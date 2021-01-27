Европейский регулятор снял запрет на полеты Boeing 737 MAX

Вступивший 20 января в должность президент США Джо Байден во вторник впервые беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. "Голос Америки" в связи с этим, напоминает, что ранее Байден обещал коренным образом скорректировать политику США по отношению к России.

Разговор состоялся по инициативе Джо Байдена.

Белый дом о разговоре

Президент США выразил озабоченность заключением под стражу в России критика Кремля Алексея Навального. В разговоре затрагивалось предложение Байдена о продлении срока действия договора СНВ-3 на пять лет. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Президент США также решительно поддержал суверенитет Украины в условиях "продолжающейся российской агрессии". Говорил Байден с Путиным и о беспокойстве, которое вызывают в США "крупномасштабные атаки" на программное обеспечение SolarWinds. За этими атаками, по словам Псаки, стоит Россия. Обеспокоены в США и тем, что, как ранее сообщалось, россияне предлагали вознаграждение талибам за убийства американских военнослужащих в Афганистане.

В связи с телефонным разговором между Байденом и Путиным, Белый дом опубликовал на своём сайте краткое официальное заявление, в котором, в частности, говорится, что президенты "обсудили готовность обеих стран продлить на пять лет договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3". Как явствует из заявления, президенты договорились о том, чтобы американская и российская команды срочно достигли соглашения о продлении договора не позднее 5 февраля.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в целях защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, причиняющие вред Соединённым Штатам или их союзникам. "Два президента договорились поддерживать прозрачный и последовательный диалог в будущем" - говорится в сообщении Белого дома.

Источники агентства Associated Press в Белом доме рассказали, что президент США пообещал Путину не оставлять агрессивные действия Москвы безнаказанными и принимать меры для защиты своей страны, в том числе — вводить новые санкции.

Кремль о разговоре

Российское агентство ТАСС сочло "основными моментами" состоявшейся беседы то, что Путин и Байден выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).



Среди международных тем также затрагивались, как отмечает ТАСС, односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, "внутриукраинское урегулирование" и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совета безопасности ООН.

Президенты обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую, говорится в публикации российского государственного агентства.

ТАСС отметил, что Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США, сказав, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.

ТАСС сообщает также, что стороны условились о поддержании контактов.

В пресс-службе Кремля отметили, что в целом беседа президентов России и США носила деловой и откровенный характер. О Навальном в сообщении пресс-службы не упоминается, как и об Украине и хакерских атаках.