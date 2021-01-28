Президент и премьер-министр Грузии встретились с главой МИД Ирана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария приняли находящегося в Тбилиси главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

В администрации правительства заявили, что Гахария и Зариф обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с двусторонними и региональными отношениями.

В заявлении говорится об укреплении торгово-экономических связей, потенциале транзитных и транспортных коммуникаций, а также необходимости «своевременного урегулирования существующих трудностей».

Стороны обсудили и ситуацию с пандемией коронавируса в Грузии и Иране. Кроме того, по информации пресс-службы правительства Грузии, глава МИД Ирана выразил «твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии».

В пресс-службе президента Грузии сообщили, что Зурабишвили затронула на встрече вопрос оккупации и тяжелой ситуации, сложившейся на оккупированных территорий. «Президент подчеркнула важность стабильности в регионе и в Грузии», – говорится в сообщении.

Сам Зариф написал в социальной сети Twitter, что встретился с президентом, премьером, а также поговорил по телефону с находящимся в самоизоляции главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Иранский дипломат говорит, что обсудил в Тбилиси транзитный коридор, связывающий Черное море с Персидским заливом.

Сегодня же Мохаммад Джавад Зариф возложил венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.