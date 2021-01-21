Коронавирус в Грузии: 1137 новых случаев, скончались 11 человек

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1137 новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

Как пишет «Новости-Грузия», за последние 24 часа в стране от коронавируса вылечились 1179 человек, скончались от последствий инфекции 11 пациентов.

С начала эпидемии в феврале 2020 года и до сегодняшнего дня в Грузии выявлен 251 071 случай инфицирования коронавирусом, 238 110 человек выздоровели, 2 998 умерли.

За последние 24 часа в стране было проведено 17 019 тестов на коронавирус, в том числе 9840 тестов на антигены и 7179 ПЦР-тестов.

По регионам новые случаи заражения распределились так:

Тбилиси – 477;

Аджария — 64;

Имеретия — 164;

Квемо Картли — 65;

Шида Картли — 85;

Гурия — 13;

Самегрело – Земо Сванети — 118;

Кахетия — 95;

Мцхета-Мтианети — 27;

Самцхе-Джавахети — 18;

Рача – Лечхуми и Квемо Сванети —11.

Сейчас в стране 9946 активных случаев заражения, из которых 3 478 человек проходят лечение в клиниках, в том числе 1 685 — в больницах Тбилиси, 249 — в Аджарии, 711 — в Имеретии.

Состояние 735 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 219 человек.

В ковид-гостиницах под наблюдением врачей остаются 534 больных, 5 934 человека проходят лечение от вируса на дому.

В карантинных пространствах размещены 536 граждан. 20 813 человек остаются в режиме самоизоляции.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.