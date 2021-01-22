Лидеры партии «Граждане» пришли в парламент на встречу с «Грузинской мечтой»

Вступивший накануне в должность президента США Джо Байден выступает за продление на 5 лет договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, срок действия которого истекает в феврале. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

В то же время, как пишет издание, Байден в настоящее время исключает повторение так называемой «перезагрузки» отношений США с Россией. Напротив, его администрация рассмотрит возможность ужесточения санкций против Кремля за «агрессивные действия». Как говорится в статье Washington Post, администрация Байдена попросила спецслужбы представить доклад о последних действиях России, в частности о возможном вмешательстве в выборы в США в 2020 году, об отравлении Алексея Навального, о возможных выплатах афганскому радикальному движению «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане и о недавних кибератаках на правительственные серверы в США.

Официальная Москва выступает за продление срока действия договора СНВ-3, сообщалось, что она направила администрации Байдена соответствующее предложение.

Во время предвыборной кампании Байден, с одной стороны, критиковал администрацию Дональда Трампа за выход из ряда договоров с Россией, а с другой - за непоследовательную политику по отношению к Москве и отсутствие критики в адрес Владимира Путина.

Washington Post отмечает, что отказ Байдена от попыток установить более теплые отношения с Россией - первый подобный случай после распада СССР. До этого момента все новые президенты США в той или иной мере пытались наладить отношения с Москвой, так было и в случае с администрацией Барака Обамы, в которой Байден был вице-президентом.

Ранее на слушаниях в Сенате кандидат на должность госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что сохранение соглашения СНВ-3, которое устанавливает лимит в 1550 стратегических ядерных боеголовок для США и России, в национальных интересах США. В окружении Байдена, впрочем, есть и те, кто выступает за продление договора не на 5 лет, а на год или два. Но против этого возражает Москва.

Демократ Джо Байден вступил в должность президента США накануне и уже отменил ряд важных решений администрации Дональда Трампа.