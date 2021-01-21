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Коронавирус в Грузии: 1137 новых случаев, скончались 11 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1137 новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
Как пишет «Новости-Грузия», за последние 24 часа в стране от коронавируса вылечились 1179 человек, скончались от последствий инфекции 11 пациентов.
С начала эпидемии в феврале 2020 года и до сегодняшнего дня в Грузии выявлен 251 071 случай инфицирования коронавирусом, 238 110 человек выздоровели, 2 998 умерли.
За последние 24 часа в стране было проведено 17 019 тестов на коронавирус, в том числе 9840 тестов на антигены и 7179 ПЦР-тестов.
По регионам новые случаи заражения распределились так:
- Тбилиси – 477;
- Аджария — 64;
- Имеретия — 164;
- Квемо Картли — 65;
- Шида Картли — 85;
- Гурия — 13;
- Самегрело – Земо Сванети — 118;
- Кахетия — 95;
- Мцхета-Мтианети — 27;
- Самцхе-Джавахети — 18;
- Рача – Лечхуми и Квемо Сванети —11.
Сейчас в стране 9946 активных случаев заражения, из которых 3 478 человек проходят лечение в клиниках, в том числе 1 685 — в больницах Тбилиси, 249 — в Аджарии, 711 — в Имеретии.
Состояние 735 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 219 человек.
В ковид-гостиницах под наблюдением врачей остаются 534 больных, 5 934 человека проходят лечение от вируса на дому.
В карантинных пространствах размещены 536 граждан. 20 813 человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Другие новости дня
В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
МВД Грузии заявило о задержании гражданина России, который разыскивался Интерполом по запросу российской стороны.
«Сотрудники криминальной полиции МВД в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий задержали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола гражданина России А.Л. в Батуми, в месте временного проживания. Следствием установлено, что данное лицо находится в Грузии с января 2020 года», – говорится в заявлении.
По данным министерства, Россия объявила о розыске А.Л. на национальном уровне 19 августа 2020 года, а 9 ноября 2020 года Генеральный секретариат Интерпола объявил его в международный розыск по красному циркуляру.
Как пишет РИА Новости, задержанный обвиняется в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении несовершеннолетних со стороны организованной группы лиц, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Сенатор РФ Фадзаев призвал югоосетинские власти пойти на уступки участникам акции протеста
Сенатор из Северной Осетии-Алании Арсен Фадзаев призвал руководство самопровозглашенной республики Южная Осетия пойти на уступки в противостоянии с участниками бессрочной акции протеста на Театральной площади Цхинвали.
«Кавказ.Реалии» указывает, что Фадзаев первым из федеральных российских политиков обратил внимание на протест родных Инала Джабиева, умершего во время пыток в цхинвальском изоляторе временного содержания. Член Совета Федерации от законодательного органа Северной Осетии через соцсети обратился с призывом решить запутавшуюся ситуацию и выразил готовность стать участником переговорного процесса.
«Акция протеста семьи убитого Инала Джабиева затягивается по понятным причинам: родные и близкие недовольны ходом следствия, отсутствием конструктивного диалога с властью. Однако ситуация запутывается настолько, что наблюдать со стороны в ожидании положительного исхода больше не представляется возможным. Никто никого не слышит, обстановка в целом накаляется. Руководству (Южной Осетии – ред.) независимо от персоналий, важно понимать, что оно должно слышать общество, граждан, благодаря которым пришло к власти, а иногда идти на уступки, пусть даже неприятные», – отметил Арсен Фадзаев.
Реакции южноосетинских властей на заявление российского политика пока не последовало. Участница многодневной акции протеста, вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева не особо удивлена заявлениям Арсена Фадзаева.
«Полтора месяца назад я обращалась к нему, депутату Госдумы Артуру Таймазову и Дзамболату Тедееву (депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе – ред.), но тогда Фадзаев не отреагировал на наше обращение. Не знаю, почему решил сделать заявление именно сейчас», – отметила в беседе с корреспондентом «Кавказ.Реалии» Оксана Сотиева.
- Бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева и сочувствующих им жителей Цхинвали началась 4 декабря. Они требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева и справедливого наказания виновных в гибели 30-летнего мужчины. Акцию протеста поддерживают депутаты из оппозиционного блока парламента.
- Несколькими днями ранее бывшие югоосетинские президенты Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов на Театральной площади встретились с матерью и вдовой Инала Джабиева и пообещали организовать предметный переговорный процесс с действующими властями.
Европарламент потребует остановки «Северного потока-2»
Европарламент потребует от Европейского союза остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" и ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на проект резолюции, который будет вынесен на голосование 21 января.
По мнению авторов документа, также должны быть приняты ограничительные меры в отношении ответственных за нападения на оппозиционеров, "российских олигархов" и "членов ближайшего окружения президента Путина", а также "пропагандистов СМИ". Санкции могут включать замораживание их активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.
Ранее США ввели санкции против участника "Северного потока - 2" российского трубоукладчика "Фортуна", который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. В свою очередь 19 января "Газпром" предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта. За день до этого Германия приостановила разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах в связи с жалобами местных экологов.
После ареста Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по мнению оппозиционного политика , западные страны должны ввести санкции. В списке восемь человек, в том числе - бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов; глава ВТБ Андрей Костин, топ-менеджер банка, сын главы ФСБ Александра Бортникова - Денис Бортников; глава ВЭБ Игорь Шувалов; телеведущий Владимир Соловьев.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению, но являются политическим ориентиром для государств, входящих в Евросоюз. Санкции в ЕС вводятся решением всех входящих в него 27 стран.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назначен вице-премьером
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назначен на пост вице-премьера страны. Об этом на заседании правительства заявил глава Кабмина Георгий Гахария. Министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили сохранила пост первого вице-премьера, – пишет СОВА.
«Сегодня нам предстоит сражаться на разных фронтах. Прежде всего, это глобальная пандемия и, конечно же, глобальный экономический кризис. Чтобы преодолеть его и экономически подготовить страну к 2024 году для подачи заявки на полноправное членство в Евросоюзе, требуется слаженная работа. Поэтому сегодня я хочу представить вам первого вице-премьера по экономическим вопросам. Это Майя Цкитишвили. Второй вопрос, который также будет приоритетным для правительства Грузии, — это дальнейшая деоккупация страны и ее интеграция. Еще одним вице-премьером в правительстве Грузии будет министр иностранных дел Давид Залкалиани. Я уверен, что вы сможете решить эти задачи и ваша работа будет успешной», – сказал Гахария.
Действующий глава МИД Грузии свою дипломатическую карьеру начинал в 1992 году – с должности атташе. В разные годы он работал в структурах министерства иностранных дел и в зарубежных миссиях.
После смены власти в Грузии 2012 году Давид Залкалиани занял пост первого заместителя главы МИД. А в июне 2018 года был назначен министром иностранных дел Грузии.
Гахария: решение ЕСПЧ станет новым этапом в борьбе за деоккупацию Грузии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня огласит решение по межгосударственной жалобе Грузии против России по делу о войне 2008 года.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства заявил, что решение «должно стать новым этапом в борьбе за деоккупацию Грузии». Он уверен, что ЕСПЧ примет справедливое решение.
«Это решение станет результатом 12-летнего труда наших сограждан, сотрудников министерства юстиции, специалистов, и, конечно же, мы все уверены, что это будет справедливое решение. Cоздается основа для дальнейшей защиты интересов наших граждан на международном уровне. Мы все должны понимать, что это первая оценка войны 2008 года от международного суда. Кроме того, это решение налагает дополнительные обязательства на нас, как на правительство, и мы все должны хорошо понимать, что в ближайший период мы должны предпринять конкретные шаги для деоккупации страны посредством межведомственной скоординированной работы, и в этой части у нас есть конкретный план, которому мы должны следовать, и с которым мы ознакомим общественность в ближайшем будущем», – заявил Гахария.
Ранее премьер-министр Грузии говорил, что мирное восстановление территориальной целостности – задача №1 для правительства, а политика по восстановлению территориальной целостности, по его словам, будет «более структурированной».
Грузию в рамках регионального турне посетит глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит на следующей неделе Грузию, Армению, Азербайджан и Россию. Об этом сообщили иранские СМИ.
Информацию о запланированном визите иранского дипломата подтвердили в МИД Грузии. В ведомстве заявили «Эху Кавказа», что детали визита согласовываются по дипломатическим каналам.
Глава иранского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым 26 января. Об этом ранее рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива», – сказала она.
Мохаммад Джавад Зариф обсудил детали регионального турне и с главой МИД Турции.
«У меня состоялся хороший телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Чавушоглу. Я намерен посетить страны, которые могут работать вместе, чтобы помочь преодолеть карабахский кризис и установить мир и стабильность в регионе», - сказал он.
Накануне замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете» заявил, что Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Президент США Джо Байден подписал больше десятка президентских указов
В среду одним из первых актов Джо Байдена в должности президента Соединенных Штатов стало подписание семнадцати распоряжений и президентских указов, с помощью которых новый глава государства заблокировал несколько ключевых решений своего предшественника Дональда Трампа.
Президент Байден наложил запрет на строительство пограничной стены на границе с Мексикой, отменил запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан шести стран, где большинство составляют мусульмане, восстановил запрет на сооружение нефтепровода Keystone, объявил о намерении восстановить членство США во Всемирной организации здравоохранения и присоединиться к Парижскому соглашению об изменении климата.
Несколько распоряжений президента Байдена касаются борьбы с коронавирусной инфекцией. Он предписал ношение масок во всех государственных учреждениях и предложил федеральным службам продлить моратории на выселение квартиросъемщиков за неуплату квартплаты и выплату студенческих кредитов, гарантированных федеральным правительством.
Джо Байден также дал указание провести оценку указов своего предшественника в области охраны окружающей среды. Он намерен восстановить более жесткие стандарты выбросов углекислоты в атмосферу, отмененные Трампом. Среди других указов президента Байдена - требование к федеральным управлениям отдавать приоритет соображениям расового равенства в своей деятельности.
Как подчеркивают советники Байдена, в начале президентства он намерен сделать акцент на президентские указы для того, чтобы начать выполнять предвыборные обещания как можно быстрее. Республиканцы-законодатели уже дали понять, что его законодательным инициативам, например, плану реформы иммиграционной системы, представленному ранее и предусматривающему легализацию незаконных мигрантов после восьми лет пребывания в Соединенных Штатах, будет серьезная оппозиция в Конгрессе.
Позже вечером в среду Сенат утвердил первого члена кабинета Джо Байдена. Директором Национальной разведки стала Аврил Хейнс. Хейнс стала первой женщиной на этом посту. Её кандидатуру Байден выдвинул в ноябре 2020 года, вскоре после своей победы на выборах президента Соединенных Штатов.
Премьер Грузии поздравил Байдена и Харрис с инаугурацией
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил Джозефа Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должности президента и вице-президента США, – сообщает «Новости-Грузия».
«Поздравляем Джо Байдена, ставшего 46-м президентом США. Мы благодарны вам за приверженность стратегическому партнерству на протяжении многих лет. Мы с нетерпением ждем следующего этапа в укреплении нашего сотрудничества, а также защите демократии и свободы во всем мире», – пишет Гахария в своем Twitter.
«Я поздравляю Камалу Харрис с ее историческим достижением и с назначением первой в истории США женщиной-вице-президентом. США – особенный друг Грузии, и я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами», – говорится в другом посте премьера Грузии соцсети.
20 января в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. Из-за пандемии коронавируса традиционные массовые мероприятия отменены, а из-за опасений протестов меры безопасности усилены. На церемонии присягу также принесла Камала Харрис, ставшая первой женщиной – вице-президентом США.
Первые лица Грузии поздравили Джо Байдена с победой на выборах одними из первых – 8 ноября 2020 года, примерно за месяц до того, как полностью завершился подсчет голосов.
Победителя выборов официально утвердили 14 декабря, ровно через 41 день после основного дня всеобщих выборов. Победу Байдена подтвердили 538 членов коллегии выборщиков.
Мировые лидеры приветствуют нового президента США Джо Байдена
Мировые лидеры поздравляют Джо Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должность президента и вице-президента Соединённых Штатов.
Европейские лидеры в своих комментариях выражают надежду на улучшение связей после непростых отношений с администрацией 45-го американского президента Дональда Трампа. Он не раз публично упрекал страны ЕС за их действия в сфере торговли, недостаточные, по его словам, расходы на оборону. Трамп называл НАТО "устаревшей" организацией, и, как утверждал его бывший советник по национальной безопасности Джо Болтон, даже намеревался вывести США из этого военно-политического союза. Бывший посол США в НАТО Ник Бёрнс отмечал, что риторика и действия Трампа привели к самому серьёзному ухудшению контактов с европейскими странами после Второй мировой войны.
Джо Байден обещал наладить связи с европейскими союзниками, и ряд экспертов ожидают, что новый президент США совершит поездку в Европу в первые сто дней своего пребывания на посту главы государства.
"Я жду с нетерпением возможности поработать с Байденом, и его администрацией – с целью укрепления наших партнёрских отношений и реализуя наши общие цели в борьбе с изменением климата, последствиями пандемии коронавируса и в вопросах безопасности", - заявил, приветствуя инаугурацию Байдена, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель предложил разработать новый основополагающий договор о сотрудничестве, как он сказал, "для более сильной Европы, для более сильной Америки и для лучшего мира".
"Крепкий Североатлантический союз отвечает интересам как Северной Америки, так и Европы, поскольку никто не может решить стоящие перед нами проблемы в одиночку. Сегодня начало новой главы, и я надеюсь на тесное сотрудничество", - подчеркнул, в свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Среди направивших приветствия Байдену также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, представитель правительства Франции Габриэль Атталь, назвавший "крайне важными" намерения Байдена вернуть в США во Всемирную организацию здравоохранения и парижское соглашение по климату, из которых вышел Трамп.
Из политиков стран Ближнего Востока вступление Джо Байдена в должность приветствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выразил надежду на укрепление альянса двух стран и дальнейшие усилия по установлению мирных контактов между Израилем и арабскими странами, в чём заметных успехов добилась администрация Дональда Трампа.
Президент Ирана Хасан Рухани в день инаугурации Джо Байдена высказал самую резкую критику в адрес покинувшего пост президента США Дональда Трама. "Эпоха тирана подошла к концу, сегодня последний день его зловещего правления", - заявил Рухани. При Трампе Вашингтон вышел из международной сделки по ядерной программе Ирана, назвав её несправедливой и позволяющей Тегерану продолжать разработки ядерного оружия. Джо Байден выступает за возобновление участия Соединенных Штатов в ядерном соглашении – при условии соблюдения его условий самим Ираном.
В Абхазии подтвержден 91 новый случай коронавируса, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 524 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 91 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 110 человек, 94 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском госпитале 19 января скончались 2 пациента: мужчина 1937 и женщина 1953 годов рождения. У обоих была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлено осложнение основного заболевания «полисегментарная пневмония».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ - 20, в сухумском российском военном госпитале - 60 пациентов.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10875 человек. 154 летальных случаев. Выздоровели 8701 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Мадриде в результате сильного взрыва погибли три человека
В Мадриде произошел мощный взрыв. Одно из зданий было серьезно повреждено, передает El Pais. Сообщается о гибели как минимум трех человек, еще не менее 6 получили травмы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как серьезное.
Поврежденное строение принадлежит Мадридской архиепископии. Один из служителей церкви числится сейчас пропавшим без вести.
Практически полностью разрушены пять этажей здания. Серьезно пострадали несколько припаркованных рядом машин.
На месте работают несколько пожарных расчетов, множество полицейских, прибыли машины скорой помощи. Экстренные службы оцепили территорию с находящимися на ней домом престарелых и школой. Жильцы соседних домов эвакуированы.
Причиной трагедии, предположительно, стала утечка бытового газа. Об этом журналистам на месте трагедии сообщил мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
«Европейские социалисты» призывают правительство Грузии открыть границы
Единственная на сегодняшний день представленная в парламенте оппозиционная партия «Европейские социалисты» призывает правительство Грузии принять меры для улучшения экономической и социальной ситуации, вызванной пандемией.
«Если правительство не предпримет действенных шагов для исправления ситуации, то население Грузии весной окажется в худшем положении с социально-экономической точки зрения. Считаем, что с 1 февраля власти должны незамедлительно открыть границы и задействовать все транспортные средства, в том числе воздушное сообщение, и позволить всем иностранцам, всем желающим, приехать в Грузию, безусловно, с полным соблюдением всех международных рекомендаций, связанных с коронавирусом», Новости-Грузия сказано в заявлении партии.
В партии также считают, что представителям малого и среднего бизнеса в Грузии должны позволить вести свою деятельность с соблюдением существующих рекомендаций. Кроме того, правительство должно ввести налоговые льготы на срок минимум три месяца для представителей малого и среднего бизнеса как в Тбилиси, так и в регионах страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Партию «Европейские социалисты» основали покинувшие «Альянс патриотов» и вошедшие в парламент по спискам этой партии четыре депутата - Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани и Гела Микадзе. При этом лидеры «Альянса патриотов», которые получили мандаты по итогам выборов в октябре 2020 года, отказались от работы в парламенте и присоединились к бойкоту оппозиции в знак протеста против фальсификации выборов.
- После того, как четверо представителей партии объявили, что готовы занять освободившиеся места, они были исключены из «Альянса патриотов». Также известно, что основавшие партию «Европейские социалисты» депутаты владеют довольно крупным бизнесом.
Трамп покинул Белый дом за три часа до инаугурации Байдена
Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом. Это произошло за три часа до инаугурации Джо Байдена. Уходящий глава государства вылетел с территории резиденции на правительственном вертолете и вскоре приземлился на базу Эндрюс для проведения прощальной церемонии.
В своем заключительном слове в качестве президента Трамп пообещал "всегда бороться" за американцев. "Вы удивительные люди. Это великая страна. Для меня большая честь и привилегия быть вашим президентом", – сказал он присутствующим, среди которых были члены его семьи и сторонники.
Как отмечает пресса, он хоть и пожелал новой администрации "удачи", однако не упомянул Байдена по имени. Трамп стал первым за столетие президентом, который отказался от участия в инаугурации своего преемника. Это его решение стало одной из причин пожизненной блокировки в Твиттере. Трамп неоднократно обвинял оппонентов в "краже" итогов выборов. 60 судов и пересчеты бюллетеней, однако, не выявили фальсификаций, способных изменить исход президентской гонки.
Среди участников мероприятия не было вице-президента Майка Пенса. Их отношения с Трампом оказались испорчены после того, как президент, по словам Пенса, не предпринял мер по защите конгрессменов во время штурма Капитолия, утверждают американские СМИ.
По данным CNN, речь идет о первом за неделю появлении Трампа на публике. В последние сутки он подписал документ о помиловании почти 150 человек, многие из которых обвинялись в мошенничестве, а также отменил свой подписанный в начале 2017 года указ о запрете на лоббирование в пользу иностранных государств.
Грузии, Турции и Ирану выгодны новые договорённости по Карабаху – Совбез РФ
Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.
«В качестве приоритета установлено восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения для обеспечения перевозок в интересах Армении и Азербайджана. Воспользоваться этими коммуникациями в целях развития международного транзита смогут и соседние страны - Россия, Иран, Турция, Грузия», – сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».
По его словам, это создаст «фундаментальные предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе».
11 января по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.
Ожидается, что первое заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе пройдет до 30 января.
О необходимости разблокировки экономических и транспортных связей в регионе говорится в последнем пункте трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, принятого 9 ноября 2020 года.
31 декабря Алиев заявил, что в рамках создания транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией, строительство которого предусматривается трехсторонним заявлением по Карабаху, азербайджанские власти начали разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) железной дороги от Горадиза (Физулинский район) до границы с Арменией. Строительство дороги займет максимум два года.
«Интерфакс» пишет, что оценочная стоимость железной дороги между турецким Карсом и Баку составит $434 млн. Также рассматривается возможность прокладки ветки из Карса в армянский Гюмри и из армянского Иджевана в Баку.
В Южной Осетии за сутки выявили 37 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за минувшие сутки провели 132 исследования на COVID-19, из них 37 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Число заболевших в республике выросло до 2652. Под наблюдением медиков находятся 923 человека», – сказала Кочиева.
По её словам, за время пандемии в ПЦР-лаборатории Юго-Осетпотребнадзора проведено 14 577 исследований.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 68 пациентов с диагнозом COVID-19.
«Справедливая Россия» объединится с партией Захара Прилепина
Партия «Справедливая Россия» объединится с партиями «Патриоты России» и «За правду», последнюю из которых возглавляет писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.
Новая партия будет называться «Справедливая Россия - За правду». Миронов заявил, что рассчитывает занять пост её председателя, а лидеры двух других партий станут его сопредседателями.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что «Справедливая Россия» может объединиться с рядом малых партий по инициативе Администрации президента России. Собеседник издания объяснял, что это делается с целью утилизации малых фракций, которые потенциально могут отобрать голоса у «Единой России» на выборах в Госдуму.
Издание «Медуза» со ссылкой на источники писала о том, что Администрация президента поставила «Единой России» задачу сохранить в Думе нынешнее конституционное большинство, что означает, что малые партии в Думу пройти не смогут.
В июле прошлого года партия Прилепина представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик.
«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – говорилось в документе.
Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе. А президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов инициативу поддержал.
- Учредительный съезд партии «За правду» состоялся 1 февраля 2020 года. В середине мая Минюст внес партию Прилепина в список политических объединений, допущенных до участия в выборах. Прилепин известен в России своей ультрапатриотической позицией. Бывший активист запрещённой в России Национал-большевистской партии с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Писатель работал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов «ДНР».
Администрация Трампа назвала геноцидом преследования уйгуров в Китае
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник назвал геноцидом преследование уйгурского населения в Китае. США стали первой страной в мире, охарактеризовавшей так на официальном уровне события в КНР. Это было сделано в последние часы перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.
"Я уверен, что происходит геноцид, и что мы стали свидетелями систематических попыток по уничтожению уйгурского населения правящей Компартией", — говорится в заявлении Помпео, размещённом на сайте Белого дома. В сообщении говорится, что администрация Трампа в течение четырёх лет называло Компартии Китая тем, чем она является: "марксистско-ленинским режимом, который властвует над многострадальным китайским народом с помощью промывания мозгов и грубой силы".
Пекин обвиняется многими странами мира в отправке в лагеря более миллиона мусульман-уйгуров. Согласно свидетельствам очевидцев, заключённых подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей культуры, религии и языка.
В районах проживания уйгуров введено тотальное наблюдение за гражданами, власти, по многочисленным свидетельствам, разрушают их культурные объекты, дома и вынуждают их отказаться от привычного образа жизни. Сообщается о принудительной стерилизации женщин и массовых пытках. Предполагается, что заключённые используются в принудительном труде, в том числе — для подрядчиков западных компаний.
"Как минимум с 2017 года Китай под контролем и управлением Компартии совершает преступления против человечности", — говорится в заявлении Помпео. Белый дом призвал международные организации присоединиться к Вашингтону для наказания виновных "в этих зверствах".
США стали первой страной в мире, назвавшей действия Китая геноцидом. Высокопоставленные чиновники Белого дома надеются, что другие страны вскоре последуют примеру администрации Трампа, — сообщает издание Axios. Ранее геноцидом китайские события называл в своей предвыборной кампании избранный президент Джо Байден. Представленный им кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Сенате об утверждении на свою должность сказал, что согласен с этим утверждением.
- Китайские власти обвинения в свой адрес называют лагеря для уйгуров центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для профилактики терроризмом и экстремизма.
- Комментируя заявление госсекретаря, пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин назвала его "клоуном", заявив, что комментарий Помпео — "очередной пример абсурдной лжи", а геноцида в Китае "никогда не было и никогда не будет".
В Абхазии сошли с рельсов железнодорожные цистерны
Пассажирский поезд Москва-Сухуми произвёл вынужденную остановку в Новом Афоне. Как пишет «Апсныпресс», причина – помеха, возникшая на железной дороге.
В частности, в районе села Нижняя Эшера с рельсов сошли железнодорожные цистерны. Глава компании «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава говорит, что авария связана с «плохим состоянием путевого хозяйства». На месте уже проводятся необходимые работы.
В Новый Афон направили автобусы, которые доставили пассажиров поезда в Сухуми.
Прокуратура Грузии: в «деле картографов» выявлен мотив преступления
Грузинская прокуратура уточнила обвинения, предъявленные задержанным по так называемому «делу картографов» Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, пишет Netgazeti.
Четырехмесячную задержку в обнародовании сведений по делу прокурор Михеил Садрадзе объяснил тем, что сегодня у стороны обвинения есть возможность свободно говорить о мотиве возможного преступления.
«Установлено, что обвиняемые действовали умышленно, по заданию вышестоящих лиц. Это подтверждают протоколы допросов свидетелей, но самыми важными являются улики, добытые путем тайных следственных действий – аудио и видеоматериалы, которые практически визуально демонстрируют мотив и все обстоятельства, которые были нарративом действий обвиняемых», – заявил он.
По его словам, все документальные материалы скоро будут доступны общественности. Следственные действия касательно ответственности в этом деле других лиц продолжаются.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Оппозиция считает Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
Омбудсмен Грузии: криминальная субкультура препятствует нашей работе в тюрьмах
Народный защитник Грузии Нино Ломджария говорит, что наличие так называемой криминальной субкультуры и неформального правления в тюрьмах препятствует работе сотрудников её аппарата и оказывает на них давление.
Как пишет Netgazeti, Ломджария на сегодняшнем брифинге заявила, что администрация тюрем поддерживает подобную практику.
«В прошлогоднем отчете мы очень подробно говорили о характере взаимоотношений между администрацией и криминальной субкультурой, которая якобы наводит порядок в учреждениях полуоткрытого типа, или так называемых зонах. Эта поддержка выражается в том числе посредством публичных акций со стороны пенитенциарной службы. Даже в тех случаях, о которых мы говорили ранее, вы можете видеть, как отреагировала пенитенциарная служба – она защищала эту группу заключенных публичными заявлениями и пыталась дискредитировать деятельность Народного защитника. Я думаю, что эти заявления являются общественным стимулом и признанием поддержки криминальной иерархии», – сказала Ломджария.
В Специальной пенитенциарной службе обвинения омбудсмена назвали «безосновательными». В заявлении ведомства говорится, что они делают «все возможное, чтобы облегчить процесс мониторинга ситуации в пенитенциарных учреждениях».
Кадыров сообщил о ликвидации лидера вооруженного подполья Аслана Бютукаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации шести предполагаемых боевиков, в том числе Аслана Бютукаева – лидера вооруженного подполья на Северном Кавказе.
«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!», – написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, спецоперация была проведена на окраине селения Катар-юрт.
«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев», – пишет глава Чечни.
Кадыров говорит, что лично доложил президенту России Владимиру Путину «об успешном уничтожении банды». При этом, по его словам, Верховный Главнокомандующий «с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки, и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава».
«Владимир Владимирович поздравил нас с успешной спецоперацией и отдельно похвалил сотрудников Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова за профессионализм и героические действия в ходе ликвидации бандгруппы», – пишет Кадыров.
В Кремле уже заявили, что Путин поздравил Кадырова с «ликвидацией банды Бютукаева в Чечне». Сообщается, что все участники операции будут представлены к госнаградам.
- Бютукаев Аслан Авгазарович родился 22 октября 1974 года в селе Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. Был подчиненным Аслана Масхадова. После объявления о создании Имарата Кавказ выступил (в 2010 году) против Доки Умарова, а в 2011-м примирился с ним. После смерти Доки Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков. В 2016 году против него были введены санкции Госдепартаментом США за поддержку «Исламского Государства». В России он является фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово».
Литва заявила о готовности провести часть Чемпионата мира по хоккею
Литва готова присоединиться к Латвии и cовместно принять матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года, проведение которых запланировано с 21 мая по 6 июня. Об этом заявили в Министерстве образования, науки и спорта страны, пишет Delfi.
Одним из аргументов стала территориальная близость Литвы к Латвии и наличие там хоккейных арен. "Одним латышам будет трудно, так как у них есть только одна арена. Понадобится еще одна, что дорого и технически сложно", – сказал замминистра Линас Обцарскас.
Как сказала радио LRT министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, они обсуждают и анализируют ситуацию и считают, что проведение ряда матчей турнира в стране возможно. "Ранее мы уже просили Латвию дать предложение, которым мы можем помочь и внести свой вклад", – добавила она.
18 января стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею 2021 года. В заявлении организации говорилось, что причина такого решения – невозможность обеспечить безопасность при проведении турнира.
Оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата в Минске назвал решение о переносе турнира в другое место безосновательным. IIHF при этом выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса матчей Чемпионата мира 2021 года. Сумма компенсации пока неизвестна.
Член совета IIHF Петр Бржиза сказал, что решение о переносе турнира было единогласным, однако Международная федерация хоккея пока не решила, куда переедет Чемпионат мира. По его словам, уже ведутся переговоры с тремя странами: Данией, Словакией и Латвией, предложившей провести Чемпионат мира всем шестнадцати командам, а не только восьми, как планировалось изначально.
В ноябре платформа "Голос" провела в Беларуси опрос, по итогам которого 90 процентов граждан страны высказались против проведения чемпионата в Минске. Компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.
Замглавы югоосетинского Минздрава освобождена от должности
Заместитель министра здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия Агунда Плиева освобождена от занимаемой должности. Как сообщает агентство «Рес», решение принято «единогласным решением Кабмина». Вопрос на заседание правительства вынес и.о министра здравоохранения и соцразвития Георгий Тотчиев.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назвал причиной увольнения Плиевой поступающие от жителей районов жалобы.
«До Нового года я проводил встречи с жителями всех районов. Очень негативное отношение людей. Жители районов жалуются на отсутствие связи между районами и ответственными лицами в Минздраве. Назывались конкретные фамилии чиновников», – сказал он.
Сегодня же стало известно, что аппарат югоосетинского правительства возглавил Азамат Чамоков.
- Ранее Бибилов освободил от занимаемых должностей госсоветника по экономическим вопросам Сослана Джуссоева, руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте Гульнару Козаеву. Как сообщало «Эхо Кавказа», Козаева – родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева, а с Гаглоевым у Бибилова в последнее время часто бывали конфликты. При этом Бибилов заявил, что кадровые перестановки во власти продолжатся.
Абхазия не передаст Москве предполагаемых исполнителей убийства «Япончика»
Власти самопровозглашенной республики Абхазия отказываются передавать Москве предполагаемых исполнителей убийства Вячеслава Иванькова – более известного как вор в законе «Япончик». Об этом говорится в заявлении абхазской прокуратуры.
По информации ведомства, задержание и выдача граждан Абхазии иностранному государству запрещена Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством.
«Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступил запрос о правовой помощи по уголовному делу по факту убийства Иванькова В.К., в соответствии с которым Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводятся следственные и процессуальные действия. Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что Конституцией Республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования. В соответствии с УПК РА и межгосударственным договором, подписанным с РФ, возможно, привлечь указанных лиц к уголовной ответственности, в случае поступления из компетентных органов Российской Федерации соответствующих материалов уголовного дела», – сказано в заявлении.
Накануне в Следственном комитете России заявили, что установлены лица, являющиеся исполнителями убийства «Япончика».
«Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия. По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля произвел выстрел в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошёвском шоссе в Москве. Его сообщник Нугзар Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине – он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова», – заявили в ведомстве.
В СК РФ также указали, что «в настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об экстрадиции Бутба и Папава на территорию России».
- Уголовное дело по факту покушения на Вячеслава Иванькова было возбуждено 28 июля 2009 года. В тот день при выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Япончик получил сквозное ранение брюшной полости из СВД. Киллер стрелял в него из «Газели», припаркованной в 40 м от ресторана. «Законника» отвезли в расположенную неподалеку Боткинскую больницу, в реанимационном отделении которой он провел около месяца. После этого Япончик перенес несколько операций, но справиться с последствиями ранения не сумел, несмотря на все усилия врачей. Он умер в начале октября того же года. Уголовное дело не раз приостанавливалось и возобновлялось. Одной из приоритетных версий сразу же стал конфликт господина Иванькова с грузинскими лидерами криминального мира.
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