Рекордный урожай и мандарины «на свалке»

При всей неутихающей полемике, которая много лет идет между сторонами грузино-абхазского конфликта, есть области, так сказать, мирного соперничества между Тбилиси и Сухумом. В частности, по цифрам ежегодного приема зарубежных туристов, экспорта сельхозпродукции…

На 17 января текущего года, по сообщениям СМИ, из Грузии было экспортировано 35,4 тысячи тонн мандаринов, что на 22 процента больше, чем в прошлом сельхозсезоне. (Надо полагать, в основном, это аджарские цитрусы). Между тем, из Абхазии в Россию еще в канун 1 января было перемещено более 46,5 тысячи тонн мандаринов, почти вчетверо больше, чем год назад.

Как известно, дорога ложка к обеду, а мандарины в России и многих других странах постсоветского пространства – к новогоднему столу, но это не значит, что после Нового года вывоз цитрусовых из Абхазии уже прекращается.

Вчера председатель государственного таможенного комитета Абхазии Гурам Инапшба в интервью «Эху Кавказа» назвал такие цифры экспорта:

«50 273 тонны.

– Это именно мандарины или цитрусовые в целом?

– Именно мандарины. Под цитрусовыми мы понимаем только мандарины, потому что количество вывозимых апельсинов и лимонов мизерное.

– Экспорт продолжается? То есть где-то до конца января будут вывозить?

– Не то, что до конца января. Мы надеемся, что это будет продолжаться до марта».

Сегодня председатель Ассоциации аграриев Абхазии Джемал Эшба назвал нам уже большую цифру экспортированных мандаринов – 50,4 тысячи тонн. Он отметил также хорошее качество нынешнего урожая, благодаря тому, что в последние два года усиленно взялись за лечение цитрусовых деревьев. И добавил:

«За все послевоенное время такого урожая не было. То есть по документам такого количества не вывозили. Раньше самый рекордный был – 40 тысяч тонн – в 1999 и 2001 годах. А обычно были 30-35 тысяч тонн, вот в таких рамках урожаи. В этом году, по моим прогнозам, в дополнение к уже вывезенному еще тысяча или тысяча с небольшим тонн экспорта добавится. У нас на месте реализуется обычно только 500-700 тонн. Но есть еще так называемый нестандарт – мелкие и так далее. Был период, до 2001 года, когда мандариновые насаждения практически не лечили, и эти нестандартные плоды доходили до сорока процентов урожая. Но в этом году, я думаю, нестандарт будет в районе 10-15 процентов, что соответствует хорошим критериям. Нестандартные должны идти на переработку – сок и так далее. Переработки нет у нас.

– Как? Сок же выпускают какой-то…

– То, что выпускают кооперативно – это одно. А я имею в виду, на таком уровне, в таком объеме, чтобы это был уже бренд, схема экспортная была выстроена».

В ответ на вопрос, каковы были урожаи мандаринов в Абхазии в довоенное время, Эшба сказал:

«Рекорд вывоза был в семидесятых годах – 107 тысяч тонн. А обычно – около ста тысяч тонн.

– Реально в Абхазии достичь того уровня, то есть сто тысяч тонн вывозить?

– Нет, но реально уже нет тех площадей, тех садов.

– Но их же можно закладывать.

– Естественно. То, что Фруктовая компания заложила, эти сады дали уже плоды.

– Это в Пицунде?

– В Пицунде, селе Джал Очамчырского района».

Увы, когда экономические связи не отлажены, рекордные урожаи сопровождаются обидными потерями. Несколько лет назад бурю негатива в интернет-сообществе вызвал выложенный в соцети снимок целой горы мандаринов, выброшенных в одном из цитрусоводческих совхозов в Восточной Абхазии. Администрация хозяйства объяснила затем, что это все нестандарт, который некуда было девать и решили просто отдать его на корм скоту. Нынче, в начале января, шок у интернет-пользователей вызвал снимок уже крупных, качественных мандаринов, лежащих вдоль кромки моря в сухумском микрорайоне «Синоп». Вот несколько комментариев:

«Если б я знал... Кто-то, видимо, выкинул, не реализовав. Причем, мандарины нормальные» (Ответ пользователя, разместившего снимок);

«Не лучше ли отдать неимущим, чем выкидывать?»;

«Лень перерабатывать, жалко угостить и сделать доброе дело, легче выбросить и плакаться, что мы бедные и несчастные, ждем помощи от государства»;

«Что за кощунство? Какой-то акт вандализма. Люди, как так можно, совсем деградировали?»;

«А такие мандарины в Москве на рынке по 350 рублей килограмм»;

«Лучше всем привезти и засыпать перед домом правительства!»;

«Мандариновое варенье шикарное, наивкуснейшее получается! Отличный деликатес»;

«Можно было закрыть сок натуральный, сделать варенье, летом в сезон отдыхающим продали бы, они с удовольствием возьмут. Или же, если совсем лень, вывезли бы на рынок, раздали бы бесплатно людям, чем выкинуть, я так понимаю»;

«Я знаю про мини-заводик по переработке цитрусов, которому не дали работать: все захотели долю»;

«Это с речки Кяласур, видели, как в море несло»;

«Да, для некоторых у нас река заменяет свалку».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия