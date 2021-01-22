Грузия отложила выздоровление до весны

Рестораны и горнолыжные курорты с 1 февраля в Грузии не откроются. Такое решение было принято сегодня на заседании Координационного совета. Впрочем, частичное смягчение ограничений все же коснется городского транспорта. Представители бизнеса вновь заговорили о тотальном разорении.

Передвижение общественного междугороднего транспорта вновь отложено как минимум до 1 марта. Городской транспорт не будет работать в Тбилиси, Кутаиси и Рустави вообще, а в остальных городах – по выходным. Рестораны будут работать только на вынос. Горные курорты также не будут функционировать до особого распоряжения. И, наконец, в масштабах всей страны с 9 вечера до 5 утра вновь будет действовать «комендантский час».

Что будет разрешено? С 1 февраля в Батуми, Телави, Зугдиди, Поти и Гори возобновится учебный процесс. По всей стране в будние дни откроются торговые центры и непродовольственные магазины. Ну и, наконец, с 1 февраля Грузия откроет регулярное международное авиасообщение.

Брифинг вице-премьера Майи Цкитишвили продлился ровно 25 минут. На нем чиновник выразила сожаление, что ожидания бизнеса в этот раз не оправдались:

«Мы знаем их требования, однако необходимо соблюдать баланс. Мы понимаем, что интерес бизнеса – восстановить докризисную ситуацию, однако во избежание обострения пандемии, мы не можем снять все ограничения. Сегодня у нас ситуация лучше, чем два месяца назад, месяц назад, но пока у нас 1000 случаев, это очень много, и пусть у нас не будет ощущения, что мы победили вирус. В этом случае мы не сможем пойти навстречу бизнесу, ограничения будут частично сняты, и некоторые получат право работать, кроме выходных», – сказала Майя Цкитишвили.

Бизнес возмущен сохранением ограничений.

«Открывать рестораны с 1 марта не имеет смысла, потому что к тому времени мы перестанем существовать. Все действия Координационного совета абсолютно нелогичны», – считает основатель Ассоциации рестораторов Котэ Габричидзе.

«Это не координационный, а совет вредителей, который решает, как лучше обрушить экономику. Мы предложили план, и расписали, как мы будем строго следовать правилам, хотя логика и их действия друг другу не соответствуют. Поэтому они и не смогли объяснить, почему кому-то можно, а кому-то нельзя?»

Владельцы гостиниц также считают действия властей противоречащими логике. По словам Майи Мурачашвили, власть не прислушивается к их предложениям:

«С 1 марта открытие зимних курортов теряет всяческий смысл. Даже с первого февраля было уже поздно, но у нас еще оставалась надежда, что полеты будут возобновлены и граница будет открыта. В Сванетии нам пришлось отменить девять групп по 200 бронирований. Они хотели прилететь из Европы. Они никуда не поехали, несмотря на то, что многие страны открыли горные курорты, и добросовестно ждали первого февраля, чтобы приехать в Местию. Теперь мы вынуждены отказаться от них».

Для Амирана Гамкрелидзе, главы Национального центра по контролю над заболеваниями, непонятно, зачем нужно ослаблять ограничения на горные курорты. В ответ на соответствующий вопрос на брифинге Гамкрелидзе привел пример европейских стран:

«Почему должно быть допущено исключение? На самых известных горных курортах Европы – Франции, Чехии, Швейцарии, Германии – посмотрите, открыты ли канатные дороги? Они открыты только в Австрии, для местных жителей, а не для иностранных туристов, и в то же время отели там не открываются, так как общеизвестно, что большие скопления людей являются самым высоким фактором риска распространения инфекции», – сказал Гамкрелидзе.

При этом власти рассчитывают, что к марту, если позволит эпидемиологическая ситуация, Грузия сможет принять первых туристов, выполнивших условие вакцинации.