанные опасения сенатора-республиканца Рэнда Пола о том, что вступление Грузии в НАТО может привести к войне с Россией, Блинкен ответил, что война 2008 года оказалась возможной именно потому, что Тбилиси не был частью альянса:

«Есть достаточно свидетельств того, что Россия агрессивна по отношению к странам, которые не входят в НАТО и не находятся под зонтиком (безопасности). Это показывает, почему Россия не нападает (на членов НАТО)».

Впрочем, слова Блинкена не очень убедили Рэнда Пола, напомнившего, что часть территории Грузии оккупирована Россией, и в соответствии с 5-й статьей Устава альянса, предусматривающей коллективную безопасность, альянс был бы вынужден вступить в войну, поскольку должен защищать союзников. По мнению сенатора Пола, приглашение Тбилиси в НАТО стало бы провокационным шагом:

«Я бы ни в коем случае не голосовал за вступление Грузии в НАТО, если мы не готовы к тому, чтобы мои или ваши дети отправились на войну в Грузию».

На это Блинкен вновь указал, что ни одна из стран НАТО никогда «не становилась мишенью для российской агрессии».

В сентябре прошлого года, еще до выборов в США, в интервью CBS News Энтони Блинкен, рассуждая о своем видении политики, которую следует вести в отношении Кремля, отмечал:

«Президент Байден будет бороться с г-ном Путиным за его агрессию, а не обнимать его. Он будет не разрушать НАТО, а укреплять блок, инвестировать в новые возможности для решения проблем в киберпространстве, в космосе, на море, в сфере искусственного интеллекта, радиоэлектронной войне и оказать серьезную помощь в области безопасности таким странам, как Украина, Грузия, Западные Балканы».

О том, что вопрос вступления Грузии в НАТО получит новую жизнь при президентстве Байдена, за последнее время успели порассуждать практически все западные эксперты – от бывшего командующего вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса и до бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу. Исследователь организации Heritage Foundation Джеймс Карафано также считает, что США сделают все возможное, чтобы помочь Грузии, потому что это отвечает интересам американской стратегии:

«Вашингтон продолжит поддерживать евроатлантические устремления Тбилиси. Будущая администрация США будет стоять на позиции, что Россия не имеет права вето в вопросе расширения НАТО. Проблема здесь не в поведении Соединенных Штатов, не в их политике или в политике Европы. Проблема – в политике России, Путин не меняет своей линии. Поэтому после попыток России расширить свое влияние в бассейне Черного моря, интерес США к Грузии вырос. Думаю, Грузия становится все более актуальной в американском видении стабильной и процветающей Европы».

С тем, что у России нет права решать за Грузию и Украину – быть им частью Североатлантического договора или нет – согласен и генсек НАТО. Выступая на днях перед участниками конференции Парижской научной школы, Йенс Столтенберг привел в пример свою родную Норвегию:

«У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО. На то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членом НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО, но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали «нет». Норвегия, соседка России, имеет суверенное право решать свой собственный путь, они (норвежцы) хотят быть членами, они соответствуют стандартам НАТО, и мы их приветствуем. Мы хотим видеть такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это – фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться».

В 2015 году, выступая на пленарном заседании Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, Энтони Блинкен, занимавший в то время пост заместителя госсекретаря, заявлял, что Вашингтон будет придерживаться взятого на себя в Бухаресте обязательства о том, что Грузия станет членом НАТО. Теперь, уже претендуя на пост главы Госдепа, Блинкен вновь подчеркивает приверженность бухарестским решениям. Правда, руководитель грузинского Центра стратегии и развития Леван Долидзе отмечает, что для этого мало лишь добрых намерений новой администрации США:

«На фоне смены власти в Соединенных Штатах, любые заявления, ставящие Грузию в повестку дня новой администрации, очень важны. И новый президент Джо Байден, и кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен прекрасно знают регион и в курсе того, перед какими вызовами, в том числе в области безопасности стоит Грузия. Что касается НАТО, то Соединенные Штаты, конечно, всегда играли ключевую роль в вопросах расширения НАТО. Но как будут развиваться события в ближайшем будущем, зависит не только от видения и желаний президента Байдена. Это также будет зависеть от того, как его видение будет воспринято союзниками США из числа ведущих стран Западной Европы».

Грузия, отмечают в местном экспертном сообществе, не раз получала подтверждение поддержки со стороны США, поэтому ей сегодня, прежде всего, необходимо убедить скептиков не в Вашингтоне, а в Европе.