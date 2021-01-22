Илон Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислоты

Технологический магнат Илон Маск пообещал награду в 100 миллионов долларов за разработку "лучшей" технологии по улавливанию выбросов углекислого газа. Об этом он написал в четверг в твиттере, пояснив, что подробности предложения раскроет на следующей неделе.

Представители Tesla – одной из возглавляемых Маском компаний – пока не комментируют эту информацию прессе, сообщает Reuters. Как уточняет агентство, в настоящее время прогресс в области технологий, упомянутых миллиардером, остается слабым, и на сегодняшний день человечество сосредоточено на простом сокращении углеводородных выбросов.

Заявление Маска коррелирует с концепцией, которую президент Джо Байден объявил в качестве одного из ключевых направлений своей политики. Новоизбранный глава государства анонсировал ускорение разработок, направленных на извлечение углерода из атмосферы для борьбы с изменением климата. Накануне, 21 января, он назначил Дженнифер Уилкокс, эксперта по технологиям удаления углерода, на должность высокопоставленного сотрудника в Министерстве энергетики США.

В конце прошлого года Международное энергетическое агентство предупредило, что для снижения выбросов до уровня, заявленного странами, потребуется существенно ускорить внедрение технологий улавливания углерода.

Илон Маск известен своими амбициозными футуристическими проектами. Среди них – план колонизации Марса, имплантация нейрокомпьютерных интерфейсов, космический интернет, вакуумный поезд и другие. Часть из этих планов уже находятся на этапе реализации, включая Hyperloop, Starlink и Starship. За последний год ему удалось завоевать первенство среди богатейших людей планеты – главным образом за счет роста акций производителя электромобилей Tesla.