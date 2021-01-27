Что происходит сейчас в Китае – в стране, откуда началась пандемия?

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«Мне стало нравиться быть одной…» Ровно год назад Нини Давлианидзе оказалась перед непростым выбором: остаться или уехать из китайского города Ухань, когда там началась эпидемия до тех пор неизвестного коронавируса. Спустя год Нини Давлианидзе рассказала, как изменилась ее жизнь за это время и о том, как живет страна, с которой началась пандемия.