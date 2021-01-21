«Так и хотелось спросить, где эта контора, которая деньги выдает?»

В Южной Осетии продолжают обсуждать серию интервью с участием спикера парламента Алана Тадтаева, вице-спикера Петра Гассиева, а также сотрудников аппарата парламента и администрации президента, в которых прозвучали слова о том, что все граждане и депутаты, которые поддерживают мирный протест семьи Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала, проплачены грузинскими и западными спецслужбами и выполняют их задания.

– Как вы оцениваете эти обвинения?

Замира: Это клевета, конечно. Клевета потому, что все мои знакомые, кто там стоят, я и сама бывала там – я не знаю ни одного человека, кто бы каким-то образом был связан с какими-нибудь недружественными элементами. Какие грузины? Какой Запад? Это ужас! Даже представить себе такого не могу! Ситуация совершенно внутренняя и разбираться в ней нужно внутри республики, не призывая никого извне. И если даже призывать, то уж точно не людей, которые совершенно далеки от наших проблем. Например, этот Веселовский. То, что он заявлял, мне вообще показалось оскорбительным. «Соросята, грузинята» – это что такое?!

Алан: Что-то я очень сомневаюсь, что такие люди есть на площади. А так, я думаю, по республике наберется несколько людей, которые этими вещами занимаются. В этом тоже нет ничего удивительного. А вот на площади, не думаю, что они есть. Я не знаю, как их назвать, я не знаю, кто эти люди, я просто предполагаю, что в любом случае, в любом государстве есть люди, которые находятся в контакте с недружественным государством. Они есть везде, в любом обществе и в любом государстве. В этом никакого открытия нет. А почему так случилось, это и так понятно. В виду недальновидной политики, проводимой у нас. Я хожу на площадь, хожу из солидарности с Оксаной и Майей. Я, находясь там, чувствую себя перед собой правым.

Жанна: Я оцениваю это как топорную, стандартную работу неправой власти. Все! Никак иначе это нельзя оценивать. Это самый стандартный прием у властей, которые хотят замолчать протестующих. Когда их обвиняют в продажности и так далее – эти вещи мы слышим часто. На некоторых эти обвинения действуют. Бесспорно. Потому и применяются эти приемы. Но более или менее мыслящий человек должен отметать все это. Я думаю, человек должен примерять к себе такие вещи: «Я бы продался или нет?» Тогда все становится на свои места. Я это осуждаю категорически. Власти должно быть стыдно прибегать к таким дешевым, недостойным приемам. Я прошла через площадь в 2011 году. Тогда нас тоже обвиняли, говорили, что каждому выступающему платят десять тысяч. Так и хотелось спросить, где эта контора, которая деньги выдает? Это смешно.

Игорь: Я думаю, влияние извне не столько сильно, здесь все дело во внутренней политике. Наши оппозиционные политики ведут свою политику, это понятно. Они реагируют на проблемы и критикуют власть. Но ведь ситуация возникла по вине власти. Я допускаю, что всем этим могут пользоваться и силы извне, и это тоже понятно. Но я не очень верю, что это дело рук неких иностранных спецслужб и агентов. Обвинять в этом наших граждан очень опасно. Конечно, все рвутся к власти, а те, кто у власти, пытаются удержаться. Все думают о своей выгоде.

Инга: Допускаю, что у Запада может быть какой-то интерес в плане защиты прав человека, Джабиева забили и убили. Но что спецслужбы Грузии, я даже близко не допускаю, это мое мнение.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия