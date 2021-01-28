На акциях протеста в Ливане пострадали более 200 человек

Более 200 человек пострадали во вовремя акции против коронавирусных ограничений в ливанском городе Триполи.

Власти использовали для разгона демонстрантов армию. По информации ливанского МВД, участники протестов бросали в полицейских и солдат боевую гранату и забросали мэрию "коктейлями Молотова". Против манифестантов применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Протесты в Триполи, одном из беднейших городов Ливана, продолжаются с начала недели. Демонстранты требуют улучшить условия жизни, отменить комендантский час и другие жёсткие ограничения, введённые из-за пандемии COVID-9. Изоляция, по их словам, лишила их возможности пережить экономический кризис. В стране почти полностью парализована банковская система, падает покупательская способность жителей и обостряется криминогенная обстановка.

Акции протеста проходят и в других городах Ливана.

Ливанские власти ввели режим чрезвычайной ситуации после новой вспышки COVID-19 в середине декабря прошлого года. Были закрыты все частные и государственные предприятия. Ситуация обостряется в связи с проживанием в стране почти двух миллионов беженцев из Сирии и Палестинской автономии при численности населения около семи миллионов.

С начала пандемии коронавируса в стране выявлено почти 290 тысяч заражений. Умерли более двух с половиной тысяч пациентов.