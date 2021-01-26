Кирилл Базилевский: «Рассуждающим в СМИ о делах в Абхазии советую лучше учить матчасть»

Не только в абхазском обществе, но и среди россиян, хорошо информированных о ситуации в Абхазии, многих время от времени удивляют весьма поверхностные суждения о республике, которые встречаются в высказываниях некоторых российских экспертов.

На «Эхе Кавказа» в минувшие годы было немало публикаций о странных утверждениях и умозаключениях про ситуацию в Абхазии и вокруг нее отдельных представителей российского экспертного сообщества. Самый свежий пример – это прошлогодняя скандальная история с дарением Илорскому православному храму, а затем возвратом абхазскими клириками иконы-новодела, привезенной в Очамчырский район лидерами партии «Альянс патриотов Грузии». Как тогда выяснилось, «замутила» все это группа чиновников и политтехнологов в Москве, решившая на основе ошибочного экспертного мнения делать на ставку в преддверии парламентских выборов в Грузии на пророссийскую партию, которая в самой этой стране воспринимается как маргинальная. Как и следовало ожидать, деньги российских налогоплательщиков обратились в пшик, не говоря уже о репутационных потерях ряда лиц.

А в начале 2014 года одно российское СМИ обратилось к немолодой научной сотруднице в Москве, изучавшей политику в ряде стран, включая Абхазию, с просьбой объяснить причины митингов оппозиции в Сухуме. А поскольку это происходило вскоре после референдума в Крыму и присоединения полуострова к РФ, дама заявила, что оппозиция в Абхазии (то есть Рауль Хаджимба и его соратники) требует проведения такого же референдума и присоединения республики к России. Ну, так ей виделось… И в то же примерно время российский политолог Яна Амелина на разных площадках убежденно транслировала мысль, что митинги оппозиции в Абхазии проплачены зловредным «коллективным Западом». Опять же, ей так виделось. А потом, когда «хаджимбисты» в том же году пришли к власти, Амелину на этом поприще сменил Владимир Лепехин, который с тем же пылом стал уверять, что уже новая оппозиция – партия «Амцахара» и другие – на своих митингах вот-вот начнет «размахивать флагами Евросоюза и надевать на головы кастрюли».

Недоумение эксперты такого уровня вызывают не только в Абхазии, но и у россиян, в достаточной мере информированных о республике и происходящих в ней процессах. На днях москвич, координатор партнерства «Абхазские проекты» и блогер Кирилл Базилевский резко отреагировал в соцсетях на опубликованную в пятницу, 22 января, в издании «Свободная пресса» статью Сергея Аксенова «Абхазия махнула рукой на Кремль, но деньги просит» с подзаголовком: «Почему дотируемая республика позволяет себе игнорировать Москву». Базилевский вовсе не из тех, кто не видит в абхазской действительности никаких проблем, он и сам достаточно жестко критикует эту действительность. Но в данном случае его возмутило то, что «обсуждали Абхазию, слабо представляя, что они обсуждают, по принципу «слышали звон, но не знают, где он»». Экспертами в статье, пишет он, выступали «старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, у которого вообще не удалось найти каких-то статей или интервью, посвященных Абхазии, а также секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина».

По словам Кирилла Базилевского, этим грешат большинство российских изданий:

«К сожалению, часто, когда речь заходит про Абхазию… Хотя грешат почти все по многим вопросам, кроме, может, «Коммерсанта» и некоторых других федеральных СМИ… Практически везде не хотят, не умеют или специально не пользуются источниками перед тем, как делать какие-то заявления, или давать какую-то экспертную оценку. При этом совершенно необязательно, чтобы вникнуть в суть вопроса, допустим, ехать в Абхазию, долго там находиться. Масса есть открытых источников».

Вот как «Свободная пресса» пишет о недавнем сообщении Генпрокуратуры РА: «Генпрокуратура непризнанной республики отказалась выдать России двух своих граждан, арестованных заочно за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). По информации ведомства, оно проводит следственные и процессуальные действия в отношении подозреваемых по запросу Генпрокуратуры РФ о правовой помощи. «Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия», – указывали в СК России. Отказ Сухума от выдачи преступников, в отношении которых есть решение суда, выглядит очень странно с учетом экономической, политической и военной зависимости Абхазии от России. Не будь всеобъемлющей поддержки Москвы и на независимости Абхазии будет поставлен крест».

Странно, что издание забыло: Абхазия признана Россией и рядом других стран. Главное же, говорит Базилевский, в другом:

«Не только, кстати, в этой статье, но и в ряде других информация подается так: «Абхазы отказываются выдать преступников». Но совершенно очевидно, что та же самая Генеральная прокуратура должна следовать букве тех законов, которые действуют в Абхазии. И если в законодательстве прописано, что выдавать нельзя, Генпрокуратура не может сказать так: «А-а, ребята, ну, большой брат, по-братски выдадим, подумаешь, – закон, потом перепишем». Судя по всему, эти эксперты просто даже не вчитывались в текст Генпрокуратуры. Конечно, этот вопрос как-то все равно будет решаться между Россией и Абхазией».

По мнению Кирилла Базилевского, на такие случаи стоит заключить соглашение, в соответствии с которым возможна будет выдача преступников при наличии как минимум двойного гражданства. Или же страна, где преступник укрылся, будет обязана обеспечить его отсидку на своей территории. Так или иначе, этот вопрос будет, наверное, решен.

Дальше в статье, говорит он, написали, что под вопрос может быть поставлена сама государственность Абхазии, если абхазы будут плохо себя вести: «Получив военную поддержку Запада, Грузия может решиться в Абхазии на авантюру, подобную той, которую Саакашвили предпринял в Южной Осетии. А если Кремль отвернется, чтобы вразумить Сухум? Как это, вероятно, было сделано недавно в случае с Нагорным Карабахом и Ереваном». Базилевский удивлен: «Люди совсем, видимо, не в теме, что между Россией и Абхазией существует масса договоров и соглашений, по которым РФ гарантирует безопасность Абхазии, охраняет ее границы, имеет базы и достаточно серьезный контингент военнослужащих. Какой Карабах, какая Армения? Ну, изучите матчасть хоть немного. Разве только совсем ленивый не написал уже про разницу между никем не признанным Карабахом и Абхазией».

По мнению Базилевского, статья во многом построена на использовании неких штампов, без попытки серьезного изучения ситуации. Очень часто там что ни фраза – то невпопад. К примеру: «Причиной дефицита стал возросший уровень потребления электричества в республике. Ожидаются веерные отключения». Вообще-то, они были уже в ноябре-декабре. «Все плохо и с главной экономической отраслью Абхазии – туризмом». На каких таких данных основано это утверждении? В прошлом году турсезон из-за пандемии и долго закрытой границы был укороченным, но все же состоялся и принес реальный доход, а на новогодние каникулы приехало в два раза больше туристов, чем год назад. «В Абхазии за электроэнергию никто не платит, поскольку к ней там относятся как к солнечному свету», – заявил Николай Силаев. Да, многие физлица не платят, и это на протяжении долгих лет – нерешаемая проблема. Но «никто не платит»? Это такая «фигура речи» или оговорка? Только ведь немало людей могут воспринять эти слова буквально, и будут еще цитировать старшего научного сотрудника известного института. А может, он и впрямь так считает?

В статье шла речь про российские «дотации» на электроэнергию: «Весьма дико, что в Абхазии, которая не имеет собственных источников энергии, размещаются довольно крупные майнинговые фермы, генерирующие биткоины. И все это происходит на фоне веерных отключений или даже «веерных включений» электроэнергии для большинства жителей. Разве это не показатель неполной дееспособности абхазской государственности?»

Эксперты, отметил Базилевский, видимо, не в курсе, что Абхазия имеет собственный источник электроэнергии – ИнгурГЭС, часть сооружений которой находится на грузинском берегу реки, а часть – на абхазском. Именно отсюда Абхазия получает электричество все годы независимости. Россия подавала свои энергоресурсы несколько раз на короткий срок в зимне-весенний период, когда критично понижался уровень воды в водохранилище станции, а также сейчас, в связи с остановкой ГЭС на ремонт на три месяца. Так что о каких-то постоянных дотациях речи не идет, да и за переток из России нужно платить. Базилевский продолжил:

«Читатель может подумать, что русские постоянно дают абхазам электроэнергию за копейки. В России она стоит, скажем, пять рублей за киловатт-час, а абхазам ее якобы дотируют и дают за сорок копеек. Но это в корне неправильно. За переток из России плата отчисляется из средств, направляемых на социально-экономическое развитие Абхазии.

– Да, Инвестпрограмма это сейчас называется. Так оно и есть.

– И потому, в частности, абхазские власти так сейчас стараются минимизировать этот майнинг».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия