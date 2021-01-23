В Тбилиси проходит акция «За свободу!» в поддержку Навального

Британское издание The Guardian публикует статью о решении Европейского суда по правам человека по делу «Грузия против России (II)». В ней говорится, что Россия ответственна за нарушения прав человека во время войны в Грузии – убийства мирных граждан, грабежи и поджоги домов. Решение ЕСПЧ названо «знаковым» – принятом спустя 13 лет после конфликта.

«Суд признал Кремль виновным в незаконном задержании этнических грузин и последующем «бесчеловечном и унижающем достоинство, обращении». Это включает пытки грузинских военнопленных и изгнание сельских жителей грузинского происхождения из их домов в Южной Осетии», – говорится в статье.

The Guardian также указывает, что «на фоне взаимных обвинений со стороны международного сообщества» суду «не удалось расследовать военные преступления и системные нарушения прав человека».

Адвокат Бен Эмерсон, представлявший Грузию в ЕСПЧ, сказал, что обнародование решения через день после инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне не было случайным. Он предположил, что Байден настроен более жестко относиться к Владимиру Путину, чем Трамп.

«После нескольких лет задержки, кажется, ЕСПЧ, наконец, занял решительную позицию в отношении нарушений прав человека в России», – сказал Эммерсон.

Кремль, вероятно, отреагирует яростно, пишет The Guardian. «Российские власти утверждали, что суд является пристрастным и политизированным. Они обвинили Саакашвили в развязывании конфликта и заявили, что роль России в конфликте была исключительно миротворческой», – говорится в статье.

The Guardian не исключает, что «ответ Путина может иметь серьезные последствия».

«В 2015 году Москва заявляла, что находится на грани выхода из Европейского суда по правам человека, неоднократно выносившего решения против российского государства. Новое решение может подтолкнуть Кремль к активизации процесса выхода», – сказано в статье.

The Guardian указывает, что 12 августа 2008 года на центральной площади Гори взорвалась ракета «Искандер», убившая голландского журналиста Стана Сториманса и 11 гражданских лиц. Следы взрыва и извлеченные из тела журналиста осколки указывают на то, что ракета была российская.

Однако российские военные, дававшие показания, отрицали факт и предположили, что доказательства, приведенные грузинской стороной, – фальшивые и, что грузинская армия бомбила свой собственный народ, чтобы обвинить Москву.