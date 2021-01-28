Вышел трейлер фильма «Курьер» с Мерабом Нинидзе и Бенедиктом Камбербэтчем

В сети появился трейлер исторической драмы британского режиссера Доминика Кука «Курьер», в котором партнером всемирно известного актера Бенедикта Камбербэтча стал грузинский актер Мераб Нинидзе.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю британского бизнесмена, который помог Центральному разведывательному управлению США внедриться в советскую ядерную программу во время холодной войны.

Как пишет «Новости-Грузия», фильм выйдет в международный прокат с 19 марта, в том числе в США и Великобритании.

Мераб Нинидзе – один из самых востребованных в последнее время грузинских киноактеров. В 2020 году он снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале «Фрейд» киностудии Netflix. В 2018 году он сыграл в седьмом сезоне американского сериала «Родина» (Homeland), где также исполнял роль российского шпиона Мирова. А в 2017 году работал и в англоязычном сериале BBC «МакМафия» в роли босса русской мафии. Нинидзе можно увидеть в американском телесериале «Берлинская резидентура».

Также известными работами Мераба Нинидзе являются роли в фильмах «Покаяние», «Бумажный солдат», «Лунный папа», «Нигде в Африке».