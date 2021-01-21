В Минюсте РФ не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года

В министерстве юстиции РФ не согласны с рядом выводов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» о войне 2008 года.

Как пишет ТАСС, суд возложил на Москву ответственность за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года. В Минюсте РФ говорят, что «непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена».

«Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – заявили в российском ведомства.

В Москве говорят, что постановление ЕСПЧ не содержит решения о денежной компенсации, соответствующий вопрос оставлен судом для дальнейшего рассмотрения.

«Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – отметил уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции России Михаил Гальперин, слова которого привели в пресс-службе.

При этом в Минюсте РФ заявили, ЕСПЧ «признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года».