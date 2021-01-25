Лавров и Медоев подписали в Москве план межведомственных консультаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и и.о. главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев подписали план межведомственных консультаций на 2021-2022 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Медоев подчеркнул, что документ имеет большое значение, а Цхинвали «высоко ценит межгосударственные отношения, которые сложились после признания Россией независимости Южной Осетии».

«Мы продолжим ту линию, которую начали в двухсторонних отношениях. Министерство иностранных дел РФ и Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия находятся в постоянном контакте: и в прямом, и через наши посольства», – добавил он.

По словам Сергея Лаврова, товарооборот между Россией и Южной Осетией увеличился на 20% за первые три квартала 2020 года.

«Несмотря на пандемию, отмечу, что у нас растет двусторонний товарооборот. Согласно последней имеющейся статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 года он вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», – сказал он.

По информации агентства «Рес», Сергей Лавров вручил Дмитрию Медоеву нагрудный знак МИД РФ «За взаимодействие» – «за весомый вклад в развитие отношений Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, а также в укрепление безопасности и стабильности в Закавказском регионе».

«Стороны акцентировали внимание на вопросах безопасности и невозобновления военной агрессии против Южной Осетии со стороны Грузии, что становится особенно актуальным после недавней кровопролитной войны в Нагорном Карабахе. Кроме того, была отмечена важность продолжения Женевских Дискуссий в качестве важнейшей международной площадки для отстаивания позиций Южной Осетии», – заявили в югоосетинском МИД.