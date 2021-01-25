«Мы безответственный народ и не умеем подавлять желание устраивать застолья…»

В Грузии проходят акции с требованием отмены ограничений, введенных в связи с эпидемией. Своим мнением на этот счет поделились и пользователи социальных сетей.

– Согласны ли вы с требованиями участников акции?

Георгий: Снимать полностью все ограничения было бы неправильно. У нас ведь такой народ – ограничения большинство людей и так нарушают, если снять запреты и оставить только рекомендации, то их придерживаться никто не будет. Ведь и сейчас многие либо вовсе не носят маски, либо носят неправильно. Дистанцию в магазинах тоже никто не соблюдает. В общем, ограничения необходимо отменять, однако поэтапно, чтобы люди не сильно расслаблялись. Думаю, в условиях некоторых ограничений мы все же должны пожить подольше. Но все же считаю, что нужно открыть магазины, школы.

Катя: Из действующих ограничений я бы оставила «комендантский час», но его можно перенести, пусть начинается в 22:00. Оставила бы запрет на проведение массовых мероприятий – свадеб, дней рождения, оставила бы запрет на работу ночных клубов и казино, мне почему-то кажется, что там ограничения будут соблюдаться хуже. Конечно же, оставила бы масочный режим. Что касается ограничений, то я бы в первую очередь сняла запрет на транспорт, работу торговых объектов, потому что многие люди остались без средств к существованию. И ежемесячное пособие размером в 200 лари – это не выход.

Мириан: Немного сложный для меня вопрос, ведь я не особо страдаю от этих ограничений. Я пострадал еще в прошлом году, когда потерял из-за них работу. Теперь сижу дома, никуда особо не выхожу. Но я понимаю людей, которые ждут отмены ограничений, чтобы приступить к работе, вернуться к нормальной жизни. Для этого, конечно, необходимо вернуть страну в прежний ритм, разрешить работу общественного транспорта, чтобы народ не тратил большие деньги на такси. Но мы, конечно, должны быть готовы к тому, что число зараженных повысится.

Мари: Я не согласна с требованием снять все ограничения полностью. Но, конечно, есть такие, которые необходимо отменить, и их большинство. Думаю, пока рано отказываться от запрета на проведение массовых мероприятий: панихиды, свадьбы и т.д. Что касается остального… необходимо отменить «комендантский час», разрешить работу общественного транспорта, позволить бизнесу возобновить работу. Люди голодают, в стране безработица, закрыты гостиницы, рестораны, разные клубы, считаю, что эти ограничения необходимо отменить.

Гия: Пока нет, ограничения отменять нельзя до тех пор, пока в страну не завезут вакцину. В прошлом году, перед выборами, уже отказывались от ограничений, и все помним, к чему это привело – резкому росту числа инфицированных. Мы очень безответственный народ и не умеем в себе подавлять желание устраивать застолья в больших компаниях. А если в такой ситуации окажется хоть один инфицированный, то болезнь распространится и на всех остальных, а в конечном итоге, мы вернемся к переполненным больницам. Пусть, кто хочет, злится, но я считаю, ограничения нужны, чтобы вирус не передавался здоровым людям.

Татьяна: Я считаю, пока что очень рано. Масочный режим должен продолжаться и «комендантский час», работа магазинов и рынков тоже должна быть ограничена по времени.