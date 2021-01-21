В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Литва готова присоединиться к Латвии и cовместно принять матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года, проведение которых запланировано с 21 мая по 6 июня. Об этом заявили в Министерстве образования, науки и спорта страны, пишет Delfi.

Одним из аргументов стала территориальная близость Литвы к Латвии и наличие там хоккейных арен. "Одним латышам будет трудно, так как у них есть только одна арена. Понадобится еще одна, что дорого и технически сложно", – сказал замминистра Линас Обцарскас.

Как сказала радио LRT министр образования, науки и спорта​ Литвы Юргита Шюгждинене, они обсуждают и анализируют ситуацию и считают, что проведение ряда матчей турнира в стране возможно. "Ранее мы уже просили Латвию дать предложение, которым мы можем помочь и внести свой вклад", – добавила она.

18 января стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею 2021 года. В заявлении организации говорилось, что причина такого решения – невозможность обеспечить безопасность при проведении турнира.

Оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата в Минске​ назвал решение о переносе турнира в другое место безосновательным. IIHF при этом выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса матчей Чемпионата мира 2021 года. Сумма компенсации пока неизвестна.

Член совета IIHF Петр Бржиза сказал, что решение о переносе турнира было единогласным, однако Международная федерация хоккея пока не решила, куда переедет Чемпионат мира. По его словам, уже ведутся переговоры с тремя странами: Данией, Словакией и Латвией, предложившей провести Чемпионат мира всем шестнадцати командам, а не только восьми, как планировалось изначально.

В ноябре платформа "Голос" провела в Беларуси опрос, по итогам которого 90 процентов граждан страны высказались против проведения чемпионата в Минске. Компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.