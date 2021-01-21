Гражданину Элисашвили указали путь к Мечте

Грузинская оппозиция прекращает консультации с политическим объединением «Граждане» Алеко Элисашвили, который, в свою очередь, продолжает переговоры с «Грузинской мечтой» о вхождении парламент.

Оппозиция продолжит бойкот парламента, при этом прекращает консультации с «Гражданами», которые получили на последних выборах два мандата. Заявление об этом сделал Серго Чихладзе, член политсовета партии «Стратегия Агмашенебели»:

«У этих политиков свой путь, мы не будем больше комментировать его шаги, достаточно того, что наши дороги больше не пересекутся. Оппозиция продолжит консультации в прежнем формате по конкретным вопросам, без сотрудничества с Элисашвили».

Факт такого неприятия вчерашними единомышленниками нисколько не смутил последнего. По заявлению Элисашвили, его никто не выгонял из оппозиционной команды, он сам решили уйти от людей, с которыми его не связывало ничего, кроме интриг и склок. В Facebook он призвал к продолжению диалога с «Грузинской мечтой»:

«Я хочу официально обратиться к «Грузинской мечте» от имени нашей партии: Леван Иоселиани и я готовы встретиться публично и поговорить о перспективах разрядки политической напряженности. Мне интересно, готовы ли вы к консультациям в присутствии посредников? Мы ждем официального ответа», – пишет Алеко Элисашвили.

Отдельно от остальных на этом этапе действует и политическое объединение «Гирчи», которое также ищет свою нишу между «Грузинской мечтой» и оппозицией. Партия сегодня обнародовала свой план преодоления кризиса. Впрочем, по сути, документ повторяет предложения прошлой недели:

«Освобождение политзаключенных, администрация ЦИК должна быть полностью обновлена, признание осенних муниципальных выборов своеобразным плебисцитом, и в случае победы на них оппозиционных кандидатов, назначение внеочередных выборов».

В «Европейской Грузии» считают, что в «Гирчи», как минимум, лукавят. По словам Акакия Бобохидзе, такое поведение недопустимо:

«Для удовлетворения их предложений при голосовании потребуется минимум две трети мандатов, что будет немыслимо на фоне бойкота со стороны «Нацдвижения», поэтому я не собираюсь обсуждать дела с людьми, вносящими диссонанс в ряды оппозиции. Нам не нужны политики, которые выносят сор из избы, и тиражируют слухи, что мы готовим революцию», – заявил политик.

В другом крупном политическом объединении «Лело» не столь категоричны. По словам одного из лидеров Бадри Джапаридзе, «Гирчи» нужна оппозиции, пока она разделяет намерение бойкотировать парламент:

«Я думаю, что к 51 члену оппозиции, подавшим заявку на аннулирование своих мандатов, присоединятся три представителя «Гирчи», которые, по моему глубокому убеждению, также останутся в режиме бойкота, потому что нет смысла входить в парламент, если не войдет основная оппозиция. В этом отношении нет никаких изменений. Мы имеем в виду 51 плюс три человека. Выходом из политического кризиса станет политическое соглашение с правящей партией, главным элементом которого станет назначение даты досрочных выборов», – сказал Джапаридзе.

На фоне выяснения отношений в рядах оппозиции, «Грузинская мечта» продолжает формировать кабмин, утвердив сегодня двух вице-премьеров. По словам вице-спикера Гии Вольского, вопрос проведения досрочных выборов будет решать независимая следственная комиссия, куда приглашена и оппозиция. В случае обнаружения погрешности в 1%, этот вопрос будет решен положительно, пообещал политик:

«Есть законный путь преодоления кризиса, и перспективы назначения внеочередных выборов должна рассмотреть независимая комиссия. Без ее вердикта я не вижу смысла в консультациях. Что касается предложения Элисашвили, то мы всегда готовы к переговорам с оппонентами по широкому спектру вопросов, официально заявляю, что я готов к встрече».

По мнению политолога Гии Хухашвили, оппозиции вполне по силам оказать серьезное оппонирование правящей партии в парламенте, если будет сохранено единство рядов:

«Троянские кони в виде «Гирчи» или уже ушедшего Элисашвили, еще более ослабили оппозицию. Ей надо быть последовательной и не вступать в полемику с теми, кто ослабляет ее ряды. Если получившая 40% мандатов оппозиция сейчас войдет в парламент, то она получит серьезные рычаги. Если в ходе расследования комиссия докажет момент фальсификаций, они могут полностью парализовать работу парламента. Но, к сожалению, они избрали путь уличной борьбы, что я считаю неправильным», – подытожил Гия Хухашвили.