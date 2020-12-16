В абхазском парламенте возмущены «некорректными вопросами» российских пограничников

Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия рассказал об инциденте на де-факто границе по реке Псоу. Он направил письмо в МИД Абхазии, в котором потребовал обратиться к российской стороне за разъяснениями в связи с действиями российских пограничников.

«15 декабря в 10:00 (мск) при пересечении МАПП «Псоу» в сторону Российской Федерации депутата парламента Абхазии представители пограничной службы ФСБ России пригласили для беседы», – говорится в письме Кварчия.

Отмечается, что депутату задавали некорректные вопросы, связанные с политической деятельностью депутата, а также вопросы, касающиеся личной жизни.

«Беседа, продолжавшаяся около двух часов, была завершена процедурой дактилоскопии», – говорится в письме спикера. В нём не указано имя депутата.

Кварчия говорит, что «подобные инциденты неоднократно имели место и ранее в отношении депутатов Народного Собрания Абхазии и общественно-политических деятелей республики».

«Принимая во внимание дружественный характер взаимоотношений между Абхазией и Российской Федерацией, считаем, что подобные действия представителей пограничной службы ФСБ Российской Федерации недопустимы и наносят ущерб союзничеству и стратегическому партнерству», – отмечается в письме.

Спикер требует от министерства «обратиться к российской стороне за соответствующим разъяснением по фактам».