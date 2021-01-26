Обзор грузинской прессы

Генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе обращается ко всем политическим силам и служащим медицинской сферы объединиться с призывом к населению пройти предстоящую вакцинацию против COVID-19. Так специалист комментирует опрос, проведенный Национальным демократическим институтом (NDI). На вопрос этого НПО – будь доступна вакцина, согласились ли бы люди сделать прививку себе и своим детям, лишь 41% ответили утвердительно. Это очень мало, заявил Церцвадзе в интервью газете «Квирис палитра»:

«60-65 процентов – вот цель, которой мы должны добиться в стране. Если 60-65 процентов населения Грузии будут вакцинированы и к ним добавятся люди с уже выработанным иммунитетом, которые уже переболели коронавирусом, у нас появится иммунный фон. Тогда можно будет со стопроцентной гарантией говорить, что в стране не будет новых волн пандемий. Антипрививочное движение очень сильно. Поэтому у системы здравоохранения, государственных структур, Центра по борьбе с заболеваниями много работы».

В то же время руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил на сегодняшней пресс-конференции другие цифры: «На протяжении определенного периода мы проводили социологическое исследование, и от 50 до 60% людей согласны пройти вакцинацию», – сказал он.

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Батумский городской суд избрал в отношении активиста движения «Альтернатива» Ираклия Пангани меру пресечения в виде 2000 лари. Несколько дней назад, на акции против действующих в стране ограничений, Пангани высыпал содержимое одного из мусорных баков на депутата Верховного Совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили. Сейчас он обвиняется по статье «Преследование человека с применением насилия» и до окончательного слушания по делу обвиняемому запрещено приближаться к депутату Ираклию Чавлеишвили, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. Судья Виолета Порчхидзе так пояснила свое решение:

«Ваша свобода выражения мнений заканчивается там, где начинается ограничение чужой свободы... суд принял решение для вашей же безопасности, чтобы оградить вас от утяжеления обвинения».

Между тем, в обществе стали слышны новые упреки в отношении судебной власти и правоохранительных органов. Дело в том, что схожий случай произошел в 2018-м году, когда на одной из акций в Гори местный госслужащий Темур Манвелашвили надел на голову активиста Гиги Макарашвили мусорную урну. Позже суд оправдал нападавшего, а это указывает на существование в стране избирательного правосудия, считает член политического объединения «Лело» и бывшая представительница ПНО «Молодые юристы» Анна Нацвлишвили:

«Дело Пангани политически мотивировано. Я не припоминаю случая, чтобы кого-нибудь арестовывали в столь срочном порядке. Так используется закон и государство для политической мести. Я не одобряю такое поведение (гражданского активиста), но ведь власти создали настолько тяжелое положение, в котором люди выражают протест в такой форме».

Не согласны многие правозащитники и со статьей, избранной в отношении Пангани. В интервью информационному интернет-агентству batumelebi адвокат Рамин Папидзе заявил:

«Преследование подразумевает многократное действие с целью создания проблемы. Но данный поступок был совершен один раз и поэтому его никак нельзя рассматривать по статье «преследование».

Сам Пангани, после сегодняшнего суда сказал журналистам, что ни о чем не сожалеет и продолжит участвовать в протестных акциях.

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Коронавирус выявлен у 113 заключенных в десяти исправительных учреждениях Грузии. Об этом сообщил сегодня министр юстиции Гоча Лорткипанидзе.

«В Глданском учреждении №8 проведено 2 422 теста, из которых положительными оказались 38. Из них у 8 заключенных выявлены симптомы, они переведены в клинику гражданского сектора. Остальные 30 являются бессимптомными пациентами и переведены в изоляцию в карантинные зоны. В Ксанской тюрьме №15 выявлено 40 случаев инфицирования. Есть также отдельные случаи (в других тюрьмах). Все инфицированные находятся под наблюдением специалистов. Состояние их здоровья контролируется в соответствии с медицинским протоколом», – цитирует министра информационное интернет-агентство Грузия Online.

Тем временем, родственники заключенных сегодня провели акцию в Кутаиси. Митингующие принесли на акцию транспаранты с надписью: «Коронавирус в тюрьмах, солидарность заключенным». Количество инфицированных растет, и облегчить ситуацию можно, сократив срок наказания на 1/4, что позволит значительно разгрузить тюрьмы, считают участники акции.