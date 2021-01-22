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В Абхазии выявили 109 новых случаев коронавируса, два пациента скончались
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 514 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 127 человек. В тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале 20 января скончались два пациента. Мужчина 1938 и женщина 1953 годов рождения. Основной диагноз «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 20, в российском военном госпитале в Сухуми - 62 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 10 984 человека. 156 летальных случаев. Выздоровели 8898 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Другие новости дня
Лидеры партии «Граждане» пришли в парламент на встречу с «Грузинской мечтой»
Лидеры партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани пришли в парламент Грузии на встречу со спикером Арчилом Талаквадзе и лидером фракции «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе.
Накануне Элисашвили заявил, что готов обсудить с правящей партией «перспективы разрядки политической напряженности».
Сегодня он уточнил, что хочет узнать, готова ли «Грузинская мечта» пойти на уступки по требованиям оппозиции: освобождению политзаключенных, усовершенствованию избирательного законодательства и реформе ЦИК. В случае удовлетворения данных требований партия «Граждане» готова прекратить бойкот парламента.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
- В начавшем работу 11 декабря парламенте Грузии в настоящее время представлены только депутаты от правящей партии, а также четверо парламентариев, которые прошли по спискам партии «Альянс патриотов», после чего создали собственную партию под названием «Европейские социалисты».
COVID-19 в Грузии: 903 новых случая, 24 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3022 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 903 новых случая коронавируса (днём ранее – 1137), выздоровели 636.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 251 974, выздоровевших – 238 737. За сутки было проведено 14 827 тестов, из них PCR-тестов – 6830, экспресс-тестов на антиген – 7997.
В настоящее время в стране 10 189 активных случаев COVID-19. Из них 3367 пациентов лечатся в больницах, 6343 – на дому, 479 – в ковид-гостиницах. Тяжелых пациентов – 733, к аппаратам ИВЛ подключены 218 человек.
Гражданин Азербайджана пытался ввести в Грузию крупную партию метадона
29-летний гражданин Азербайджана пытался незаконно ввести в Грузию наркотики в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Случай произошел на ТПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница). При личном досмотре мужчины сотрудники правоохранительных органов изъяли два пакета «метадона» общим весом 119,21 грамма, – пишет «Новости-Грузия».
Гражданин Азербайджана был задержан сотрудниками центрального управления криминальной полиции МВД и таможенного управления налоговой службы Минфина.
Следствие начато по пункту «а» части 6 статьи 260 и пункту «а» части 6 статьи 262 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере и их незаконный ввоз на территорию Грузии». Это преступление предусматривает от 15 до 20 лет лишение свободы или бессрочное заключение.
Бибилов считает, что ЕСПЧ «выставил агрессора в роли жертвы»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» «односторонним, политизированным документом».
Югоосетинский лидер заявил агентству «Рес», что ЕСПЧ «выставил агрессора в роли жертвы»: «видимо, был тут и расчет на то, что спустя 12 лет мало кто в мире сможет вспомнить давние события августа 2008 года».
Бибилов говорит, что документ «имеет мало общего с подлинными событиями и фактами» и продиктован «антироссийским политическим курсом коллективного Запада, который ни на минуту не задумался об осуждении грузинской агрессии против Южной Осетии, и преступлений грузинских военных».
«ЕСПЧ фактически не принял во внимание и доклад, подготовленный комиссией Тальявини, прописав в своем документе все, что преподносила ему грузинская сторона. Ни жестокие убийства мирных осетин, ни наполовину разрушенный Цхинвал, ни страдания осетинских беженцев, ни военные преступления, совершенные грузинами, в поле зрения ЕСПЧ не попадают. Только Грузия, только грузинская позиция», – сказал Бибилов.
При этом политик интерпретировал решение ЕСПЧ. Он считает, что суд признал очевидное – «что именно грузинские войска начали боевые действия против Южной Осетии в августе 2008 года, а Россия смогла предпринять решительные действия для принуждения агрессора к миру, лишь по прошествии дней, необходимых для срочной переброски сил и средств».
«Однако и это обстоятельство, указывающее на Грузию как на страну-агрессора, совершенно не смущает сочинителей пространного документа, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ», – говорит он.
«Можно только дивиться цинизму и наглости грузинской государственной пропаганды, которая умудряется навязывать собственную ложь европейским учреждениям. Пропагандистские штампы прямо будто позаимствованы в известном произведении Оруэлла. Удивительна простодушная доверчивость и избирательность зрения ЕСПЧ. Что же, таковы, по-видимому, законы жанра и жесткие рамки полученных предписаний, а в конечном счете - политические установки европейских ревнителей прав человека», – сказал Бибилов.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Байден подписал указы о срочных мерах по борьбе с COVID-19
Президент США Джо Байден во второй день своей работы в Белом доме подписал несколько указов, которые должны способствовать борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Новый президент рассматривает противостояние пандемии как приоритет в работе своей администрации - отмечает "Голос Америки".
США на первом месте в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19 - число жертв инфекции превысило 400 тысяч. Байден предупредил, что число американцев, умерших от коронавируса, может в следующем месяце превысить полмиллиона. "Прежде чем наступит улучшение, ситуация будет ухудшаться", – сказал он.
Главные приоритеты новой администрации - наращивание производства вакцин, а также тестирования на коронавирус. Среди подписанных указов также требование носить маски в помещениях федеральных органов власти, в аэропортах и на транспорте. Байден последовательно носит маску в общественных местах, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа.
Байден пообещал, что за первые 100 дней его президентства в стране будет произведено не менее 100 миллионов доз вакцин от коронавируса (этого хватит для вакцинирования 50 миллионов человек). Он также поддерживает принятие Конгрессом нового проекта экономической помощи людям и отраслям, пострадавшим от пандемии. Будут временно ужесточены правила въезда в США из-за рубежа - от приезжающих будет требоваться негативный тест на коронавирус и прохождение карантина.
Накануне Байден подписал 15 указов, многие из которых направлены на пересмотр действий Трампа. Среди них и документ об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
WP: Байден - за продление СНВ-3, но против «перезагрузки» с РФ
Вступивший накануне в должность президента США Джо Байден выступает за продление на 5 лет договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, срок действия которого истекает в феврале. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
В то же время, как пишет издание, Байден в настоящее время исключает повторение так называемой «перезагрузки» отношений США с Россией. Напротив, его администрация рассмотрит возможность ужесточения санкций против Кремля за «агрессивные действия». Как говорится в статье Washington Post, администрация Байдена попросила спецслужбы представить доклад о последних действиях России, в частности о возможном вмешательстве в выборы в США в 2020 году, об отравлении Алексея Навального, о возможных выплатах афганскому радикальному движению «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане и о недавних кибератаках на правительственные серверы в США.
Официальная Москва выступает за продление срока действия договора СНВ-3, сообщалось, что она направила администрации Байдена соответствующее предложение.
Во время предвыборной кампании Байден, с одной стороны, критиковал администрацию Дональда Трампа за выход из ряда договоров с Россией, а с другой - за непоследовательную политику по отношению к Москве и отсутствие критики в адрес Владимира Путина.
Washington Post отмечает, что отказ Байдена от попыток установить более теплые отношения с Россией - первый подобный случай после распада СССР. До этого момента все новые президенты США в той или иной мере пытались наладить отношения с Москвой, так было и в случае с администрацией Барака Обамы, в которой Байден был вице-президентом.
Ранее на слушаниях в Сенате кандидат на должность госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что сохранение соглашения СНВ-3, которое устанавливает лимит в 1550 стратегических ядерных боеголовок для США и России, в национальных интересах США. В окружении Байдена, впрочем, есть и те, кто выступает за продление договора не на 5 лет, а на год или два. Но против этого возражает Москва.
Демократ Джо Байден вступил в должность президента США накануне и уже отменил ряд важных решений администрации Дональда Трампа.
Во Владикавказе избит политолог и журналист Руслан Тотров
Во Владикавказе избили политолога и журналиста Руслана Тотрова, который освещал общественно-политические события в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом Кавказ.Реалии рассказал сам Тотров.
По словам журналиста, в четверг к нему в офис ворвались двое неизвестных и со словами: «Не надо писать про президента Южной Осетии Анатолия Бибилова гадости и неправду». После этого они ударили Тотрова в лицо. У журналиста рассечена губа и сломаны два зуба. Он обратился в полицию. Тотров заявил, что ранее не видел нападавших.
Журналист отметил, что на камеры видеонаблюдения попал момент приезда неизвестных к его офису. Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия и изучают записи.
Пресс-служба Бибилова сообщила, что он «не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства».
- Неделю назад Тотрову запретили записывать интервью в здании владикавказской библиотеки. Директор учреждения объяснила это тем, что библиотека предоставляет свои помещения только для съемок интервью, «несущих гуманитарные нагрузки».
- Тотров специализируется на общественно-политической тематике. Подробно освещает акцию протеста на Театральной площади Цхинвали, где родные Инала Джабиева после его смерти добиваются отставки генпрокурора республики. Джабиев скончался 28 августа в изоляторе временного содержания МВД Цхинвали. Он был задержан по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии. Милиционеры требовали у него дать показания.
- 4 декабря на Театральной площади Цхинвали мать и вдова Джабиева – Майя Джабиева и Оксана Сотиева - начали бессрочную акцию протеста. Югоосетинские власти не раз предлагали им прекратить акцию протеста, однако Джабиевы отказываются покинуть площадь, пока виновные в гибели их родственника не понесут наказание.
При пожаре в харьковском доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове 15 человек погибли и еще 11 пострадали при пожаре в доме престарелых, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар начался в три часа дня по местному времени на втором этаже здания. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров, тем не менее огонь не могли потушить почти два часа.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в качестве предварительных причин пожара назвала неосторожное обращение с электронагревательными приборами и нарушение требований пожарной безопасности. По данным харьковской городской администрации, пансионат работал без соответствующего разрешения. Возбуждено уголовное дело.
23 января в Сухуми пройдет акция в поддержку Владимира Путина
23 января в Сухуми около российского посольства в самопровозглашенной республике Абхазия пройдет акция в поддержку президента России Владимира Путина.
Акция проводится по инициативе общественных организаций «Русская община Абхазии», «Черноморское Казачье Войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», сообщает информагентство «Апсныпресс».
Организаторы акции обеспокоены призывами Алексея Навального проводить несанкционированные митинги в России 23 января, не дожидаясь судебных решений с требованиями немедленного освобождения оппозиционера.
«Мы, от лица своих организаций и себя лично, официально заявляем о безусловной поддержке курса президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который он проводит на протяжении долгих лет в России и в мире. Мы высоко ценим его личную поддержку и помощь многонациональному народу Абхазии и российским соотечественникам в республике и в мире, и не позволим прозападному «оппозиционеру» Навальному расшатать внутриполитическую ситуацию на нашей исторической Родине – России», - отмечается в обращении общественных организаций российских соотечественников в Абхазии.
Авторы обращения призывают граждан России, проживающих в Абхазии и руководителей общественных и политических организаций республики принять участие в акции и выразить свою поддержку политике президента России. Организаторы акции получили разрешение на ее проведение в сухумской администрации.
Баку и Ашхабад планирует совместно осваивать месторождение на Каспии
Азербайджан и Туркменистан подписали межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.
По информации азербайджанских СМИ, церемонию подписания меморандума в формате видеоконференции отслеживали президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов.
«Этот документ стал результатом большой многолетней работы и нацелен на упрочение и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытия огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создания в регионе каспийского моря для развития устойчивой энергетики, широко и взаимовыгодного и международного партнерства», – сказал Бердымухамедов.
«Сегодняшняя церемония - это результат многолетних упорных действий наших стран по укреплению независимости, суверенитета, экономического потенциала. Сегодня Туркменистан и Азербайджан на международной арене - те страны, которые с полным основанием могут говорить о независимой внешней и внутренней политике», – заявил Алиев.
- «Интерфакс-Азербайджан» пишет, что месторождение «Достлуг», или «Кяпаз» (туркменское название - Сердар) было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. По данным азербайджанской стороны, нефтяные запасы месторождения оцениваются порядка в 50 млн тонн.
- Разработка месторождения длительное время являлась предметом спора между Азербайджаном и Туркменистаном. По мнению ГНКАР, месторождение расположено в азербайджанском секторе Каспия и принадлежит Азербайджану. Ашхабад заявлял о принадлежности месторождения Туркменистану.
Задержаны Любовь Соболь и юрист ФБК Владлен Лось
В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер канаал Navalny Live Любовь Соболь. По словам адвоката, её везут в ОВД "Донское", чтобы составить протокол за призывы к акции протеста 23 января.
Ранее был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Как он сам написал в твиттере, ему вручили предписание до 25 января покинуть Россию. Он гражданин Беларуси. С чем формально связано требование властей - пока неясно.
23 января сторонники Алексея Навального намерены провести акции протеста против задержания политика и его преследования со стороны властей. Призывы к акциям публикуются в соцсетях, к ним присоединились ряд видных общественных деятелей и деятелей культуры. Акции не согласованы с властями, которые заявили, что будут их пресекать, а также наказывать за призывы к ним.
«Выстрелом в лоб убью». Кадыров пригрозил расправой Закаеву
Физической расправой пригрозил оппозиционному политику Ахмеду Закаеву глава Чечни Рамзан Кадыров. Видео с заявлением руководителя региона выложено в аффилированном с ним инстаграм-аккаунте, – передает «Кавказ.Реалии».
Кадыров напрямую не называет имени Закаева, но указывает город, в котором он живет - Лондон, а также упоминает актерское образование политика.
«Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть. Я готов принять эту кровную месть и перед богом, и перед народом», - заявляет Кадыров.
Рядом с главой Чечни сидит Замид Чалаев, командир полка спецназначения им. Ахмата Кадырова. Именно он руководил последней спецоперацией, в которой были убиты шесть членов подполья. В том числе и амир Аслан Бютукаев.
Кадырова возмутило обращение Закаева по поводу смерти Бютукаева и его соратников. Политик в изгнании выразил соболезнование родным убитых, а также назвал их "национальными героями".
- Отметим, что 20 января в Чечне была ликвидирована группа боевиков, среди которых был и лидер вооруженного подполья Аслан Бютукаев. Спецоперация проходила в районе села Катыр-Юрт, что находится в 30 километрах от Грозного.
- Бютукаев был подчиненным Аслана Масхадова. После объявления о создании запрещенной в РФ организации «Имарат Кавказ» выступил против Доку Умарова. В 2011 году примирился с лидером северокавказских боевиков. После смерти Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков.
- Ахмед Закаев - известный чеченский политик, ныне проживающий в Великобритании. Он представляет себя как главу правительства Ичкерии за рубежом.
Лавров обсудит с Медоевым «координацию на международной арене»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 января в Москве встретится с и.о. главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят «координацию на международной арене».
«В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене», – сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что «в основе российско-югоосетинских отношений лежат принципы союзничества и интеграции, а двустороннее взаимодействие не подвержено международно-политической конъюнктуре».
Она добавила, что Москва помогает Цхинвали в укреплении позиций на международной арене, обеспечении безопасности и социально-экономическом восстановлении, – передаёт «Интерфакс»
«Республике предоставляется комплексная помощь и в борьбе с коронавирусной инфекцией», – отметила Захарова.
Зурабишвили ждёт от ЕС «солидарного решения» по вакцине от COVID-19
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Брюсселе на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудила борьбу с COVID-19. Она сказала, что ждёт от ЕС «солидарного решения» по вакцине.
Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Мишель заявил, что просьба Зурабишвили принята и он попытается вместе со своими коллегами принять соответствующее решение. Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
Президент Зурабишвили в ходе беседы также отметила важность принятого в четверг Европейским судом по правам человека решения по делу «Грузия против России», касающегося военных событий в августе 2008 года. Она призвала Евросоюз дать свою оценку решению европейского суда, – сообщает пресс-служба.
В сообщении говорится, что Мишель заявил на встрече о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии. На встрече также обсуждались конкретные шаги по сближению между Грузией и Евросоюзом.
Зурабишвили пригласила Мишеля в Грузию, он с благодарностью принял это приглашение, сообщила пресс-служба президента Грузии.
- В рамках визита в Брюссель Зурабишвили также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.
Генпрокуратура Грузии заявила о завершении расследования по «делу картографов»
Генеральная прокуратура Грузии завершила расследование по т. н. «делу картографов». Об этом на специальном брифинге заявил прокурор Амиран Гулуашвили. По его словам, теперь дело будет передано в Тбилисский городской суд, – передаёт СОВА.
В ходе брифинга также было представлено видео, снятое скрытой камерой в кабинете Ивери Мелашвили. Тайная видео- и аудио-слежка велась на основании постановления суда.
По версии следствия, в одной из бесед с коллегой М. М. (по версии СМИ, речь идет о Малхазе Микеладзе), представленной на пресс-конференции и, как утверждается, записанной 28 сентября 2020 года, обсуждался вопрос согласования границы на нескольких участках в ущерб интересам Грузии. В том числе речь идет об участках в районе монастырского комплекса Давид Гареджи, а также в районах 17-го оросительного канала и озера Джандари.
«На записи, сделанной скрытой камерой, обвиняемый И. М. подтверждает, что в ходе согласования [границы] в районе Давид Гареджи в августе 2006 года грузинская сторона отказалась от первоначальной позиции Грузии, которая предусматривала перенос границы к подножию горы Удабно, что оставляло почти все исторические памятники в пределах территории Грузии. Соответственно, вопреки первоначальному предложению, участок границы в районе Давид Гареджи был согласован на вершине горы Удабно», – заявил представитель прокуратуры.
В разговоре Мелашвили отмечает, что был против такого согласования границы, поскольку не считал это правильным. Тем не менее, как отметил прокурор, он подписал соответствующий протокол, в результате которого линия границы была согласована в ущерб интересам Грузии.
По версии прокуратуры, в процессе делимитации-демаркации государственной границы фигуранты дела действовали по указанию вышестоящих должностных лиц.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Оппозиция считает Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
Ангела Меркель призвала Россию освободить Алексея Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию освободить из-под ареста Алексея Навального. Об этом сообщает Deutsche Welle. По словам канцлера, правительство ФРГ считает такой шаг очень правильным.
Алексея Навального задержали 17 января сразу после прилёта из Германии, где он лечился после отравления летом прошлого года ядом "Новичок". Через сутки суд отправил его на 30 дней в СИЗО "Матросская тишина". Ходатайство в суд подала Федеральная служба исполнения наказаний. По мнению ФСИН, Навальный скрывался от контроля, когда был в Германии на лечении после отравления, и нарушил условия своего испытательного срока. При этом Навальный получил от российских властей официальное разрешение на выезд в Германию. Адвокаты оппозиционера заявляют, что решение об отправке Навального в СИЗО незаконно.
По данным германского журнала Der Spiegel, Европарламент намерен потребовать от Европейского союза остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и ввести санкции в отношении причастных к решению о задержании и аресте Навального. Проект резолюции будет вынесен на голосование 21 января.
По мнению авторов документа, также должны быть приняты ограничительные меры в отношении ответственных за нападения на оппозиционеров, а также против "российских олигархов", "членов ближайшего окружения президента Путина" и"пропагандистов СМИ".
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению, но являются политическим ориентиром для государств, входящих в Евросоюз. Санкции в ЕС вводятся решением всех входящих в него 27 стран.
Российские власти отвергают свою причастность к отравлению Навального.
Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим
Президент Грузии Саломе Зурабишвили называет решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года историческим. Она благодарит министерство юстиции и экс-главу ведомства Тею Цулукиани. По словам Зурабишвили, именно они внесли большой вклад в победу Грузии.
«Впервые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны, это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство», – заявила Зурабишвили, которая находится с рабочим визитом в Брюсселе.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал решение суда в Facebook-аккаунте.
«Самый важный день в новейшей истории Грузии! Тяжба «Грузия против России» завершилась в Европейском суде по правам человека победой Грузии! Это общая победа!» – пишет Георгий Гахария.
Ранее грузинский премьер сказал, что решение ЕСПЧ «должно стать новым этапом в борьбе за деоккупацию Грузии».
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин, – заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года.
ЕСПЧ установил, что Россия осуществила этническую чистку грузин – глава Минюста Грузии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин. Об этом заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, комментируя решение ЕСПЧ по делу «Грузия против России (II)».
По его словам, суд также подтвердил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией, поэтому на неё ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии.
«Суд подтвердил, что Абхазия и Цхинвальский регион – неотъемлемые части Грузии и оккупированы Россией», – сказал Лорткипанидзе.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года.
В Минюсте РФ не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года
В министерстве юстиции РФ не согласны с рядом выводов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» о войне 2008 года.
Как пишет ТАСС, суд возложил на Москву ответственность за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года. В Минюсте РФ говорят, что «непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена».
«Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – заявили в российском ведомства.
В Москве говорят, что постановление ЕСПЧ не содержит решения о денежной компенсации, соответствующий вопрос оставлен судом для дальнейшего рассмотрения.
«Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – отметил уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции России Михаил Гальперин, слова которого привели в пресс-службе.
При этом в Минюсте РФ заявили, ЕСПЧ «признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года».
- Отметим, что в грузинском Минюсте заявили, что «Грузия победила» и суд установил нарушение Россией нескольких статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
РФ нарушила Европейскую конвенцию – решение ЕСПЧ по делу о войне 2008 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по делу «Грузия против России (II)» о войне 2008 года.
В министерстве юстиции Грузии говорят, что суд установил нарушение Россией нескольких статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
«Признание этих нарушений Большой палатой Суда подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года.
Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами.
Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц.
Суд разделил позицию Грузии и установил ответственность России за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны и за ряд других нарушений.
Это историческое решение является важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии с использованием международно-правовых механизмов», — говорится в заявлении Министерства юстиции, перевод которого публикует Первый канал Грузии.
Экс-министр юстиции, депутат парламента Грузии Тея Цулукиани говорит, что это – победа Грузии.
«Мы победили! Поздравляю, Грузия! Поздравляю всех с большой победой!», – пишет Цулукиани в Facebook-аккаунте.
- Рассмотрение дела по существу началось 8 октября 2013 года. Ранее в Минюсте Грузии заявляли, что было изучено большое количество широкомасштабных, комплексных документов и доказательств из различных источников. «В результате оценки качества этих документов были отобраны до 700 доказательств и ряд документов с соответствующим анализом и аргументами, которые Грузия в разное время представила в Страсбургский суд», – говорилось в заявлении ведомства.
- Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года, в ходе которого министерство также предоставило доказательства.
Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января
Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых содержатся призывы участвовать в несогласованных акциях протеста 23 января.
Требования об ограничении доступа к противоправной информации внесены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что принимают "предупредительные меры" и при "наличии оснований" привлекут "виновных лиц к административной ответственности".
Накануне Роскомнадзор потребовал от социальных сетей TikTok и "ВКонтакте" удалить все материалы с "призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных акциях". Одновременно Роскомнадзор призвал все соцсети и СМИ не допускать распространения таких призывов. О призывах к участию в каких именно акциях идёт речь, не уточняется.
На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали акции с требованием освободить арестованного политика. Сам Навальный в обращении к сторонникам, записанном в здании ОВД, призвал их "не бояться" и "выходить на улицы".
После этого пользователи TikTok начали публиковать видео о протестах, а во "ВКонтакте" сообщать о планах поучаствовать в акциях. Хештеги #свободуНавальному, #23января и подобные им набрали к 11 утра 21 января более 200 млн просмотров в TikTok , подсчитали "Открытые медиа".
Как пишет "Медуза", штабы Навального, Фонд борьбы с коррупцией и некоторые СМИ столкнулись с наплывом ботов в соцсетях. С чем это связано, точно неизвестно. Возможно, боты будут добиваться блокировки аккаунтов.
Правоохранительные органы по всей стране пресекают выступления в поддержку арестованного Алексея Навального. Учащимся школ и университетов страны пригрозили проблемами, вплоть до отчисления за участие в митингах "Свободу Навальному!", сообщает Baza.
- Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января, на следующий день суд в Химках продлил ему срок задержания на месяц. Предположительно, политик задержан до намеченного на начало февраля судебного процесса о замене его условного срока на реальный по уголовному делу 2012 года.
В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
МВД Грузии заявило о задержании гражданина России, который разыскивался Интерполом по запросу российской стороны.
«Сотрудники криминальной полиции МВД в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий задержали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола гражданина России А.Л. в Батуми, в месте временного проживания. Следствием установлено, что данное лицо находится в Грузии с января 2020 года», – говорится в заявлении.
По данным министерства, Россия объявила о розыске А.Л. на национальном уровне 19 августа 2020 года, а 9 ноября 2020 года Генеральный секретариат Интерпола объявил его в международный розыск по красному циркуляру.
Как пишет РИА Новости, задержанный обвиняется в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении несовершеннолетних со стороны организованной группы лиц, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Сенатор РФ Фадзаев призвал югоосетинские власти пойти на уступки участникам акции протеста
Сенатор из Северной Осетии-Алании Арсен Фадзаев призвал руководство самопровозглашенной республики Южная Осетия пойти на уступки в противостоянии с участниками бессрочной акции протеста на Театральной площади Цхинвали.
«Кавказ.Реалии» указывает, что Фадзаев первым из федеральных российских политиков обратил внимание на протест родных Инала Джабиева, умершего во время пыток в цхинвальском изоляторе временного содержания. Член Совета Федерации от законодательного органа Северной Осетии через соцсети обратился с призывом решить запутавшуюся ситуацию и выразил готовность стать участником переговорного процесса.
«Акция протеста семьи убитого Инала Джабиева затягивается по понятным причинам: родные и близкие недовольны ходом следствия, отсутствием конструктивного диалога с властью. Однако ситуация запутывается настолько, что наблюдать со стороны в ожидании положительного исхода больше не представляется возможным. Никто никого не слышит, обстановка в целом накаляется. Руководству (Южной Осетии – ред.) независимо от персоналий, важно понимать, что оно должно слышать общество, граждан, благодаря которым пришло к власти, а иногда идти на уступки, пусть даже неприятные», – отметил Арсен Фадзаев.
Реакции южноосетинских властей на заявление российского политика пока не последовало. Участница многодневной акции протеста, вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева не особо удивлена заявлениям Арсена Фадзаева.
«Полтора месяца назад я обращалась к нему, депутату Госдумы Артуру Таймазову и Дзамболату Тедееву (депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе – ред.), но тогда Фадзаев не отреагировал на наше обращение. Не знаю, почему решил сделать заявление именно сейчас», – отметила в беседе с корреспондентом «Кавказ.Реалии» Оксана Сотиева.
- Бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева и сочувствующих им жителей Цхинвали началась 4 декабря. Они требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева и справедливого наказания виновных в гибели 30-летнего мужчины. Акцию протеста поддерживают депутаты из оппозиционного блока парламента.
- Несколькими днями ранее бывшие югоосетинские президенты Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов на Театральной площади встретились с матерью и вдовой Инала Джабиева и пообещали организовать предметный переговорный процесс с действующими властями.
Коронавирус в Грузии: 1137 новых случаев, скончались 11 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1137 новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
Как пишет «Новости-Грузия», за последние 24 часа в стране от коронавируса вылечились 1179 человек, скончались от последствий инфекции 11 пациентов.
С начала эпидемии в феврале 2020 года и до сегодняшнего дня в Грузии выявлен 251 071 случай инфицирования коронавирусом, 238 110 человек выздоровели, 2 998 умерли.
За последние 24 часа в стране было проведено 17 019 тестов на коронавирус, в том числе 9840 тестов на антигены и 7179 ПЦР-тестов.
По регионам новые случаи заражения распределились так:
- Тбилиси – 477;
- Аджария — 64;
- Имеретия — 164;
- Квемо Картли — 65;
- Шида Картли — 85;
- Гурия — 13;
- Самегрело – Земо Сванети — 118;
- Кахетия — 95;
- Мцхета-Мтианети — 27;
- Самцхе-Джавахети — 18;
- Рача – Лечхуми и Квемо Сванети —11.
Сейчас в стране 9946 активных случаев заражения, из которых 3 478 человек проходят лечение в клиниках, в том числе 1 685 — в больницах Тбилиси, 249 — в Аджарии, 711 — в Имеретии.
Состояние 735 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 219 человек.
В ковид-гостиницах под наблюдением врачей остаются 534 больных, 5 934 человека проходят лечение от вируса на дому.
В карантинных пространствах размещены 536 граждан. 20 813 человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
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