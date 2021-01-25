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Вакцинацию «Спутником V» связали с риском для онкобольных
В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение — с большой осторожностью вакцину следует применять людям с онкологическими заболеваниями. Как уточняет издание "Фармацевтический вестник", такое указание внесено в инструкцию вакцины "Гам-КОВИД-Вак" 25 декабря 2020 года. Соответствующая запись опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.
В инструкции к вакцине сказано, что "вследствие недостатка информации" вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: это люди с аутоиммунными заболеваниями (какие болезни являются таковыми, вы можете прочитать здесь) и люди со злокачественными новообразованиями.
Документ содержит указание, что решение о вакцинации в этом случае должно приниматься индивидуально, исходя из соотношения риск и польза пациента. "Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", — пояснил Гинцбург. Он отметил, что различные курсы химиотерапии могут привести к снижению эффективности вакцины у онкобольных пациентов.
Кроме того, действующая версия инструкции «Гам-КОВИД-Вак» разъясняет: пациенты, получавшие иммуносупрессивную терапию и имеющую иммунодефицит, могут не развить достаточный иммунный ответ. Это относится к онкологическим пациентам, проходящим химиотерапию, включая курсы цитостатиков. Введение вакцины рекомендовано спустя один месяц после иммуносупрессивной терапии. Это уменьшает риск недостаточного иммунного ответа на вакцину. Возобновление иммуносупрессиной терапии рекомендовано также спустя месяц после введения вакцины.
Клинические исследования вакцины центра Гамалеи на онкобольных не проводились. В ближайшее время специалисты приступят к отбору добровольцев в группу, которую будут вакцинировать. Об этом в середине января рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн.
"Любые исследования с участием онкологических больных требуют особого внимания, аккуратности и определенного научного подхода. И любая вакцинация онкологических пациентов должна основываться на научных данных, подтверждающих ее эффективность. Сейчас вместе с Центром имени Гамалеи нами запланировано научное клиническое исследование оценки эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" у онкологических больных", — сказал он.
- В файлах вакцин Pfizer и Moderna на сайте американского регулятора FDA в качестве абсолютных противопоказаний вакцинации указаны только аллергические реакции. Людям с иммунной недостаточностью, как у пациентов с онкологией, только рекомендовано сообщать об этом при вакцинации. Онкологический центр им. Андерсона в Техасе прямо пишет, что вакцинация онкологических пациентов этими вакцинами безопасна.
Другие новости дня
Грузинский парламент обсудит прекращение полномочий 51 депутата от оппозиции
Парламент Грузии завтра, 26 января, рассмотрит вопрос досрочного лишения депутатских полномочий оппозиционных депутатов.
Вопрос внесен в повестку для заседания парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам. Доклад представит председатель комитета Ираклий Кадагишвили, – пишет «Новости-Грузия».
Вопрос досрочного лишения полномочий члена парламента планируется в отношении 51 депутата, которые в конце прошлого года обратились к законодательному органу с соответствующей просьбой.
Это представители блока «Единое национальное движение – сила в единстве» (36 мандатов), «Европейская Грузия» (5 мандатов), «Стратегия Агмашенебели» (4 мандата), «Лело для Грузии» (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Также от мандата официально отказался Зураб Джапаридзе, который представляет партию «Гирчи».
После рассмотрения в комитете вопрос будет вынесен на пленарное заседание. Для завершения процедуры досрочной приостановки депутатских полномочий необходимы голоса простого большинства — 76 депутатов.
В парламенте Грузии десятого созыва из 60 оппозиционных мандатов использованы только четыре. В начале января четверо депутатов, покинувших партию «Альянс патриотов», решили не поддерживать бойкот, который оппозиция объявила работе парламента после того, как обвинила власти в фальсификации выборов.
Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе, Давид Зилпимиани и Автандил Энукидзе покинули партию после признания полномочий и создали новую политическую силу – «Европейские социалисты».
На прошлой неделе представители партии «Граждане» также заявили, что могут войти в парламент Грузии и использовать два полагающихся им мандата. Еще трое представителей «Гирчи» заявляют, что попытаются продолжить диалог с оппозицией, но входить в парламент пока не намерены.
Экспорт абхазских цитрусовых превысил 51 тысячу тонн
По данным на 25 января, из самопровозглашенной республики Абхазия в Россию экспортировано 51 271 008 кг цитрусовых. Об этом «Апсныпресс» сообщили в Государственном таможенном комитете.
По информации ведомства, экспорт ореха-фундука составил 2 250 946 кг, хурмы – 815 290 кг, фейхоа – 1 005 812 кг, киви – 13 343 кг.
Ранее абхазские перевозчики жаловались на проблемы при вывозе сельхозпродукции в Россию. А недавно сухумская набережная была усыпана мандаринами. Сообщалось, что из-за проблем с экспортом (при вывозе более 5 кг обязательно наличие фитосанитарного сертификата) цена на мандарины резко упала. В итоге крестьяне выбрасывали излишки или скармливали их скоту.
Израиль на неделю прерывает международное авиасообщение
Израиль с вечера понедельника на неделю прерывает международное авиасообщение. Об этом заявило в воскресенье правительство Биньямина Нетаньяху.
По словам премьер-министра, страна будет "герметично закрыта", для выезда и въезда граждан Израиля нужны будут очень веские причины.
В Израиле с начала пандемии и без того были введены жёсткие меры контроля за въездом в страну. Нынешний шаг власти объясняют необходимостью обеспечить, чтобы в страну не попали новые штаммы коронавируса в важнейший момент кампании по вакцинации населения.
Израиль на первом месте в мире по темпам вакцинации, по крайней мере одну дозу вакцины получили уже более 25 процентов населения. Планы властей - вакцинировать всё взрослое население до конца марта. В воскресенье было объявлено, что вакцинация распространится также на подростков в возрасте от 16 до 18 лет.
В стране сейчас действует жёсткий карантин, который продлится по меньшей мере до конца января. Израиль на одном из первых мест в мире по числу случаев инфекции на душу населения. Смертность от COVID-19 в стране при этом одна из самых низких в мире - меньше 1 процента.
Опрос NDI в Грузии: 41% за вакцинацию, 41% – против
Мнения по вакцинации от COVID-19 в Грузии разделились, – свидетельствует опрос Национального демократического института США (NDI).
41% опрошенных заявил, что готов вакцинироваться, а также вакцинировать своих детей. Ровно столько же, 41% опрошенных прививаться не готов. 17% ответили – «не знаю».
Отметим, что число сторонников вакцинации незначительно возросло по сравнению с июнем 2020 года. Тогда о готовности использовать вакцину от COVID-19 заявляли 38% опрошенных, 46% выступали против.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 17-24 декабря 2020 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2053 человека. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.1%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
NDI: большинство опрошенных позитивно оценивает работу правительства Грузии
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения.
На вопрос, «какая партия ближе к вам по взглядам», опрошенные ответили следующим образом:
- Грузинская мечта - 31%
- Ни одна партия – 25%
- Отказ от ответа – 24%
- Национальное движение – 5%
- Не знаю – 5%
- Другие партии (Альянс патриотов, Стратегия Агмашенебели, Гирчи, Европейская Грузия, Лейбористская партия) – 9%
Согласно опросу, 38% считают, что страна развивается в неправильном направлении, 32% - в правильном, а 22% считают, что ситуация не меняется.
50% опрошенных оценивают деятельность правительства позитивно, 38% негативно. Для сравнения, в ноябре 2019 года 64% опрошенных оценивали деятельность правительства негативно, позитивно лишь 30%.
В рейтинге институтов власти и лидеров наибольшим одобрением пользуется премьер-министр Георгий Гахария. 18% оценивают его деятельность «очень хорошо», 28% - «хорошо», 32% - «средне», 13% - «плохо», 4% - «очень плохо», 4% - «не знаю», 2% - отказ от ответа.
60% считают, что правительство Грузии в целом хорошо справилось с пандемией коронавируса, 33% ответили, что плохо, 7% ответили – не знаю.
80% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС, 74% выступают за интеграцию Грузии в НАТО.
Главные вопросы, которые, по мнению опрошенных, беспокоят общество – рабочие места, бедность, рост цен, территориальная целостность и коронавирус.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 17-24 декабря 2020 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2053 человека. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.1%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
Гагрский район остался без электричества из-за обрыва кабеля
Гагрский район самопровозглашенной республики Абхазия остался без электричества из-за обрыва кабеля на подстанции. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». «На месте аварии идут восстановительные работы», – говорится в сообщении.
Аварийные ситуации возникают в Абхазии регулярно. Среди причин – нагрузки на сеть из-за майнинга криптовалют. На прошлой неделе в Сухуми провели совещание, по итогам которого были созданы штабы по борьбе с незаконной добычей клиптовалюты. В абхазском МВД сообщили, что за сутки обесточили криптофермы общей мощностью порядка 24 мегаватт.
- В ноябре прошлого года в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – возникший на фоне роста потребления криптоферм дефицит электроэнергии. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- Энергокризис усугубила остановка на ремонт «Ингури ГЭС» - единственного источника электроэнергии для самопровозглашенной республики. В настоящее время электроэнергия поступает в Абхазию из России.
- Ранее гендиректор «Черноморэнерго» подписал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют». Председатель Госкомсвязи самопровозглашенной республики же приказал ограничить доступ в интернет для майнинга криптовалют.
Коронавирус в Грузии: 298 новых случаев, 16 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3071. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 16 пациентов.
За сутки в стране выявили 298 новых случаев коронавируса. Было проведено 6868 тестов, из них PCR-тестов – 4182, экспресс‐тестов на антиген – 2686. На выходных число проводимых тестов снижается.
За сутки выздоровели 1311 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 253 816, выздоровевших – 243 396.
Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.
Глава МИД Ирана начал региональное турне с визита в Баку
Министр иностранных дел Ирана Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Баку. Он заявил, что «Иран рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий и их переходу под контроль азербайджанского народа». Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.
Глава МИД Ирана сказал журналистам, что с азербайджанской стороной будут обсуждены вопросы по Карабаху, поддержанию там стабильности, восстановлению освобожденных территорий, а также региональное сотрудничество и коридоры Север-Юг и Юг-Запад.
В рамках регионального турне Зариф также посетит Россию, Грузию, Армению и Турцию. Ранее в МИД Грузии заявили «Эху Кавказа», что детали визита согласовываются по дипломатическим каналам.
Президент Мексики сообщил, что заболел коронавирусом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в твиттере.
"С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", – сказал он. По его словам, пока его будет представлять глава МВД Ольга Санчес Кордеро.
Ранее COVID-19 переболели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Украины Владимир Зеленский и другие.
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Мексике выявили свыше 1,7 млн случаев коронавируса, умерли более 149,6 тысячи человек. С 24 декабря в стране началась прививочная кампания среди медицинского персонала.
В Дании возобновилось строительство «Северного потока – 2»
В водах Дании возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом в воскресенье заявили в компании-операторе будущей магистрали, сообщает DW. Достройку ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна".
По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны оказать поддержку "Фортуне", отмечает издание.
Ранее США ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. Также США ввели ограничительные меры в отношении компании-владельца трубоукладчика "КВТ-Рус", компании "Рустанкер" и судов Sierra и "Максим Горький", участвующих в строительстве.
В Германии продолжаются дискуссии о целесообразности достройки газопровода, который готов уже более чем на 90 процентов, – в связи с угрозой санкций США, а также внутренней и внешней политикой Москвы. В воскресенье ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2" до улучшения ситуации с правами человека в России потребовали сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Анналена Бербок и глава Свободной демократической партии Германии (СВДП) Кристиан Линднер.
На прошедшей неделе Европарламент призвал в своей резолюции остановить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального в России. А немецкие экологи опротестовали разрешение на строительство. В результате строительные работы на территории ФРГ затормозились на долгое время. После этого "Газпром" предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта.
Строительство "Северного потока - 2" в экономической зоне Дании должно было возобновиться с 15 января. Речь идёт о последнем участке длиной 147 километров. После этого предстоит повести сертификацию проекта – процедуру, без которой он не может быть запущен. Норвежская компания, которая должна была выдать сертификат "Северному потоку - 2", вышла из проекта в начале января после того, как США ввели первые санкции.
США и ряд стран ЕС выступают против "Северного потока – 2", утверждая, что он усилит зависимость Европы от газовых поставок из России, что может стать орудием шантажа в руках Москвы.
Власти Чечни обещают «решить вопрос» с подравшимся с ОМОНом в Москве
Депутат Госдумы и советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение к уроженцу Чечни, который во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве вступил в драку с сотрудниками ОМОНа. Видео инцидента было накануне опубликовано в социальных сетях.
Делимханов призвал юношу, который, по его мнению, совершил преступление, немедленно сдаться чеченским властям. Также он пообещал от лица Рамзана Кадырова (в случае того, если разыскиваемый признается, что не придерживается взглядов Навального и его сторонников) помочь ему "решить вопрос" с российскими властями. "Но если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, тогда давай, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть", - резюмировал советник главы Чечни. При этом он назвал Навального и граждан России, протестующих против ареста оппозиционера, "чертями, поддерживающими однополые браки".
Телеграм-канал Baza сообщает, что юношу, к которому обратился Делимханов, уже опознали – им оказался 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев. Со слов Делимханова, он учится в МГУ. Сейчас его ищут правоохранительные органы.
По утверждению СМИ, в понедельник чеченские полицейские пришли домой к родным Джумаева, которые рассказали, что тот выходил с ними на связь. Со слов родных, юноша рассказал им, что его кто-то ударил по голове, и только после этого, находясь "в неадекватном состоянии", он начал драться с ОМОНовцами. Отдельно родные Джумаева заверили, что Сайд-Мухамад никак не связан с оппозиционной деятельностью.
В субботу, 23 января, в десятках городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи - в Москве.
За последние сутки Следственный комитет России возбудил более десяти уголовных дел против участников субботних акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил.
В Квемо Картли произошло еще одно землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня, 23 января, в Дманисском муниципалитете Грузии (регион Квемо Картли). Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:58 у села Мамишлари, примерно в 60 километрах от Тбилиси.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 12 километров. Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.
В Тбилиси устроили протестное шествие во время «комендантского часа»
В Тбилиси гражданские активисты устроили шествие после начала «комендантского часа», чтобы опротестовать ограничения, действующие в стране из-за COVID-19, сообщает агентство «Новости-Грузия». Акция неповиновения была анонсирована сегодня днем на митинге перед канцелярией правительства Грузии. К протестному шествию присоединились лидеры некоторых партий.
В 21:00 они собрались у парламента на проспекте Руставели, а оттуда направились к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта». Протестующие заявили, что не собираются подчиняться «неконституционным и неразумным» правилам.
Третьей локацией акции стал офис Министерства внутренних дел Грузии. Там они опротестовали задержание члена батумской неправительственной организации «Альтернатива» Ираклия Пангани. Активисту, который высыпал содержимое мусорного бака на депутата Верховного Совета Аджарии в знак протеста, грозит до трех лет тюрьмы. Участники акции в Тбилиси отметили, что для них такая форма протеста неприемлема, однако задержание Пангани из-за этого – это избирательное правосудие.
Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Правительство=криминал», «Сфальсифицированные выборы не спасут», «Покончим с несправедливой системой», «Руки прочь от активистов» и другими слоганами.
- По решению властей Грузии, запрет на передвижение в ночное время – с 21:00 до 05:00, продлен до 1 марта. Тех, кто оказывается на улице во время действия «комендантского часа», полиция привлекает к административной ответственности. Санкция за нарушение – штраф в 2 тысячи лари (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридических. Повторные нарушения предусматривают уголовную ответственность.
В поддержку фигурантов ингушского дела прошли пикеты в Брюсселе, Париже и Праге
Сегодня ингушский активист Ахмед Котиев провел в Брюсселе одиночные пикеты в поддержку фигурантов ингушского дела и оппозиционера Алексея Навального.
Котиев вышел с пикетом к посольству России в Бельгии и зданию Европейского парламента. Он стоял с плакатами «Ингушское дело – позор России» и «Свободу Алексею Навальному».
«Не бойтесь, выходите на улицу в поддержку Алексея Навального», - написал Котиев на своей странице в фейсбуке.
Накануне на протестных акциях в поддержку Навального активистка Марина Кен вышла с плакатом «Свободу ингушским политзаключенным» в Париже, а семейная пара активистов – Абдул-Хамид и Изабелла Евлоевы требовали свободу политзаключенным России и стояли с плакатом «Ингушское дело – позор России» в Праге.
- 27 марта 2019 года прошел силовой разгон митинга, участники которого требовали пересмотра соглашения о новых границах Ингушетии. После этого на его участников стали заводить уголовные дела. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и организации насилия в отношении силовиков. Сами подсудимые вину отрицают.
Парламентская делегация Грузии примет участие в зимней сессии ПАСЕ
Делегация парламента Грузии во главе с заместителем спикера парламента Кахой Кучава примет участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 25-29 января. Это будет первый визит делегации парламента Грузии десятого созыва.
Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, основной темой обсуждения на заседании станет глобальная пандемия и вакцинация от COVID-19. К делегатам ПАСЕ обратится генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреусус.
«Для нас очень важно осуществить этот визит, потому что есть много актуальных вопросов, отчетов, касающихся Грузии. Мы собираемся принять очень активное участие в этих обсуждениях. Один из важных документов, который будет представлен в первый же день - это отчет Миссии наблюдателей Совета Европы о выборах 2020 года», - сказал Каха Кучава перед отъездом в Страсбург.
SpaceX запустила «Фалькон-9» с самой большой полезной нагрузкой в истории
Компания SpaceХ осуществила успешный запуск 143 небольших спутников - одной ракетой-носителем. Запуск осуществлен с космодрома на Флориде.
В воскресенье в 8:30 по времени Восточного побережья США компания SpaceX привела в стартовую готовность тяжелую ракету-носитель «Фалькон» для запуска спутников по программе «Транпортер-1». Это вторая попытка осуществить запуск. Первая была сделана в суботу, но за несколько минут до запуска старт был отменен из-за погодных условий.
Миссия «Транспортер-1» примечательна тем, что впервые запуск 143 космических аппаратов произведен с помощью одной ракеты-носителя. Также впервые применена сложная схема вывода спутников на орбиту с разными интервалами по времени. Начало размещения спутников на околоземной орбите предусмотрено через 90 минут после старта «Фалькон».
Среди запущенных спутников - 10 аппаратов глобальной системы «Старлинк» для обеспечения пользователей высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
Георгий Вашадзе пришел на митинг, демонстративно нарушив правила изоляции
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе демонстративно нарушил правила изоляции и карантина, присоединившись к акции с требованием отмены ограничений по COVID-19 в Тбилиси.
На прошлой неделе Вашадзе вернулся в Грузию из США. По прибытии в Тбилиси ему было предписано перейти в режим изоляции на 12 дней. Сегодня политик заявил журналистам, что он полностью здоров и не намерен подчиняться правилам, которые считает бессмысленными. Вашадзе указал, что он прошел ПЦР-тест на коронавирус и результат оказался отрицательным. Он добавил, что в США этого было достаточно для свободного передвижения.
«Я позвонил на «горячую линию» и мне сказали сидеть дома, несмотря на то, что я прошел тест и здоров, и даже готов пройти тест повторно. Я демонстративно нарушаю эти бессмысленные ограничения», - заявил Вашадзе.
Он добавил, что абсолютно никто не требует отмены абсолютно всех ограничений, направленных на борьбу с вирусом, однако «все должно быть соразмерно тем рискам, которые существуют в стране». «Нельзя оставлять граждан безработными, голодными, а самим сидеть довольными», - сказал он.
- Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 тысячи лари (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридических. Повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
- В мирной протестной акции, проходившей 24 января у канцелярии правительства Грузии, приняли участие лидеры нескольких политических партий, а также гиды, представители бизнес-ассоциаций, сферы искусства и других областей. Основные требования митинга: отменить «комендантский час», возобновить очное обучение в школах, работу детских садов, муниципального и междугороднего транспорта, открыть горнолыжные курорты и театры.
Песков: На акции протеста вышло мало людей, за Путина голосует много
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 23 января в более чем 100 городах России, вышло мало людей.
«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей», – сказал Песков на телеканале «Россия-1».
По оценкам, в акциях протеста, которые не были согласованы с властями, приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны - это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.
За Владимира Путина и за поправки к конституции, по официальным данным, голосовали десятки миллионов людей. Сторонники Навального, возражая Пескову в соцсетях, указывают на то, что сам Навальный в 2018 году не был допущен к выборам, а голосования проводились с нарушениями и, по многочисленным утверждениям, с фальсификациями.
Песков сказал, что с уважением относится к мнению всех граждан России, но назвал «нарушением закона» участие в несогласованных акциях.
Пресс-секретарь Путина также вновь отрицательно ответил на вопрос, принадлежит ли президенту «дворец» под Геленджиком, как это утверждается в расследовании Алексея Навального, набравшем за несколько дней более 75 млн просмотров на ютьюбе. «Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», – сказал Песков.
По его словам, из расследования никак не следует, что Путин имеет отношение к дворцу.
О том, кто именно владеет объектом, почему его строительство финансировали госкорпорации и близкие к президенту бизнесмены, почему над его территорией введена бесполетная зона – Пескова не спросили.
Югоосетинские саперы обезвредили гранату, обнаруженную на дереве перед храмом
Саперы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия обезвредили сегодня, 23 января, ручную противопехотную гранату, обнаруженную в селе Хетагурово местными жителями.
«Граната была прикреплена к дереву, находящемуся напротив храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Хетагурово. Там ее заметили местные жители, которые и обратились в МЧС», - сообщили информагентству «Рес» в дежурной части чрезвычайного ведомства.
Там отметили, что саперная группа МЧС выехала на поступивший вызов в 12.58. Боеприпас был вывезен с указанной территории с последующим уничтожением.
В Минобразования Грузии допустили пересмотр сроков начала очного обучения
В Минобразования Грузии допустили возобновление очной учебы во всех школах Грузии после 15 февраля. Об этом говорится в заявлении ведомства. По решению властей, с 1 февраля к очному обучению вернутся школы во всех регионах страны, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави.
«На данном этапе в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновить учебный процесс в классах планируется с 1 марта. 15 февраля еще раз будет оценена эпидемиологическая ситуация и, если за семь дней показатель выявляемости опустится до 4%, начнутся обсуждения о последующих послаблениях», - говорится в заявлении.
В настоящее время показатель выявляемости составляет примерно 5%. За последние сутки в стране провели около 11,3 тысяч тестов на коронавирус, из которых 546 оказались положительными.
18 января в государственных школах Грузии завершились зимние каникулы. На дистанционном обучении оставили учеников в 10 городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули, Гардабани, а также во всех населенных пунктах Аджарии. Многие дети не посещают школы уже третий семестр, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сегодня в тбилисском парке «Мзиури» прошла протестная акция, организованная родителями детей школьного и дошкольного возраста. Они требовали скорейшего открытия образовательных учреждений, а также призывали правительство представить конкретный план для сферы образования, учитывая интересы детей и родителей.
В Абхазии за сутки обесточены криптофермы общей мощностью порядка 24 мегаватт
С целью пресечения незаконного потребления электроэнергии при подключении устройств для извлечения криптовалют на организованных майнинг-фермах накануне, 23 января, на территории самопровозглашенной республики Абхазия был проведен масштабный рейд.
В Гагре и Гагрском районе в ходе рейдовых мероприятий было выявлено и отключено 17 криптоферм общей мощностью электропотребления порядка 10 мегаватт. Сотрудниками милиции, совместно с представителями штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют, выявлены объекты в Бзыбском ущелье, на территории бывшего спиртзавода, завода по переработке щебня, санатория «Касатка», базы «Конти-опт», а так же в жилом секторе.
Сотрудниками ОВД Гудаутского района был осуществлен выезд в села Дурипш и Лыхны. Проверяемые криптофермы не функционируют, тем не менее, было принято решение о снятии силовых кабелей питания.
На вверенной территории ОВД по Сухумскому району выявлены 3 майнинг-объекта в селе Гумиста и Баслата. Также проверены ранее отключенные объекты на территории свадебных залов и нежилых строений. В столице при проведении рейдовых мероприятий установлено 6 объектов по добыче криптовалют, расположенных в частном секторе и гаражных помещениях. Устройства отключены от энергосети.
С целью снижения потребления электроэнергии в Гульрипшском районе выявлено и отключено от электоросети 10 криптоферм общей мощностью до 10 Мегаватт.
В Очамчирском районе в ходе проведенных мероприятий отключены 600 майнинг-устройств на территории чайсовхоза в селе Моква и 370 единиц техники в селе Елыр - общей мощностью потребления в 2 Мегаватта. В селе Лабра аппараты для извлечения криптовалют были демонтированы.
Произведены контрольные выезды на ранее отключенные объекты в Ткаарчельском районе. А это криптофермы общей мощностью энергопотребления порядка 7 мегаватт на территории не действующих заводов «Аргонафт» и «Заря», Промбазы ЦОФ, ГЭС «Перепадный» и частном секторе. По факту проверки установлено, что устройства не функционируют, наложенные на электроблоки печати не нарушены.
Непосредственно в Гали обесточена криптоферма, размещенная в частном доме. Ранее сотрудники Гальского РОВД прикрыли деятельность еще 4 аналогичных объектов.
Рейдовые мероприятия проведены силами личного состава территориальных подразделений абхазского МВД, совместно с представителями прокуратуры, службы Госбезопасности, администраций районов и специалистами филиалов «Черноморэнерго».
В Тбилиси проходит акция против ограничений из-за коронавируса
Акция за отмену антикоронавирусных ограничений проходит перед зданием администрации правительства Грузии. В ней принимают участие представители бизнеса, различных политических партий и граждане.
По словам лидера партии «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе, цель акции - снятие ограничений, введенных из-за пандемии.
«Есть много стран, где он никогда не закрывались ни детские сады, ни школы. Есть множество стран, где не остановился общественный транспорт, и живут нормально. Мы гораздо более бедная страна, и для нас любые ограничения означают еще большее обнищание. То, что мы делаем, это безумие, мы приносим людей в жертву голоду, и с этим нужно покончить как можно скорее», - сказал Зураб Джапаридзе.
- Власти Грузии приняли решение после 1 февраля сохранить большинство мер, введенных в конце ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В стране продолжит действовать «комендантский час», по-прежнему закрыты будут горнолыжные курорты, рестораны и бары, фитнесс-центры и бассейны. Кроме того, в трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, общественный транспорт не возобновит работу еще как минимум месяц. На дистанционном обучении оставят тысячи школьников и студентов.
Церцвадзе: Грузия одной из первых полностью победит ВИЧ-инфекцию и СПИД
Грузия станет одной из первых стран, где полностью будут побеждены ВИЧ-инфекция и СПИД. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил руководитель Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
По его прогнозам, на преодоление этого вызова миру потребуется не более 10 лет. Церцвадзе указал, что уже сегодня современные медикаменты делают невозможным распространение вируса.
«Сегодня в крови больных СПИДом вируса нет. Он сохраняется только в клетке. Пациентам дают лекарства, которые не могут полностью изгнать вирус из организма, но он сведен к нулю в крови. Если вируса нет в крови, он нейтрализуется как источник передачи», - сказал он.
Одновременно Церцвадзе напомнил, что Грузия является мировым лидером с точки зрения программы элиминации гепатита С.
- По данным на сентябрь 2020 года, на учете в Центре инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии состоят 8 474 человека с ВИЧ. В том числе 6 326 мужчин и 2 148 женщин. Большинство пациентов в возрасте от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4 340 больных, 1 734 умерли, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- ВИЧ-инфекция - вызываемое ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) хроническое заболевание, для борьбы с которым активно разрабатываются новые лекарства. СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) - неизлечимая стадия ВИЧ, на которой иммунная система организма человека значительно ослабевает.
Для депутатов, вошедших в парламент Грузии в статусе оппозиции, меняется регламент
Для депутатов, вошедших в парламент Грузии в статусе оппозиции, планируется внесение изменений в регламент. Подготовленный законодательный проект касается избрания членов оппозиции заместителями председателей в комитетах и на должность вице-спикера в спикерате. Законодательная инициатива будет представлена бюро парламента, предположительно, на заседании, запланированном на 25 января.
Вместе с тем, как заявил «ИнтерпрессНьюс» председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, в правила формирования фракций внесение изменений не планируется и для создания фракции по-прежнему будет необходимо не менее 7 человек.
«Запланированные в регламенте изменения исходят из существующей в парламенте обстановки, чтобы у оппозиционных парламентских групп была возможность активно подключиться к работе парламента. Изменения связаны с тем, чтобы они участвовали в комитетах и спикерат – были избраны заместителем председателя комитета и вице-спикером», - пояснил Ираклий Кадагишвили.
- Согласно действующему регламенту парламента, представлять заместителей председателя комитета, а также вице-спикеров полномочны фракции, для формирования которых необходимо не менее 7 членов.
- Статус парламентской оппозиции в парламенте Грузии 10-го созыва есть у четырех депутатов, вошедших по списку «Альянса патриотов», которые после получения депутатских мандатов создали партию «Европейские социалисты».
- В законодательный орган планируют войти представители партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.
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