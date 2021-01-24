Церцвадзе: Грузия одной из первых полностью победит ВИЧ-инфекцию и СПИД

Грузия станет одной из первых стран, где полностью будут побеждены ВИЧ-инфекция и СПИД. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил руководитель Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

По его прогнозам, на преодоление этого вызова миру потребуется не более 10 лет. Церцвадзе указал, что уже сегодня современные медикаменты делают невозможным распространение вируса.

«Сегодня в крови больных СПИДом вируса нет. Он сохраняется только в клетке. Пациентам дают лекарства, которые не могут полностью изгнать вирус из организма, но он сведен к нулю в крови. Если вируса нет в крови, он нейтрализуется как источник передачи», - сказал он.

Одновременно Церцвадзе напомнил, что Грузия является мировым лидером с точки зрения программы элиминации гепатита С.