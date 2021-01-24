«Социальный взрыв» пообещал быть мощнее пандемического

Грузинские гражданские активисты и члены оппозиции протестовали сегодня у канцелярии правительства, требуя отмены введенных в стране ограничений. Они дали правительству 48 часов и говорят, что будут проводить постоянные митинги, если бизнес и экономика не будут открыты.

Шумная акция под названием «Социальный взрыв» состоялась сегодня перед канцелярией правительства. Основные требования митингующих – снятие с 1 февраля ограничений, введенных правительством для борьбы с пандемией. В роли организаторов выступили различные бизнес-ассоциации, к ним присоединились некоторые политики от оппозиции.

Один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе считает, что жесткие ограничения изжили себя:

«Продление ограничений до 1 марта еще больше усугубят социальный фон, отправят экономику в еще более глухой тупик и, кстати, систему здравоохранения тоже, которая является частью экономики. Цель нашего протеста – давление на правительство со стороны общественности, политических партий, неправительственного сектора. Мы видим, что правительство не хочет предпринимать никаких шагов в смягчении ограничений. Надеюсь, этот протест даст результаты и заставит власти пересмотреть решение», – сказал Чихладзе.

Представители бизнеса обещают выполнять все предписания Минздрава по управлению пандемией. Участник от бизнес-ассоциации, пожелавший остаться анонимным, считает, что социальный взрыв может оказаться страшнее эпидемиологического:

«Экономику надо открыть, но не так, как летом в Аджарии, когда никто не соблюдал элементарные нормы безопасности, а под наблюдением. Когда власти не открывают зимние курорты, лишая тысяч людей средств к существованию, но при этом гостиницы на побережье продолжают работать, они должны обосновать свои соображения, а не рубить с плеча. То же самое касается транспорта – даже работающие люди тратят треть своей зарплаты на такси. На этом фоне верхом цинизма выглядит разрешение на возобновление регулярного авиасообщения. Кто прилетит в закрытую страну?»

Несколько неправительственных организаций также призвали правительство покончить с «политическим локдауном» и незамедлительно отменить ограничения, действующие в стране из-за коронавируса.

Протест перекинулся на некоторые города, где люди также вышли на акции. В пригороде Тбилиси – Лило – протестующие торговцы перекрыли дорогу около крупнейшего в Грузии торгового центра «Лило». В случае невыполнения их требований, торговцы угрожают самовольно открыть торговые объекты, если власти не пойдут им навстречу.

«Они крутят названиями, как хотят. Когда им были нужны высокие налоги, они переименовали нас в Lilo Mall, а сейчас, оказывается, мы простая ярмарка, рынок. Пусть определятся. Мы требуем разрешения на работу, нам не нужны подачки. Здесь тысячи людей и все с банковскими долгами. Нам кто-то помог? Мы дошли до крайней точки!», – заявил один из участников акции.

Закрытие бизнеса, продленное на несколько месяцев, увеличивает бедность в стране, что в конечном итоге оказывает такое же негативное влияние на физическое и психологическое здоровье человека, как и инфекция, говорит Андриа Урушадзе, бывший министр здравоохранения и консультант Международной организации здравоохранения:

«Вместе с подсчетом количества инфицированных, мы также должны учитывать перманентный рост бедности и безработицы. Необходимо открывать бизнес и экономику, при строгом соблюдении рекомендаций, предотвращающих распространение вируса. У государства достаточно ресурсов, чтобы контролировать этот процесс. Ноябрьские пики распространения заболевания показали, что главной проблемой были выборы, которые в десятки раз увеличили мобильность. Ситуацию взорвал именно этот период, а не общественный транспорт, зимние курорты или ювелирные магазины, куда люди перестали заходить», – подытожил эксперт.

Акции протеста возобновятся завтра, к ним пообещали примкнуть представители других оппозиционных партий.