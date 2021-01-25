«Власть несколько растеряна»

Югоосетинские власти никак не комментируют участие замминистра обороны Сергея Кабисова в нападении на североосетинского журналиста Руслана Тортова. Сам Кабисов все еще не задержан. По сообщению МВД Северной Осетии, он скрылся за пределами Российской Федерации. Между тем, в сети активизировались проправительственные тролли и работники госсми, которые пытаются оправдать преступление.

Министерство обороны республики, как и официальные лица, пока никак не комментирует нападение на североосетинского журналиста Руслана Тотрова, в котором участвовал замминистра обороны республики Сергей Кабисов.

В минувшую субботу МВД Северной Осетии сообщило об установлении двух лиц, причастных к преступлению:

«В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции один из участников задержан и доставлен в УМВД России по г. Владикавказу. Им оказался 40-летний житель с. Октябрьское. Также оперативниками установлено, что второй фигурант скрылся за пределами Российской Федерации и будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Собранные сотрудниками республиканского МВД материалы переданы в СУ СК РФ по РСО-Алания для дальнейшего рассмотрения по существу».

Имена напавших назвал сам журналист Руслан Тотров: 40-летним жителем села Октябрьское оказался Руслан Танделов, вторым нападавшим – замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов.

В республике действует совместный Информационно-координационный центр органов внутренних дел России и РЮО, который осуществляет, в том числе, «межгосударственный розыск и выдачу лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора». Представитель Центра Алан Болотаев отказался от комментариев «Эху Кавказа», сославшись на то, что для общения с журналистами необходимо согласование с двумя министерствами – МВД РЮО и МВД РФ. «Своей пресс-службы у нас нет, комментариев, как правило, не даем», – отметил он.

Вопросом, почему до сих пор нет официальной реакции югоосетинской власти, тем более Министерства обороны, высокопоставленным чиновником которого является один из нападавших, задается и политолог Дина Алборова. По ее мнению, власть пребывает в растерянности и не знает, как выпутаться из этого скандала:

«Создается впечатление, что власть несколько растеряна. Вдруг оказалось, что они не в собственной вотчине, а в сопредельном государстве (имеют проблемы). Тем более избить журналиста – это фактически нападать на свободу слова. Я не знаю, с какой «здоровой» головой вообще все это происходило, и что мотивировало этих людей на такое бесчинство. Видимо, уверенность и ощущение в своей безнаказанности за это действо. Но то, что сейчас молчат, тем более что замешан один из руководителей Министерства обороны, при том, что наши потери государства, имиджевые, очень велики. Это не первая наша потеря, безусловно. Но это очередной удар по лицу нашей страны, по лицу нашей государственности… Мне кажется, сейчас люди в некоей растерянности, потому что шум большой, и очень многие организации и ведомства, вплоть до президента Битарова, взяли под личный контроль это дело и отслеживают ситуацию. Я думаю, что в этой связи это действительно вырастает уже в международный скандал. И здесь уже этот принцип «своих не сдаем», не знаю, каким образом будет работать. Сейчас, когда речь идет уже о нашем стратегическом партнере и о взаимоотношениях с этим партнером, которого Южная Осетия последнее время подставляет по всем параметрам, вот здесь уже надо думать».

Алборова считает, что возможны несколько вариантов развития событий:

«Мне самой интересно, выдадут замминистра обороны, если будет запрос на него. Посмотрим, будем наблюдать, как власть будет выпутываться из этой истории. Или она его сдаст и открестится от него, что это его личный почин и никакого отношения она к нему не имеет. Если не выдадут, это будет сложнее. Значит, в этом случае или начнут портиться отношения между двумя странами, или, в частности, между Северной и Южной Осетией – а мы же говорим, что мы – единый народ, что идем к воссоединению, а эти вещи разбрасывают нас в разные стороны. Или же будет некий договор, договоренность между двумя сторонами, будут кулуарные какие-то переговоры, обещания, но мы об этом, скорее всего, узнаем через "цыганскую почту"».

Югоосетинские власти продолжают молчать на фоне активизации анонимных проправительственных ресурсов и государственных журналистов. Редактор газеты «Южная Осетия» Александр Келехсаев написал в Фейсбуке: «Да никто не встал в его защиту))). Это просто формальности. Он и там порядком надоел».

Главред ГТРК ИР Мадина Валиева и вовсе настаивает, что нападение было совершенно на «частное лицо», а не на журналиста: «…Но наш словодел нашел способ выкрутиться: начал сливать нечистоты в соцсети. Ну, тогда, дорогой, извини – государство тебе не гарантирует в этой части защиту, как журналисту. Тут ты просто частное лицо. Вот так вот и развалится все это великое обвинение в том, чего еще, может, и не было».

Политолог Дина Алборова полагает, что активизация проправительственных ресурсов и троллей – всего лишь шум, и она не отменяет факта – нападения высокопоставленного югоосетинского чиновника на журналиста Руслана Тотрова:

«Эти все попытки и позывы очернить имя журналиста, рассматривать с человеческой точки зрения, с профессиональной точки зрения, искать изъяны и так далее, это все смешно и весело только лишь по одной причине: даже если все это правда, это не имеет отношения к избиению, а факт избиения был, и мы говорим о том, что журналиста избили! Есть нарушения? Есть нарушения! Есть статья по этому нарушению? Есть! Вот и все! А это все лирика, не имеющая отношения к данному инциденту. Важен сам факт, само действо, и то, что люди должны ответить перед законом», – говорит Алборова.

Как пишет североосетинский телеграмм-канал Sidaemon, «в качестве обоснования необходимости нападения на Тотрова, бибиловцы просмотрели и по крупицам собрали десятки часов стримов и подкастов, и по крупицам собрали целых 10 минут убойного компромата на Руслана». «Компромат» разместили в сети накануне.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия