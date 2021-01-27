Абхазские оппозиционеры вновь заявили о «необоснованном задержании» пограничниками РФ

Абхазская общественная организация «Аидгылара» («Единение») сообщила об очередном инциденте на де-факто границе с Россией.

«26 января 2021 года, приблизительно в 08:30 часов, при переходе МАПП «Адлер», председатель РОО «Аидгылара» Кварчия К.В. был необоснованно задержан, без каких-либо объяснений, сотрудниками Погранслужбы ФСБ РФ. На попытки выяснить причины задержания никакого ответа не последовало. Аналогичная ситуация повторилась 26 января 2021 года, примерно в 09:20 часов в отношении секретаря РОО «Аидгылара» Трапш Л.С.», – говорится в заявлении Высшего совета организации.

Абхазские оппозиционеры говорят, что «подобные факты приобретают системный характер». В частности, Кварчия и Трапш были задержаны и допрошены в декабре прошлого года.

«Об этих фактах 18 декабря 2020 года письмом был уведомлен министр иностранных дел, однако никакой реакции со стороны властей не последовало», – сказано в заявлении «Аидгылара».

Политики считают, что данные факты являются «ярким доказательством преследования политических оппонентов» со стороны абхазских властей.

«Самое возмутительное, что провокации организуются на территории сопредельного государства, силами оперативных служб РФ. Уместно напомнить, что подобная практика имела место в бытность Бжания Аслана Георгиевича председателем СГБ РА в период 2010-2014 годов. У нас есть все основания полагать, что совпадения не случайны и за описанными провокациями стоит лично президент Республики Абхазия Бжания Аслан Георгиевич», – говорится в заявлении.

Оппозиционеры говорят, что если власти не предпримут реальных, ощутимых действий для прекращения подобных действий, «Аидгылара» оставляет за собой право «прибегнуть к методам опробованным и реализованным нынешней властью в недавнем прошлом в бытность их нахождения в оппозиции».