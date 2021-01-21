«Такого катастрофического бедствия, как преподносится, не было»

Сегодня в Абхазии ликвидировали последствия вчерашней аварии на Абхазской железной дороге. Напомним: две цистерны с топливом сошли с рельсов, из-за чего произошла остановка движения по основной трассе. Пассажиров поезда Сухум-Москва доставляли в абхазскую столицу и отвозили на посадку автобусами.

Авария, в результате которой две цистерны с топливом сошли с рельсов, произошла в Нижней Эшере. Поступающие из России в Абхазию вагоны с топливом обычно перегоняются на запасные пути, где ждут отправки по назначению. Вчера именно при перегоне состава на запасной путь и произошла авария.

По словам директора госкомпании «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава, никакой катастрофы, о которой много пишут в социальных сетях, не случилось:

«Да, пара цистерн сошла с рельс, они были с дизтопливом и бензином, грузовой состав на станции Эшера находился. Но они не перевернулись и такого катастрофического бедствия, как это преподносится, не было. Они пишут, что на основном пути были гнилые шпалы, но там железобетонные шпалы давным-давно лежат, а вот есть тупики, подъездные пути, где сейчас сход произошел, там где-то присутствует пустовая гнилость. В данный момент проблема устранена. Сейчас будет служебное разбирательство, без этого я не могу вам точно сказать, из-за чего это произошло. Там много факторов: путевое хозяйство, подъездные пути у нас не в самом лучшем состоянии, тупики… Не главный путь, где производились ремонтные работы, а запасные пути – их нужно приводить в порядок».

Вчера из-за аварии застопорилось движение по Абхазской железной дороге единственного пассажирского поезда «Сухум-Москва», который ходит каждый четвертый день. Арсоу Читанава сообщил, что были временные проблемы, но в настоящее время движение поезда восстановлено:

«Московский поезд с графика не сбился, он просто сделал вынужденную остановку на станции Новый Афон – в связи с тем, что там, на горловине, дорогу закрыли. Так как производились работы на станции в Эшере, пришлось дорогу закрыть. Мы предоставили два автобуса, и прибывших из Москвы людей перевезли, а также и тех, кто отправлялся в Москву. Никаких сбоев в графике у московского поезда не было, отправка и прибытие все по графику.

– Какая сейчас ситуация, есть проезд на этом участке?

– Да, конечно, цистерны уже стоят на рельсах, проблему уже устранили, конечно, там сейчас ремонтные работы проводятся и устраняют причину самого схода».

Протяженность Абхазской железной дороги от Псоу до Ингура составляет 221 километр. Процесс ее реконструкции начался в 2008 году. Был отремонтирован участок Сухум-Очамчыра. В 2010 году правительству Абхазии Российской Федерацией был выделен экспортный кредит на ремонт железной дороги на сумму 2 млрд рублей под 2,5% годовых. В соответствии с подписанным соглашением, за счет кредита должны были финансироваться контракты на поставку продукции, произведенной в Российской Федерации, и выполнение российскими организациями работ по восстановлению и развитию железной дороги.

В 2011 году были проведены ремонтные работы по восстановлению 130 км железнодорожной трассы «Сухум-Псоу», этот участок был электрофицирован. В 2015 году было восстановлено полотно на восточном участке от ст. Сухум в сторону ст. Ингир.

Кредит оформлялся при президенте Сергее Багапше, кредитное соглашение подписал вице-премьер и министр финансов Беслан Кубрава. С 2011 года в счет погашения кредита выплачено уже более 1 мрд рублей. В настоящее время задолженность по кредиту составляет 1,3 млрд рублей.

Правительство Абхазии перечисляет средства Российской Федерации по выплате кредита два раза в год. В январе 2021 года было перечислено чуть более 70 млн рублей и примерно столько же предстоит выплатить в июле этого года. Россия реструктурировала выплату до 2029 года.

В свое время президент Сергей Багапш, отвечая на вопросы журналистов, обещал, что расплачиваться за кредит будет бизнес, который начнет возить по железной дороге щебень, песчанно-гравийную смесь и другие грузы, и за четыре года кредит будет погашен. Однако четыре года превратились в 19 лет, и железнодорожный кредит лег тяжелым бременем на бюджет Абхазии. При этом Абхазская железная дорога все еще нуждается в средствах на ремонт путевого хозяйства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия