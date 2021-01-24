В Абхазии за сутки обесточены криптофермы общей мощностью порядка 24 мегаватт

С целью пресечения незаконного потребления электроэнергии при подключении устройств для извлечения криптовалют на организованных майнинг-фермах накануне, 23 января, на территории самопровозглашенной республики Абхазия был проведен масштабный рейд.

В Гагре и Гагрском районе в ходе рейдовых мероприятий было выявлено и отключено 17 криптоферм общей мощностью электропотребления порядка 10 мегаватт. Сотрудниками милиции, совместно с представителями штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют, выявлены объекты в Бзыбском ущелье, на территории бывшего спиртзавода, завода по переработке щебня, санатория «Касатка», базы «Конти-опт», а так же в жилом секторе.

Сотрудниками ОВД Гудаутского района был осуществлен выезд в села Дурипш и Лыхны. Проверяемые криптофермы не функционируют, тем не менее, было принято решение о снятии силовых кабелей питания.

На вверенной территории ОВД по Сухумскому району выявлены 3 майнинг-объекта в селе Гумиста и Баслата. Также проверены ранее отключенные объекты на территории свадебных залов и нежилых строений. В столице при проведении рейдовых мероприятий установлено 6 объектов по добыче криптовалют, расположенных в частном секторе и гаражных помещениях. Устройства отключены от энергосети.

С целью снижения потребления электроэнергии в Гульрипшском районе выявлено и отключено от электоросети 10 криптоферм общей мощностью до 10 Мегаватт.

В Очамчирском районе в ходе проведенных мероприятий отключены 600 майнинг-устройств на территории чайсовхоза в селе Моква и 370 единиц техники в селе Елыр - общей мощностью потребления в 2 Мегаватта. В селе Лабра аппараты для извлечения криптовалют были демонтированы.

Произведены контрольные выезды на ранее отключенные объекты в Ткаарчельском районе. А это криптофермы общей мощностью энергопотребления порядка 7 мегаватт на территории не действующих заводов «Аргонафт» и «Заря», Промбазы ЦОФ, ГЭС «Перепадный» и частном секторе. По факту проверки установлено, что устройства не функционируют, наложенные на электроблоки печати не нарушены.

Непосредственно в Гали обесточена криптоферма, размещенная в частном доме. Ранее сотрудники Гальского РОВД прикрыли деятельность еще 4 аналогичных объектов.

Рейдовые мероприятия проведены силами личного состава территориальных подразделений абхазского МВД, совместно с представителями прокуратуры, службы Госбезопасности, администраций районов и специалистами филиалов «Черноморэнерго».