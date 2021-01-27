«Все пишут про майнинги, а пенсия где?»

Около половины получателей абхазских пособий и пенсий не дождались их ни в декабре, ни в январе. В Пенсионном фонде Абхазии объясняют, что задолженность связана с недополученными из-за пандемии взносами, и обещают частично погасить задолженность до конца следующей недели.

Абхазские пособия и пенсии настолько малы, что совершенно непонятно, как можно на них жить. Тем не менее, и этой небольшой помощи от государства пенсионеры ждут уже два месяца. Житель города Ткуарчала Адгур Гопия сказал «Эху Кавказа», что пытался выяснить, почему пенсии не выплачиваются:

«Я – житель города-героя Ткуарчал, инвалид детства второй группы, получающий пенсию в 3500 рублей. Мы до сих пор не получили пенсию за декабрь месяц, а уже конец января. Я звонил в Пенсионный фонд Абхазии, звонил в приемную президента, звонил в приемную премьер-министра, задавал вопрос, но никто ничего толком сказать не может. Я до Нового года звонил Александру Золотинсковичу (Анквабу) на мобильный, он взял трубку и ответил мне тихо и спокойно, нормально. Он сказал, что да, мы опаздываем на месяц и десять дней выдавать абхазскую пенсию. А я говорю: «А как нам дальше жить и быть?» Он сказал, что это – хороший вопрос, но трудно на него ответить. Вот и все. Очень трудно жить, все болеют. У меня вся семья перенесла ковид, кроме меня, я пока как-то держусь, а если что? Лекарства не на что купить, нет денег, нет возможности. Как нам дальше жить и быть в нашем родном городе-герое Ткуарчале? Свет у нас есть, вода у нас есть – чем богаты, тем и рады, а вот пенсии нет. В интернете тоже толком ничего нет, я заглядываю. Все пишут про эти майнинги, майнинги, зациклились… Хорошо, майнинги, а пенсия где? Нет. Они говорят, что денег нет, пусть тогда объявят, что не могут выдавать нам пенсию, денег нет, не ждите ничего. Мы хоть ждать не будем! А мы ждем, а ее нет, а мы ждем, а ее нет… Что-что, а пенсию мы всегда получали вовремя, а сейчас ее нет и нет, и нет!»

С вопросом, почему не выплачены пенсии, «Эхо Кавказа» обратилось к руководителю Пенсионного фонда Абхазии Денису Гулария. Он сказал, что до конца следующей недели будет ликвидирована декабрьская задолженность по выплатам гражданам:

«Категории пенсионеров, связанные с Отечественной войной народа Абхазии, мы уже во всех районах профинансировали. До конца этой недели, буквально завтра, мы профинансируем город Сухум, Сухумский район и Ткуарчальский район. Это все остальные категории, которые вы озвучили, они не связаны с войной. Это будет выплата за декабрь месяц. К сожалению, у нас финансирование идет с отставанием, могут остаться некоторые районы, допустим, Гагрский и Гулрыпшский, но они получат уже на следующей неделе. До конца этой недели профинансируем минимум три района, а остальные районы – в начале следующей недели, в крайнем случае. А уже январскую пенсию будем финансировать в феврале».

Денис Гулария объяснил, что Пенсионный фонд из-за пандемии недополучил взносы на сумму более 100 млн рублей:

«Такая задержка связана с пандемией, с ограничительными мерами, с тем, что в 2020 году была закрыта граница, и курортный сезон начался у нас намного позже, а также с уменьшением поступления страховых взносов в Пенсионный фонд – это основная причина. И наша первоочередная задача – стабилизировать ситуацию с выплатами в ближайшие месяцы, в ближайшие полгода. Если смотреть по поступлениям страховых взносов за январь за последние восемь лет, то в этом году – это минимальные цифры. Мы сейчас подытожим бюджетное исполнение за 2020 год, и будет наглядно видно, сколько Пенсионный фонд недополучил от коммерческих и хозрасчетных организаций. Я могу озвучить – это более ста миллионов рублей. Это та сумма, которой нам не хватает, чтобы ликвидировать это отставание на месяц».

Общее число получателей абхазских пособий и пенсий составляет 47 тысяч человек, а месячная потребность Пенсионного фонда – 95 млн рублей. Профинансировано за декабрь 49 млн рублей, задолженность остается в размере около 45 млн рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия