Пять НПО обратились к властям Грузии с призывом к отмене «политического локдауна»

Неправительственные организации призывают правительство Грузии покончить с «политическим локдауном» и незамедлительно отменить ограничения, действующие в стране из-за коронавируса.

Пять НПО сегодня, 24 января, обратились с соответствующей петицией к главе межведомственного координационного совета, премьер-министру Георгию Гахария. Авторы обращения считают, что ограничения, введенные вскоре после парламентских выборов, приняли для того, чтобы подавить недовольство и протест части населения.

Одни из главных требований петиции – отменить «антиконституционный комендантский час» и восстановить работу общественного транспорта. Под обращением подписались следующие организации: «Молодое поколение», «Центр мониторинга - общество», «Новая сила для Грузии», «Лига сторонников Америки», «Молодежь за европейское будущее».

Представители НПО грозят уличными акциями, если в правительстве оставят их обращение без ответа. Одновременно они намерены присоединиться к протестам с требованием отмены ограничений, которые планируются в Тбилиси в ближайшие дни.

Сегодня, в 14:00, у канцелярии правительства запланирована акция под слоганом «Откройте страну». С требованием отмены ограничений там соберутся гражданские активисты, бизнесмены, работники объектов торговли и сферы гостеприимства, политики и рядовые граждане.