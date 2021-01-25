Коронавирус и безработица в топ-пятерке опроса NDI

Национальный демократический институт (NDI) публикует данные нового исследования. Оно показало, в какой степени людей волнует управление пандемией, готовы ли они вакцинироваться, что думают о нынешнем социальном положении в стране.

Пандемия внесла коррективы в топ-пятерку вопросов национальной важности. А она с 2009 года неизменно включала следующие направления: рабочие места, бедность, рост цен и инфляция, территориальная целостность и образование. Теперь, сместив образование на шестую позицию, коронавирус занял в списке пятое по важности место. Именно из-за пандемии опрос на этот раз проводился не тет-а-тет, а по телефону.

Итак, несколько выводов из этого опроса: 38% опрошенных – на 6% больше, чем в августе, полагают, что Грузия развивается в неверном направлении (32% считают, что в верном, а 22% – что ничего не меняется, остальные затрудняются ответить). На 5% увеличилось и количество людей, которые считают, что в Грузии нет демократии. Согласно последним данным, их 42%. 45% верят в грузинскую демократию. Из оставшихся 13%, одним на вопрос ответить сложно, другие предпочли не отвечать вовсе.

В списке главных экономических проблем лидирует, как и прежде, безработица. На вопрос, как изменился уровень благополучия людей с 2016 года, 45% опрошенных ответили, что он тот же, 32% – что он ухудшился, а 23% – что улучшился.

«Исследование NDI еще раз показало, что страна находится в тяжелом кризисе: что она развивается в неверном направлении, что демократии нет, что для людей главная проблема – безработица и бедность, рост цен, в том числе на лекарства. Все это вместе показывает, в каком тяжелом положении страна. Плюс к этому безнадежность и поляризация», – заявил член политсовета «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили.

В команде «Грузинской мечты» заявляют, что к опросам такого толка относятся с долей скепсиса. Правда, серьезность проблемы безработицы первый вице-спикер парламента Георгий Вольский все же признал:

«У меня к исследованиям не то отношение, которого ожидает общественность – что мы будем акцентировать (внимание) только на них (…) Я могу вам подтвердить, что безработица (проблема) очень тяжелая. Но это, к сожалению, проблема не только Грузии, а мировая проблема».

Отдельной главой исследования идет «пандемия и здравоохранение». Основной проблемой в сфере здравоохранения люди считают цены на лекарства. Затем идут различные вызовы, связанные с пандемией, доступность больниц в условиях коронавируса и нехватка профессионализма у медперсонала.

При этом 60% опрошенных считают, что правительство хорошо справилось с управлением пандемией (33% – что плохо, а 7% ответили «не знаю»). В то же время больше всего – 39% граждан на вопрос об ожиданиях, связанных с коронавирусом, сказали, что худшее еще впереди, 33% считают, что все самое страшное уже позади, 22% затруднились ответить, а 7% вообще не считают вирус большой проблемой.

И вакцина. На вопрос, будь она доступна, согласились ли бы люди сделать прививку себе и своим детям, 41% ответили утвердительно. Столько же – 41% отрицательно. Остальные еще не определились.

Аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов полагает, что необходимо начать просветительскую работу для того, чтобы повысить уровень доверия к прививкам:

«Нужно показывать пример людям. Кроме тех, кто «за» и «против», остаются еще 18%, которые пока думают и, надеюсь, примкнут к тем, кто «за». Я полагаю, что, пример должны подать первые лица, допустим, врачи, которых должны привить первыми, религиозные лица могут проявить правильную позицию, или хотя бы не должны мешать (этому процессу). С ними также нужно работать, потому что население находится под их влиянием. Все это, я думаю, поможет нам преодолеть 60% отметку (количество вакцинированного населения). Это средний европейский показатель, так что это не будет трагедией».

Опрос проводился в декабре 2020-го. Он включает 2053 законченных интервью. Респонденты были выбраны методом набора по случайному номеру телефона. Ввиду того, что опрос проводился по телефону, отмечают авторы исследования, специфика немного изменилась. В частности, было сокращено количество вопросов, время, отведенное на интервью, изменилась постановка вопросов – по телефону они задавались в более сжатой форме, чем один на один. Кроме того, авторы исследования отмечают, что при использовании телефонного формата выше вероятность того, что респондент мог не вникнуть в вопрос, а интервьюер – не заметить этого.