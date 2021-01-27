Иран играет белыми

Визит в Тбилиси иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в рамках регионального турне может быть связан с инициативой создания т.н. Кавказской платформы. Грузинская оппозиция требует от властей публикации своей официальной позиции по этому вопросу. В экспертном сообществе в свою очередь указывают на потерю интереса со стороны Запада к территориальным проблемам страны.

Грузинский МИД должен незамедлительно разъяснить позицию официального Тбилиси по повестке визита министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа – касается ли он вопроса присоединения Грузии к т.н. «Кавказской платформе», идея создания которой была озвучена турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам второй карабахской войны, и подразумевающей участие в едином политическом формате трех республик Южного Кавказа, а также Ирана, Турции и России. С таким требованием выступил представитель партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия. Политик озабочен тем, что региональное турне господина Зарифа как раз охватывает страны предполагаемой «шестерки»:

«Естественно, для нас важны мирные и добрососедские отношения с государствами региона, но мы хотим подчеркнуть, что членство в «Кавказской шестерке», в которую входит Российская Федерация, явно противоречит национальным интересам Грузии, внешней политике и национальной безопасности. Формат «Кавказской шестерки» будет способствовать дальнейшему усилению влияния России на Кавказе, и направлен на вытеснение наших западных партнеров с Южного Кавказа. Какова позиция Грузии? Мы помним туманное заявление президента Зурабишвили о «Кавказской платформе». Позиция МИД по этой инициативе неизвестна. Между тем, Грузия принимает у себя министра иностранных дел Ирана, повестка дня визита которого как раз соответствует формату «шестерки», что ставит нашу страну перед трудным выбором».

То, что вопросы новых форматов по итогам второй карабахской войны входит в повестку дня встреч Мохаммада Джавада Зарифа, косвенно подтвердил посол Ирана в Грузии Акбар Касем. По его словам, визит главы МИД Исламской республики в Азербайджан, Россию, Армению, Грузию и Турцию может стать поворотным моментом в развитии важных процессов для установления и укрепления мира в регионе. В частности, дипломат предположил, что новый формат может быть сформирован вначале по схеме 1+3 (Иран, Азербайджан, Армения, Грузия), а со временем расширен до полноценной «шестерки».

Еще одним подтверждением того, что проект некоего нового формата уже находится в стадии обсуждений, может служить заявление главы российской дипломатии Сергея Лаврова по итогам встречи с Джавадом Зарифом:

«В целом звучат инициативы относительного того, чтобы три закавказских республики с участием соседей – России, Ирана и Турции – стремились выстраивать отношения с учетом новой реальности, когда нет войны и есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь в этой очень важной части земного шара».

В МИД Грузии поспешили заверить, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны. По словам замминистра иностранных дел Александра Хвтисиашвили, такая инициатива не имеет перспективы без соответствующих шагов по деоккупации:

«Мы придаем большое значение миру и стабильности в регионе, что является одним из ключевых условий устойчивого развития на Южном Кавказе. Соответственно, Грузия поддерживает долгосрочные цели, которые направлены на обеспечение безопасности и процветания нашей страны и региона. В этой связи очень важны мирные платформы, и создание таких платформ в нашем регионе, в первую очередь, должны осуществляться через диалог и сотрудничество между тремя странами Южного Кавказа – Грузией, Азербайджаном и Арменией, что является предпосылкой для развития важных региональных проектов. Но наша позиция также заключается в том, что любая платформа сотрудничества должна основываться на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности государств-участников».

В том, что Грузия не обсуждала и не обсуждает вопрос о совместном с Россией участии в какой бы то ни было платформе, заверил и специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе. Как отметил дипломат, чем быстрее восстановится мир, тем скорее будут решены все проблемы в отношениях между нашими соседями и друзьями – Азербайджаном и Арменией, что, безусловно, в интересах Тбилиси. Но никаких переговоров с Москвой по этим вопросам не ведется.

Впрочем, в экспертном сообществе указывают на то, что бездействие грузинской дипломатии уже дает России преимущество. По словам вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия, то, что в телефонном разговоре нового американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным глава Белого дома обсудил вопрос Украины, ни словом не упомянув при этом Грузию, является очень четким сигналом:

«Грузия под руководством нынешнего правительства потихоньку все это время исчезала из повестки дня международного сообщества, и сейчас, как мы видим, полностью пропала. Это первое. И второе – смена внешнеполитического вектора, судя по всему, является частью видения «Грузинской мечты». Наше правительство приоритетом считает участие в неких региональных форматах, что является очень большой геополитической ошибкой, так как мы являемся частью Черноморского региона и Европы».

Сам Джавад Зариф не скрывает, что региональное турне направленно на сближение позиций всех стран региона по вопросу создания новых экономических и политических связей между странами. По мнению наблюдателей, учитывая то, что Тегеран имеет со всеми странами пресловутой «шестерки» неплохие отношения, именно Иран, очевидно, решил взять на себя роль связующего звена.