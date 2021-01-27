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Что происходит сейчас в Китае – в стране, откуда началась пандемия?

Что происходит сейчас в Китае – в стране, откуда началась пандемия?
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Что происходит сейчас в Китае – в стране, откуда началась пандемия?

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«Мне стало нравиться быть одной…» Ровно год назад Нини Давлианидзе оказалась перед непростым выбором: остаться или уехать из китайского города Ухань, когда там началась эпидемия до тех пор неизвестного коронавируса. Спустя год Нини рассказала, как изменилась ее жизнь за это время.

«Мне стало нравиться быть одной…» Ровно год назад Нини Давлианидзе оказалась перед непростым выбором: остаться или уехать из китайского города Ухань, когда там началась эпидемия до тех пор неизвестного коронавируса. Спустя год Нини Давлианидзе рассказала, как изменилась ее жизнь за это время и о том, как живет страна, с которой началась пандемия.

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