Статья импичмента Трампа представлена Сенату Конгресса США

В понедельник Палата представителей Конгресса США официально представила Сенату обвинительное заключение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, содержащее одну статью импичмента. Этот шаг дает начало процессу суда над бывшим президентом в верхней палате Конгресса.

Обвинительное заключение содержит одну статью, в которой Дональд Трамп обвиняется в "подстрекательстве к мятежу". Так Палата представителей формально квалифицировала выступление президента Трампа на многотысячном митинге своих сторонников 6 января, после которого несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке прервать процесс утверждения результатов президентских выборов.

Процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Сенате должен начаться 8 февраля. В случае признания виновным Дональд Трамп лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентам, и потеряет право выставлять свою кандидатуру на будущих президентских выборах. Однако пока лишь один сенатор-республиканец Митт Ромни высказался в поддержку импичмента Дональда Трампа. Для осуждения бывшего президента в Сенате потребуется две трети голосов членов верхней Палаты Конгресса, то есть за это должны проголосовать все сенаторы-демократы и 17 сенаторов-республиканцев, что, по словам экспертов, маловероятно.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник о том, что он поддерживает предание бывшего президента суду Сената, несмотря на то что этот процесс может возыметь негативные последствия для сотрудничества представителей Демократической и Республиканской партий в Сенате, который должен одобрить членов кабинета Джо Байдена и рассмотреть проекты важных законопроектов, предлагаемых новым президентом США. Тем не менее, заявил Джо Байден, "последствия будут худшими, если этого процесса не произойдет".

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, кого подвергнут импичменту после ухода с должности.