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Байден и Путин впервые побеседовали по телефону. Речь шла и о Навальном
Вступивший 20 января в должность президент США Джо Байден во вторник впервые беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. "Голос Америки" в связи с этим, напоминает, что ранее Байден обещал коренным образом скорректировать политику США по отношению к России.
Разговор состоялся по инициативе Джо Байдена.
Белый дом о разговоре
Президент США выразил озабоченность заключением под стражу в России критика Кремля Алексея Навального. В разговоре затрагивалось предложение Байдена о продлении срока действия договора СНВ-3 на пять лет. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Президент США также решительно поддержал суверенитет Украины в условиях "продолжающейся российской агрессии". Говорил Байден с Путиным и о беспокойстве, которое вызывают в США "крупномасштабные атаки" на программное обеспечение SolarWinds. За этими атаками, по словам Псаки, стоит Россия. Обеспокоены в США и тем, что, как ранее сообщалось, россияне предлагали вознаграждение талибам за убийства американских военнослужащих в Афганистане.
В связи с телефонным разговором между Байденом и Путиным, Белый дом опубликовал на своём сайте краткое официальное заявление, в котором, в частности, говорится, что президенты "обсудили готовность обеих стран продлить на пять лет договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3". Как явствует из заявления, президенты договорились о том, чтобы американская и российская команды срочно достигли соглашения о продлении договора не позднее 5 февраля.
Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в целях защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, причиняющие вред Соединённым Штатам или их союзникам. "Два президента договорились поддерживать прозрачный и последовательный диалог в будущем" - говорится в сообщении Белого дома.
- Источники агентства Associated Press в Белом доме рассказали, что президент США пообещал Путину не оставлять агрессивные действия Москвы безнаказанными и принимать меры для защиты своей страны, в том числе — вводить новые санкции.
Кремль о разговоре
Российское агентство ТАСС сочло "основными моментами" состоявшейся беседы то, что Путин и Байден выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).
Среди международных тем также затрагивались, как отмечает ТАСС, односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, "внутриукраинское урегулирование" и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совета безопасности ООН.
Президенты обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую, говорится в публикации российского государственного агентства.
ТАСС отметил, что Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США, сказав, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.
ТАСС сообщает также, что стороны условились о поддержании контактов.
В пресс-службе Кремля отметили, что в целом беседа президентов России и США носила деловой и откровенный характер. О Навальном в сообщении пресс-службы не упоминается, как и об Украине и хакерских атаках.
Другие новости дня
Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 100 миллионам
Число заразившихся COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 100 миллионам. Больше всего инфицированных в США – 26 миллионов, умерших более 43 тысяч. Жертвами пандемии в мире стали 2 миллиона 152 тысячb человек, 72 миллиона переболели и выздоровели, 110 тысяч – в критическом и тяжелом состоянии.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в режиме онлайн, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства, сообщила «Немецкая волна». Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2, «и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины», заявила глава Еврокомиссии. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС.
В Европе обеспокоены возможными трудностями в проведении вакцинации населения. Как сообщает Би-би-си, компании
AstraZeneca и Pfizer-BioNTech ранее оповестили о невозможности поставок вакцин в предусмотренных ранее количествах.
Европейский союз предупредил о вероятности ограничения экспорта вакцин, производимых в странах ЕС, – после того как министр здравоохранения Германии потребовал «справедливого распределения».
Власти Великобритании предостерегли от «вакцинового национализма», который, как считают в Лондоне, может помешать успеху противоэпидемических мер.
Вакцина AstraZeneca производится в основном в Великобритании. В то же время британские поставки вакцины Pfizer-BioNTech осуществляются с предприятия, находящегося в Бельгии.
Поставки вакцины в последнее время приобрели критическое значение для обуздания высоких уровней инфицирования в европейских странах.
У министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани подтвердился COVID-19
У министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил в социальной сети. Залкалиани отмечает, что чувствует себя хорошо и лечится дома.
«23 января этого года после контакта с инфицированным я перешел в самоизоляцию. По истечении установленного срока я прошел PCR-тест. В результате у меня была подтверждена инфекция COVID-19. На этом этапе чувствую себя хорошо. Я прохожу лечение дома, с соблюдением всевозможных протоколов. Надеюсь, я скоро вернусь к обычному ритму жизни. Благодарю всех за поддержку. Мы должны заботиться друг о друге и максимально следовать рекомендациям Министерства здравоохранения во избежание рисков», - написал Залкалиани в Facebook.
Грузинские бизнесмены провели встречу с представителями властей
В администрации правительства Грузии сегодня, 26 января, состоялась встреча с бизнесменами, на которой присутствовали представители сферы здравоохранения.
Первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что те представители бизнеса, которых еще не коснулось смягчение ограничений, находятся в очень тяжелом положении. По ее словам, несмотря на это, как государство, так и бизнес несут ответственность за успешное управление эпидемиологическим фоном в стране.
По словам Майи Цкитишвили, все решения будут приниматься только с учетом эпидемиологической ситуации. «Сегодня как со стороны бизнеса, так и в публичном пространстве звучали вопросы о том или ином решении. Бизнес хотел получить больше информации. Поэтому сегодня прошла встреча с участием Екатерины Тикарадзе и Амирана Гамкрелидзе, и у нас была возможность объяснить бизнесу, включая ответы на вопросы, если где-то они не видят логики того или иного решения.
Конечно, мы говорили о том, как мы можем работать вместе, чтобы сделать постепенное снятие ограничений хорошо управляемым процессом со стороны бизнеса, и со стороны государства, и таким образом, чтобы это не привело к высокому уровню инфицирования в ближайшем будущем и не заставило нас опять вводить определенные ограничения», - заявила Майя Цкитишвили.
По словам вице-премьера, правительство разъяснило, что из-за возможной угрозы зимние курорты и ресторанный бизнес не будут работать с 1 февраля. «Мы руководствуемся показателями, параметрами, определяющими эпидемиологический фон, и этот 4-процентный положительный порог также является международно признанным показателем относительно безопасной ситуации. Соответственно, мы сказали бизнесу - как только у нас будет возможность, как в Аджарии, когда показатель положительности находится в пределах 4 процентов или меньше, значит, в том или ином регионе и в стране в целом мы сможем начать следующий этап ослабления», — заявила Майя Цкитишвили.
После встречи в администрации правительства, основатель «Ассоциации рестораторов» Шота Бурджанадзе заявил, что его пессимистические ожидания оправдались. По словам Бурджанадзе, отношения между бизнес-сектором, эпидемиологами и государством совершенно непонятны. Он добавил, что шаги, предпринятые властью, не имеют логического объяснения, а значит, были приняты неверные решения.
«К сожалению, представители правительства сегодня выступали адвокатами эпидемиологов. Это непонятная реальность, и, к сожалению, на мой взгляд, эта реальность приведет к плачевной ситуации в стране», - заявил Шота Бурджанадзе.
В Абхазии обсудили возможность возобновления учебного процесса
В Кабмине самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили условия, при которых в феврале будет возможно возобновить учебный процесс. Динамика развития коронавируса с данными до 10 февраля играет в этом вопросе определяющую роль, – заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба.
«Кроме этого, важно оценить готовность системы здравоохранения, запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Важным шагом к рассмотрению вопроса открытия школ и других учебных заведений также станут данные мониторинга о положении дел на местах – количество активно больных среди преподавательского состава, загруженность школ», – сказал Владимир Делба.
Он поручил участникам встречи проработать концепцию поэтапного возобновления учебного процесса для каждого учебного заведения в отдельности с учетом эпидемиологических требований.
«Говорить об открытии детских садов, средних образовательных школ и учреждений среднего профессионального образования очень рано. Наша задача сейчас подготовиться к наилучшему сценарию исхода срока ограничительных мер, указанных в распоряжении президента. Если учебный процесс удастся возобновить, важно исключить риски его повторного прерывания. Мы рассмотрим предложения и план действий, детально обсудим его перед очередным заседанием Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции», – сказал он.
Глава Минздрава Тамаз Цахнакия и главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявили, что усиление ограничительных мер привело к снижению числа новых заражений – «при сохранении охвата ежедневного тестирования».
«В том числе стало меньше больных поступать в учреждения на стационарное лечение. Обращаемость в лечебные заведения снизилась и с жалобами на признаки сезонных ОРВИ», – отметили представители системы здравоохранения.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11 216 человек. 160 летальных случаев. Выздоровели 8992 человека.
Лавров: Иран, Турция и Грузия заинтересованы в восстановлении экономики Карабаха
Россия приветствует стремление Ирана, Турции, Грузии и ряда европейских стран подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабаха. Как сообщает ТАСС, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Лавров подчеркнул, что Иран, Турция и Грузия заинтересованы в восстановлении экономики Нагорного Карабаха. Он также прокомментировал инициативы относительно того, чтобы Азербайджан, Армения и Грузия при участии РФ, Ирана и Турции «стремились выстраивать в регионе отношения с учетом новой реальности».
«Реальности, когда нет войны, когда есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь в этой очень важной части земного шара», – пояснил Лавров.
«Помимо России, Ирана, Турции, есть много желающих подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабаха и вокруг него, в том числе из европейских стран. Я думаю, это можно только приветствовать. Здесь главное, чтобы все внешние игроки думали прежде всего о том, что сейчас очень важно создать и укрепить, сделать надежным и прочным экономический фундамент дальнейшей жизни этого региона», – заявил он.
«У нас нет сомнений, что Исламская Республика Иран будет заинтересована в подключении к этим проектам. Россия также будет непосредственно участвовать в тех усилиях, которые вытекают из договоренностей о разблокировании экономических и транспортных связей, на этот счет есть уже конкретные наметки», – добавил глава МИД РФ.
Ранее Мохаммад Джавад Зариф заявил, что цель его регионального турне – создание шестистороннего формата сотрудничества на Кавказе (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). После визитов в Баку и Москву глава МИД Ирана также посетит Грузию, Армению и Турцию.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- О важности «Кавказской платформы» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако глава МИД страны Давид Залкалиани пояснил, что её слова неправильно истолковали и «очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии».
Оппозиция призвала «Грузинскую мечту» вернуться к переговорам по досрочным выборам
Оппозиционные партии призвали «Грузинскую мечту» своевременно вернуться за стол переговоров. В совместном заявлении оппозиции говорится, что единственным выходом из кризиса является проведение досрочных, демократических выборов.
Оппозиция вновь говорит, что результаты парламентских выборов 31 октября «не отражают волю граждан Грузии».
«Угрозы о введении карательных санкций в отношении оппозиционных партий на законодательном уровне и затягивание процесса прекращения мандатов не принесет никаких результатов», – говорится в заявлении.
Документ подписали партии «Лело», «Гирчи – Больше свободы», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели» и Лейбористская партия Грузии, а также партии, входящие в блок «Сила в единстве» – «Прогресс и свобода», «Национальное движение», «Государство для народа» и Республиканская партия Грузии.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
- В начавшем работу 11 декабря парламенте Грузии в настоящее время представлены только депутаты от правящей партии, а также четверо парламентариев, которые прошли по спискам партии «Альянс патриотов», после чего создали собственную партию под названием «Европейские социалисты». В законодательный орган также могут войти представители партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.
- Парламент Грузии планирует рассмотреть вопрос досрочного лишения депутатских полномочий оппозиционных депутатов в ближайшие дни.
Джузеппе Конте подал в отставку с поста премьер-министра Италии
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подал в отставку. Об этом сообщили в канцелярии президента Серджио Маттареллы.
Решение об отставке ожидалось после того, как правительство Конте потеряло абсолютное большинство в Сенате. Это стало следствием ухода из его кабинета представителей партии бывшего премьера Маттео Ренци из-за споров о стратегии борьбы с коронавирусом и рецессией в экономике.
Как пишут итальянские СМИ, Конте надеется сформировать новый кабинет. Его по-прежнему поддерживают ведущие партии нынешней коалиции - популистское Движение пяти звёзд и левоцентристская Демократическая партия.
Президент начнёт консультации с лидерами партий. Если правительство составить не удастся, в стране могут пройти досрочные выборы. За них выступает правая оппозиция - "Лига" Маттео Сальвини, которая ранее входила в правящую коалицию, но потом вышла из неё, и партия Сильвио Берлускони.
- По опросам, Конте достаточно популярен, однако он является беспартийным и прямо не связан ни с одной из политических сил.
- По конституции Италии, обе палаты парламента фактически равноправны - без большинства в Сенате правительству практически невозможно добиваться одобрения необходимых законопроектов.
Демонстранты в Тбилиси вновь призвали к отмене ограничений по COVID-19
Представители бизнеса, политических партий и неправительственных организаций сегодня провели в Тбилиси очередной митинг с требованием отменить жесткие запреты и ограничения, действующие в Грузии из-за угрозы распространения коронавируса.
Участники акции заявили, что необходимо возобновить работу общественного транспорта и дать возможность гражданам вести полноценную экономическую деятельность.
К митингу присоединились оппозиционеры – лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе и Элене Хоштария, которая недавно объявила о планах создать новую политическую силу.
- Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что муниципальный транспорт и отдельные отрасли экономики могут заработать в Тбилиси в ближайшее время, если показатель положительных случаев тестирования на коронавирус упадет ниже 4%.
Вакцина от COVID-19 может стать «пропуском» для въезда в Грузию
С 1 февраля, после возобновления регулярного авиасообщения, прибывающие в Грузию пассажиры должны будут представить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Правило не коснется тех людей, которые полностью вакцинированы, то есть прививались от коронавируса в два этапа.
«Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов», – пояснил Гамкрелидзе.
На данный момент решается, нужно ли будет уже приехавшим в Грузию людям делать повторный ПЦР-тест через несколько дней. Официальное постановление будет известно в ближайшие дни, – пишет Новости-Грузия».
- Ранее грузинские власти объявили о снятии ограничений на регулярное авиасообщение с 1 февраля. Министр экономики Натия Турнава не исключила, что Грузия уже весной сможет принять туристов из Израиля, стран Персидского залива и ЕС – тех государств, где, по её словам, идёт активная вакцинация граждан от COVID-19.
В Москве проходят переговоры глав МИД России и Ирана
Кризис вокруг Нагорного Карабаха был урегулирован при посредничестве России, в результате совместной заботы Тегерана и Москвы, а теперь стал возможностью для мира и дружбы в регионе. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Глава российского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заявил, что Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Карабахе.
«С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении», – сказал Лавров.
Как пишет агентство IRNA, в Москве Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что цель его регионального турне – создание шестистороннего формата сотрудничества на Кавказе (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
После визитов в Баку и Москву глава МИД Ирана также посетит Грузию, Армению и Турцию.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- О важности «Кавказской платформы» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако глава МИД страны Давид Залкалиани пояснил, что её слова неправильно истолковали и «очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии».
В Кремле отказались разглашать имена владельцев дворца в Геленджике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "дворец в Геленджике" принадлежит предпринимателям и Кремль не собирается разглашать их имена.
Президент Владимир Путин накануне заявил, что ни ему, ни его близким этот объект не принадлежит. Журналисты указали, что в расследовании это и не утверждалось и речь идет о его регистрации "на неких номинальных лиц".
"Не соглашусь с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен",– цитирует Пескова "Интерфакс".
По его словам, очевидно, что его "владельцами являются предприниматели" – один или несколько "прямо или опосредованно владеют этим объектом". "Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", – сказал он.
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком 19 января. В нем утверждается, что эта резиденция площадью 68 гектаров на мысе Идокопас стоит около миллиарда долларов. Его возведение спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
Песков ранее отрицал, что у Путина есть дворец и назвал фильм о резиденции – "чушью" и "компиляцией". Накануне Путин заявил, что этот объект не принадлежит ни ему, ни его родственникам. По его словам, авторы расследования "все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан".
Однако три компании-подрядчика уже подтвердили, что "дворец Путина" из расследования Навального действительно строился для президента России. Это "Профима", которая в своих документах подтвердила, что это поместье имеет отношение к Путину. "Прасковеевку" в качестве резиденции главы государства на своем сайте указывала московская компания "Аэрокомплекс", поставлявшая оборудование для вертолетной площадки на мысе Идокопас. Назвала резиденцией президента РФ "Прасковеевку" на своем сайте и компания "Оптима комплект строй" – в 2009 году она занималась "устройством каучукового покрытия Regupol" во дворце.
"Задача была скрыть объект со стороны моря". Как охраняли "дворец Путина" и почему про него знал весь Геленджик:
Бывшая сотрудница флотской разведки США осуждена за попытку шпионажа для России
Суд в Западной Виргинии приговорил к 11 годам заключения бывшую сотрудницу флотской разведки США Елизабет Ширли за намерение передать секретные документы России и похищение собственной дочери. 47-летняя американка рассчитывала получить убежище в стране, которая не выдаст её с дочерью на родину.
Ширли — бывшая военнослужащая американской армии, работавшая во флотской разведке, Пентагоне, министерстве энергетики, Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям и в пяти компаниях-подрядчиках Пентагона. У неё был доступ к материалам с грифом "совершенно секретно". В июле 2019 года она взяла свою живущую у бывшего мужа дочь и уехала с ней в Мехико.
Там она планировала связаться с представителями российского правительства, чтобы запросить переселение в другую страну. С собой она взяла секретные документы, к которым у неё был доступ.
В Мехико её нашли представители американских властей и мексиканской полиции. Бывшей разведчице было предъявлено обвинение в сокрытии несовершеннолетнего от законного опекуна. В ходе изучения её электронных устройств у неё было обнаружены секретные документы Агентства национальной безопасности и флотской разведки и письмо российскому правительству, с которым она пыталась выйти на связь.
В июле Ширли признала свою вину. В рамках досудебного соглашения она получила 8 лет тюрьмы за незаконное хранение секретных документов и 3 года за похищение ребёнка родителем. "Ширли занимала должность, требующую высочайшего доверия. Когда она совершила свои преступления, она не только нарушила это доверие, но и чуть не поставила под угрозу своих работодателей и коллег", — заявил на суде представитель ведущего дело ФБР.
В Нидерландах третья ночь беспорядков из-за комендантского часа
В Нидерландах полиция задержала около 150 человек в ночь на вторник – третью ночь беспорядков по всей стране, начавшихся после введения властями комендантского часа.
Решение связали с попытками остановить распространение коронавирусной инфекции. Недовольные введённой мерой в ходе протестов поджигали автомобили, забрасывали полицейских камнями, громили и грабили магазины.
В Роттердаме, где задержали примерно 60 человек, в столкновениях пострадали не менее 10 сотрудников полиции. Два фотокорреспондента получили травмы в Амстердаме и Харлеме.
С начала пандемии COVID-19 коронавирусом в Нидерландах заразились свыше 950 тысяч человек, умерли более 13 с половиной тысяч заболевших. С середины декабря в стране закрыты школы и часть магазинов, двумя месяцами ранее по распоряжению властей перестали работать бары и рестораны.
Нынешний комендантский час – первый в Нидерландах со времен Второй мировой войны. Его ввели после предупреждения Национального института здравоохранения об опасности новой волны заболеваний из-за так называемого "британского варианта" коронавируса. При этом суточный прирост заболевших COVID-19 в стране снижается несколько недель подряд.
Гахария: Транспорт в Тбилиси может заработать в ближайшее время
Муниципальный транспорт и отдельные отрасли экономики могут заработать в Тбилиси в ближайшее время, если показатель положительных случаев тестирования на коронавирус упадет ниже 4%, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«Как только показательно положительных случаев в стране, в городе, в отдельном регионе упадет ниже 4%, мы сможем ускорить тот план открытия, который уже представлен. Например, если в Тбилиси показатель положительных случаев упадет ниже 4% в ближайшую одну неделю, то, безусловно, мы должны говорить и об открытии муниципального транспорта, и о тех отраслях экономики, открыть которые позволяет эпидситуация», – заявил Гахария.
«Причинно-следственная связь чрезвычайно важна, все это должно быть последовательным, сбалансированным и поэтапным, но конечная цель – быстрое восстановление экономики за счет баланса», – сказал Гахария.
Как пишет «Новости-Грузия», за последнюю неделю показатель положительных ответов на тестирование в среднем по стране составил 6%.
Аслан Бжания о нагрузках на электросети: «В пятницу наступает «час икс»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня посетил компанию «Черноморэнерго». Бжания поинтересовался выполнением своего поручения относительно незаконного потребления электроэнергии. В минувшую пятницу он поставил задачу в течение недели снизить нагрузку на электросети до уровня 2019 года плюс пять процентов.
«В пятницу наступает «час икс», – сказал Бжания на сегодняшней встрече с гендиректором «Черноморэнерго» Михаилом Логуа.
Абхазский лидер также сообщил, что уже направил в парламент пакет законопроектов об усилении мер ответственности за незаконное подключение майнинговых ферм.
«Надеюсь, депутаты их поддержат, я на это очень рассчитываю. Это будут беспрецедентные по своим размерам штрафы, возможность конфискации оборудования и привлечение к уголовной ответственности», – сказал Бжания.
Глава «Черноморэнерго», в свою очередь, сообщил, что за два дня в Абхазии отключили майнинг-объекты, мощность которых превышала 50 мегаватт.
«Это хорошая тенденция, однако есть опасения, что если эта работа не будет носить системный характер, нагрузки опять возрастут», – отметил Логуа.
Относительно суточного потребления электроэнергии глава «Черноморэнерго» сообщил: «За день до совещания у президента оно достигло 11,8 млн кВ час – такого рекордно-высокого потребления не было ранее. После совещания потребление падает ежедневно и в понедельник составило 9,8 млн кВ час.».
- В ноябре прошлого года в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – возникший на фоне роста потребления криптоферм дефицит электроэнергии. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- Энергокризис усугубила остановка на ремонт «Ингури ГЭС» - единственного источника электроэнергии для самопровозглашенной республики. В настоящее время электроэнергия поступает в Абхазию из России.
- Ранее гендиректор «Черноморэнерго» подписал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют». Председатель Госкомсвязи самопровозглашенной республики же приказал ограничить доступ в интернет для майнинга криптовалют.
Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана обсудят создание нового транспортного коридора
27 января вице-премьеры России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, рассказали РБК два источника – в правительствах России и Армении.
РБК пишет, что в российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской – Мгер Григорян, с азербайджанской – Шахин Мустафаев.
Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января – на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств – президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главная задача участников формата – определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.
Вице-премьерам предстоит обсудить сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение.
Баку, помимо прочего, хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе, сказал РБК российский дипломатический источник. Взамен Армения должна получить железнодорожную связь с Россией. У стран нет прямого сообщения – раньше оно осуществлялось через Грузию, но после войны в Абхазии в 1992-1993 годах прервалось. Кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань, рассказал собеседник РБК.
На встрече 11 января главы России, Армении и Азербайджана договорились, что рабочая группа должна представить список и график выполнения проектов до 1 марта.
- Ранее Ильхам Алиев заявил, что «открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей».
- Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.
Дональд Трамп открыл офис во Флориде – для политической деятельности
Бывший президент США Дональд Трамп открыл офис во Флориде, куда он уехал из Вашингтона по истечении срока своих полномочий 20 января.
В сообщении, распространённом помощниками Трампа, говорится, что новый офис будет отвечать за управление корреспонденцией, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью экс-главы государства в интересах Соединённых Штатов и для продвижения повестки его бывшей администрации.
Сообщение появилось в понедельник – в тот же день, когда Палата представителей официально представила Сенату статью импичмента Трампа, обвиняющую политика-республиканца в подстрекательстве к мятежу – после событий 6 января, когда группа радикальных сторонников Трампа штурмовала здание Капитолия.
В среду на прошлой неделе, в последний день своего президентства, Трамп сказал в прощальной речи: "Мы вернёмся в той или иной форме". С тех пор, вылетев в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, экс-президент не появлялся на публике.
Reuters напоминает о публикации the Wall Street Journal о том, что перед тем, как покинуть Белый дом, Трамп, так и не признавший своего поражения на выборах президента, обсуждал с помощниками возможность формирования новой партии под названием "Партия патриотов".
В случае вынесения обвинительного приговора Трампу в Сенате на процессе по импичменту, который должен начаться 8 февраля, политик не сможет вновь баллотироваться в президенты. Но поддержит ли осуждение Дональда Трампа необходимое для этого количество в две трети сенаторов, пока остаётся неясным.
Байден: США обеспокоены поведением России и ситуацией с Навальным
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты готовы одновременно сотрудничать с Россией по вопросам, которые представляют интерес для обеих стран, и в то же время давать Москве понять, что Вашингтон крайне обеспокоен ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального или хакерскими атаками против американских организаций.
Байден впервые после своего вступления в должность президента лично высказался об американо-российских отношениях. Ранее пресса со ссылкой на его окружение писала, что новый президент выступает против новой "перезагрузки" в отношениях с Москвой, но будет стремиться сохранить существующие договорённости о контроле над вооружениями.
Говоря с журналистами в понедельник, Байден упомянул о договоре СНВ-3, действие которого истекает в феврале, и подтвердил, что США выступают за его продление. Он ответил на вопрос о том, не помешает ли заключение в России под стражу Алексея Навального переговорам о продлении договора.
При этом Байден подтвердил, что дал поручения разведывательным ведомствам США подготовить обновлённую информацию по таким вопросам, как отравление Навального, хакерские атаки и сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за гибель солдат США в Афганистане. "Я без колебаний буду поднимать проблемные вопросы с Россией", – сказал Байден.
Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп избегал прямой критики России и её президента Владимира Путина. При этом его администрация ввела против России ряд санкций, а также вышла, в частности, из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности.
- Ранее в понедельник российские информагентства сообщили, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсуждал продление договора СНВ-3 в телефонном разговоре с новым советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.
- В последние дни ряд представителей властей США выступали с призывами освободить Навального, а также осуждали применение силы против участников мирных протестов в России.
- Николай Патрушев, в свою очередь, во вторник высказал мнение, что Навальный, который после возвращения в Россию 17 января был помещён в СИЗО на 30 суток и которому грозит реальный срок по уголовному делу, "нужен Западу" для "дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов"". По словам Патрушева, Навальный "за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом". Интервью секретаря российского Совбеза публикуют "Аргументы и факты".
В решении ЕСПЧ Сухуми увидел «конфронтационный настрой Тбилиси»
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» спустя пять дней после его обнародования. В Сухуми говорят, что выводы суда «оказались далекими от тех, которые ожидали увидеть в Тбилиси».
«Но, несмотря на это, Грузия и ее западные партнеры предпочитают делать вид, что добились какой-то беспрецедентной «исторической победы», – сказано в заявлении.
В министерстве недовольны тем, что рассмотрение дела проходило без участия Абхазии и Южной Осетии. Интерпретируя документ, в Сухуми также заявили, что суд «не поддержал утверждения властей Грузии о «вторжении» вооруженных сил РФ на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года».
«Было признано, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8 – 12 августа 2008 года находится за пределами юрисдикции европейских судей. Кроме того, ЕСПЧ не было установлено ни одного случая нарушения вооруженными силами РФ прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – говорится в заявлении.
«Вынесенное по многолетнему настоянию Грузии решение ЕСПЧ еще раз продемонстрировало конфронтационный настрой Тбилиси, приверженность к продолжению порочной политики международной изоляции Абхазии и Южной Осетии, а также полное отсутствие политической воли к взаимоуважительному, равноправному диалогу», – отметили в абхазском ведомстве.
В Сухуми оценили и слова депутата Европарламента Марины Кальюранд, призвавшей Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Заявление Кальюранд названо «конъюнктурным и совершенно оторванным от реальности».
Ранее президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» «односторонним, политизированным документом».
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Коронавирус в Грузии: 1006 новых случаев, 25 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3096 человек . В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.
За сутки в стране выявили 1006 новых случаев коронавируса (днём ранее – 298). Было проведено 17 349 тестов, из них PCR-тестов – 11 492, экспресс‐тестов на антиген – 5857.
За сутки выздоровели 1050 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 254 822, выздоровевших – 244 446.
Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.
Иран приветствует инициативу шестистороннего регионального сотрудничества
Тегеран приветствует инициативу шестистороннего регионального сотрудничества, – заявил в ходе визита в Баку министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Он охарактеризовал установление спокойствия и мира в регионе как «прекрасную возможность для сотрудничества между двумя странами в области транзита и активизации коридоров Восток-Запад и Север-Юг».
Сегодня в рамках регионального турне Мохаммад Джавад Зариф в Москве встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, после чего посетит Тбилиси, Ереван и Анкару.
Накануне в МИД РФ заявили, что «поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и объединение значительных потенциалов России и Ирана может не только благоприятным образом сказаться на положении обоих государств, но и улучшить обстановку в регионе Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, создать дополнительные условия для обеспечения там устойчивого мира и стабильности».
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- О важности «Кавказской платформы» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако глава МИД страны Давид Залкалиани пояснил, что её слова неправильно истолковали и «очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии».
Статья импичмента Трампа представлена Сенату Конгресса США
В понедельник Палата представителей Конгресса США официально представила Сенату обвинительное заключение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, содержащее одну статью импичмента. Этот шаг дает начало процессу суда над бывшим президентом в верхней палате Конгресса.
Обвинительное заключение содержит одну статью, в которой Дональд Трамп обвиняется в "подстрекательстве к мятежу". Так Палата представителей формально квалифицировала выступление президента Трампа на многотысячном митинге своих сторонников 6 января, после которого несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке прервать процесс утверждения результатов президентских выборов.
Процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Сенате должен начаться 8 февраля. В случае признания виновным Дональд Трамп лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентам, и потеряет право выставлять свою кандидатуру на будущих президентских выборах. Однако пока лишь один сенатор-республиканец Митт Ромни высказался в поддержку импичмента Дональда Трампа. Для осуждения бывшего президента в Сенате потребуется две трети голосов членов верхней Палаты Конгресса, то есть за это должны проголосовать все сенаторы-демократы и 17 сенаторов-республиканцев, что, по словам экспертов, маловероятно.
Президент США Джо Байден заявил в понедельник о том, что он поддерживает предание бывшего президента суду Сената, несмотря на то что этот процесс может возыметь негативные последствия для сотрудничества представителей Демократической и Республиканской партий в Сенате, который должен одобрить членов кабинета Джо Байдена и рассмотреть проекты важных законопроектов, предлагаемых новым президентом США. Тем не менее, заявил Джо Байден, "последствия будут худшими, если этого процесса не произойдет".
Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, кого подвергнут импичменту после ухода с должности.
Путин рекомендовал запретить уравнивание ролей СССР и Германии во Второй мировой войне
Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публично уравнивать роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Такое поручение президент России дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству, сообщает Кремль.
Соответствующие поправки в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" рекомендовано подготовить к рассмотрению в период весенней сессии.
Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Включить в Уголовный кодекс новую статью, которая запрещала бы приравнивать идеологию СССР к нацизму и возлагать на СССР вину за развязывание Второй мировой войны, в мае 2020 года предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. В правительстве законопроект не поддержали, отметив, что наказание за эти действия уже предусмотрено уголовной статьей о реабилитации нацизма.
Позже, в октябре 2020-го, запретить сравнивать цели Германии и СССР во Второй мировой войне предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она заявила, что в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи. "Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством", – сказала Ямпольская.
Путин согласился с ее предложением и добавил, что действовать нужно "аккуратно".
Ранее президент неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней. Заявления о том, что роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны одинаковы, Путин называл "чушью собачьей".
В Тбилиси задержан заместитель главы администрации Чугуретского района
Сотрудники антикоррупционного Агентства Службы государственной безопасности на основании постановления суда задержали заместителя главы районной администрации (гамгебели) Чугуретского района Тбилиси за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии, которая опубликовала и кадры задержания.
Как пишет «Новости-Грузия», следствие не публикует имени задержанного, однако из сообщений СМИ стало известно, что его зовут Ладо Гогсадзе.
Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение чиновниками или приравненными к ним лицами служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства», что наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ.
Следствие установило, что 30 апреля прошлого года был объявлен электронный тендер на укрепление жилого дома на улице Арагвиспирели №32 в Чугуретском районе. Стоимость тендера составляла 126 572 лари (38 тысяч долларов). Желание участвовать в тендере выразили две компании.
Заместитель главы районного правления, как ответственное лицо тендерной комиссии, превысил свои должностные полномочия, и 29 мая 2020 года пригласил в свой рабочий кабинет представителя одной из компаний-участниц. Чиновник заявил, что в тендере должна была победить определенная компания, которой он отдает предпочтение, поэтому посоветовал предпринимателю не принимать участие в закупках. В противном случае чиновник пригрозил создать проблемы во время проведения работ. Также чиновник пообещал, что в будущем окажет этой компании поддержку во время проведения тендеров.
Несмотря на это предупреждение, компания приняла участие в тендере в полном соответствии с требованиями закона и выиграла его, так как предложила самую низкую цену. Недовольный этим фактом чиновник систематически создавал компании проблемы, не позволяя ей своевременно сдать выполненные работы. В итоге у компании действительно возникли проблемы и контракт с ней был разорван.
В СГБ отмечают, что в результате неправомерных действий заместителя гамгебели, компания не смогла продолжить работы, предусмотренные проектом. Как следствие, так и не были проведены работы по укреплению жилого дома, что существенно нарушило законные интересы местных жителей, компании и государства.
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