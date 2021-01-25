Джо Байден отменил запрет трангендерам служить в армии США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку он является врагом президента РФ Владимира Путина. Как пишет «Украинская правда», об этом Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Поэтому мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, в защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли ... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», – сказал он.

Министр добавил, что с точки зрения интересов Украины не стоит «очаровываться Алексеем Навальным». Он прокомментировал слова Навального о Крыме, сказанные в 2014 году.

«Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежем, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал Кулеба.

Навальный в 2014-м заявил: «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный».

«Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто», – добавил Кулеба.