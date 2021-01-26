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Иран приветствует инициативу шестистороннего регионального сотрудничества
Тегеран приветствует инициативу шестистороннего регионального сотрудничества, – заявил в ходе визита в Баку министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Он охарактеризовал установление спокойствия и мира в регионе как «прекрасную возможность для сотрудничества между двумя странами в области транзита и активизации коридоров Восток-Запад и Север-Юг».
Сегодня в рамках регионального турне Мохаммад Джавад Зариф в Москве встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, после чего посетит Тбилиси, Ереван и Анкару.
Накануне в МИД РФ заявили, что «поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и объединение значительных потенциалов России и Ирана может не только благоприятным образом сказаться на положении обоих государств, но и улучшить обстановку в регионе Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, создать дополнительные условия для обеспечения там устойчивого мира и стабильности».
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- О важности «Кавказской платформы» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако глава МИД страны Давид Залкалиани пояснил, что её слова неправильно истолковали и «очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии».
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 1006 новых случаев, 25 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3096 человек . В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.
За сутки в стране выявили 1006 новых случаев коронавируса (днём ранее – 298). Было проведено 17 349 тестов, из них PCR-тестов – 11 492, экспресс‐тестов на антиген – 5857.
За сутки выздоровели 1050 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 254 822, выздоровевших – 244 446.
Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.
Статья импичмента Трампа представлена Сенату Конгресса США
В понедельник Палата представителей Конгресса США официально представила Сенату обвинительное заключение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, содержащее одну статью импичмента. Этот шаг дает начало процессу суда над бывшим президентом в верхней палате Конгресса.
Обвинительное заключение содержит одну статью, в которой Дональд Трамп обвиняется в "подстрекательстве к мятежу". Так Палата представителей формально квалифицировала выступление президента Трампа на многотысячном митинге своих сторонников 6 января, после которого несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке прервать процесс утверждения результатов президентских выборов.
Процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Сенате должен начаться 8 февраля. В случае признания виновным Дональд Трамп лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентам, и потеряет право выставлять свою кандидатуру на будущих президентских выборах. Однако пока лишь один сенатор-республиканец Митт Ромни высказался в поддержку импичмента Дональда Трампа. Для осуждения бывшего президента в Сенате потребуется две трети голосов членов верхней Палаты Конгресса, то есть за это должны проголосовать все сенаторы-демократы и 17 сенаторов-республиканцев, что, по словам экспертов, маловероятно.
Президент США Джо Байден заявил в понедельник о том, что он поддерживает предание бывшего президента суду Сената, несмотря на то что этот процесс может возыметь негативные последствия для сотрудничества представителей Демократической и Республиканской партий в Сенате, который должен одобрить членов кабинета Джо Байдена и рассмотреть проекты важных законопроектов, предлагаемых новым президентом США. Тем не менее, заявил Джо Байден, "последствия будут худшими, если этого процесса не произойдет".
Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, кого подвергнут импичменту после ухода с должности.
Путин рекомендовал запретить уравнивание ролей СССР и Германии во Второй мировой войне
Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публично уравнивать роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Такое поручение президент России дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству, сообщает Кремль.
Соответствующие поправки в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" рекомендовано подготовить к рассмотрению в период весенней сессии.
Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Включить в Уголовный кодекс новую статью, которая запрещала бы приравнивать идеологию СССР к нацизму и возлагать на СССР вину за развязывание Второй мировой войны, в мае 2020 года предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. В правительстве законопроект не поддержали, отметив, что наказание за эти действия уже предусмотрено уголовной статьей о реабилитации нацизма.
Позже, в октябре 2020-го, запретить сравнивать цели Германии и СССР во Второй мировой войне предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она заявила, что в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи. "Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством", – сказала Ямпольская.
Путин согласился с ее предложением и добавил, что действовать нужно "аккуратно".
Ранее президент неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней. Заявления о том, что роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны одинаковы, Путин называл "чушью собачьей".
В Тбилиси задержан заместитель главы администрации Чугуретского района
Сотрудники антикоррупционного Агентства Службы государственной безопасности на основании постановления суда задержали заместителя главы районной администрации (гамгебели) Чугуретского района Тбилиси за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии, которая опубликовала и кадры задержания.
Как пишет «Новости-Грузия», следствие не публикует имени задержанного, однако из сообщений СМИ стало известно, что его зовут Ладо Гогсадзе.
Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение чиновниками или приравненными к ним лицами служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства», что наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ.
Следствие установило, что 30 апреля прошлого года был объявлен электронный тендер на укрепление жилого дома на улице Арагвиспирели №32 в Чугуретском районе. Стоимость тендера составляла 126 572 лари (38 тысяч долларов). Желание участвовать в тендере выразили две компании.
Заместитель главы районного правления, как ответственное лицо тендерной комиссии, превысил свои должностные полномочия, и 29 мая 2020 года пригласил в свой рабочий кабинет представителя одной из компаний-участниц. Чиновник заявил, что в тендере должна была победить определенная компания, которой он отдает предпочтение, поэтому посоветовал предпринимателю не принимать участие в закупках. В противном случае чиновник пригрозил создать проблемы во время проведения работ. Также чиновник пообещал, что в будущем окажет этой компании поддержку во время проведения тендеров.
Несмотря на это предупреждение, компания приняла участие в тендере в полном соответствии с требованиями закона и выиграла его, так как предложила самую низкую цену. Недовольный этим фактом чиновник систематически создавал компании проблемы, не позволяя ей своевременно сдать выполненные работы. В итоге у компании действительно возникли проблемы и контракт с ней был разорван.
В СГБ отмечают, что в результате неправомерных действий заместителя гамгебели, компания не смогла продолжить работы, предусмотренные проектом. Как следствие, так и не были проведены работы по укреплению жилого дома, что существенно нарушило законные интересы местных жителей, компании и государства.
МИД Грузии назвал встречу Лаврова с Медоевым «очередным провокационным шагом России»
МИД Грузии сделал заявление по поводу встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с и.о. главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым.
«Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителем оккупационного режима Цхинвали является очередным провокационным шагом России, который представляет собой продолжение политики, направленной против грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности», - говорится в заявлении МИД Грузии.
В ведомстве заявили, что «подобными действиями, Россия тщетно пытается достичь легитимации оккупационных режимов, поскольку продолжает оккупировать неделимые регионы Грузии и предпринимать шаги по их фактической аннексии, что является грубым нарушением обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года».
«Страсбургский суд привлек Российскую Федерацию к ответственности за нарушения фундаментальных норм международного права и прав человека во время войны в августе 2008 года, а также в период оккупации, включая нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в их родные дома. Данное решение подчеркивает важность справедливой и мирной борьбы Грузии за укрепление суверенитета и территориальной целостности страны», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
- 25 января Сергей Лавров и Дмитрий Медоев подписали в Москве план межведомственных консультаций на 2021-2022 годы. Медоев подчеркнул, что документ имеет большое значение, а Цхинвали «высоко ценит межгосударственные отношения, которые сложились после признания Россией независимости Южной Осетии».
- Сергей Лавров вручил Дмитрию Медоеву нагрудный знак МИД РФ «За взаимодействие» – «за весомый вклад в развитие отношений Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, а также в укрепление безопасности и стабильности в Закавказском регионе».
Джо Байден отменил запрет трангендерам служить в армии США
Президент США Джо Байден в понедельник отменил введенный его предшественником запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах, сообщает «Голос Америки». В заявлении Белого дома говорится, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы.
Позволить всем квалифицированным американцам служить своей стране – значит способствовать большей эффективности вооруженных сил, отмечается в пресс-релизе Белого дома.
В 2016 году президент Барак Обама разрешил трансгендерам служить в армии, не скрывая гендерную идентичность, а также получать медицинскую помощь для совершения трансгендерного перехода.
Президент Дональд Трамп приостановил прием трансгендеров в ряды вооруженных сил. Продолжить службу могли лишь те, кто уже находился в армии к моменту подписания президентского указа.
Ковид в Абхазии: 58 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 471 жителя самопровозглаленной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 58 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 132 человека, 114 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале 24 января скончался пациент 79 лет с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения».
В Сухумской инфекционной больнице находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ - 28, в сухумском российском военном госпитале - 54 пациента.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11216 человек. 160 летальных случаев. Выздоровели 8992 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Состояние здоровья Александра Анкваба стабильное, с положительной динамикой
«Состояние здоровья премьер-министра Александра Анкваба консилиум специалистов, состоявшийся сегодня, 25 января, оценивает как стабильное, с положительной динамикой», - сообщает пресс-служба кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия.
По словам медиков, сознание характеризуется как ясное, пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Проводится необходимая медикаментозная терапия.
- СOVID-19 был диагностирован у Александра Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу. 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации.
- 18 января, по решению медицинского консилиума, абхазский премьер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Власти Чечни требуют экстрадиции Ахмеда Закаева из Великобритании
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова принять меры по экстрадиции чеченского оппозиционного политика Ахмеда Закаева из Великобритании, пишет «Кавказ.Реалии».
Как пояснил Саралиев, это связано с высказываниями последнего о спецоперации, в которой были убиты шесть членов подполья. Закаев выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их «национальными героями».
«Террорист Ахмед Закаев в настоящее время проживает в Великобритании, где получил политическое убежище и откуда беспрепятственно и открыто выражает поддержку международному терроризму. В этой связи, прошу Вас, уважаемый Сергей Викторович, направить ноту протеста Великобритании и принять меры по экстрадиции террориста Ахмеда Закаева в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права», – цитирует депутата «Чечня сегодня».
Бывший полевой командир и вице-премьер сепаратистской Ичкерии, политический эмигрант Ахмед Закаев не раз высказывался против действующих чиновников в Чечне. Так, минувшей осенью после появления видео с пытками критика властей он встретился с вице-председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Цедерфельт, чтобы обсудить внесудебные расправы, связанные с именем главы Чечни Рамзана Кадырова.
- Ранее глава Чечни пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о той спецоперации. «Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть», – заявил он.
- Спецоперация, о которой идет речь, прошла 20 января в Чечне, в районе села Катыр-Юрт в 30 километрах от Грозного. Среди убитых был амир Аслан Бютукаев, который после смерти руководителя запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков.
- Ахмед Закаев – известный чеченский политик, ныне проживающий в Великобритании. Он представляет себя как главу правительства Ичкерии за рубежом.
В Грузии неизвестные забросали камнями армянские грузовики
Неизвестные забросали камнями армянские грузовики в грузинском регионе Квемо Картли, возле населенного пункта Квемо Поничала. В МВД Грузии сообщили, что ведется расследование по статье 187 УК Грузии – «повреждение или уничтожение вещи».
Об инциденте сообщило посольство Армении в Грузии.
«Сегодня, после полуночи, возле населенного пункта Квемо Поничала в Грузии неизвестные забросали камнями армянские грузовики, разбили лобовые и боковые стёкла нескольких грузовиков, после чего скрылись с места происшествия. Затем грузовики в сопровождении патрульной полиции доехали до грузино-армянской границы и пересекли её», - сказано в заявлении.
В посольстве говорят, что поддерживает постоянную связь с компетентными органами Грузии и одновременно ведут «активную работу, чтобы виновные были привлечены к ответственности в рамках закона».
Как пишут армянские СМИ, на инцидент отреагировала депутат парламента Армении Тагуи Товмасян. Она обратилась к главе МИД Армении Ара Айвазяну и надеется, что «власти Грузии не оставят безнаказанным это преступление».
Посол США вызван в МИД России из-за предупреждения об акциях протеста
МИД России вызвал посла США в стране Джона Салливана и заявил ему протест из-за предупреждений об акциях протеста 23 января. Об этом сообщила в эфире "Первого канала" официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Недовольство российских дипломатов вызвало предупреждение американским посольством граждан о запланированных акциях в поддержку Навального. Там были указаны планы организаторов протестов в 12 городах, в том числе в Москве. В тексте отмечалось, что митинги не разрешены властями и рекомендовалось гражданам США избегать демонстраций или связанных с ними событий.
Посольство рекомендовало американцам избегать толп, демонстраций и мест проведения мероприятия, предупредить о возможной опасности своих близких и носить с собой паспорт с российской визой. 23 января публикации были раскритикованы официальным представителем МИД Марией Захаровой. Она назвала это "вмешательством во внутренние дела". "Интересно, как бы вели себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне", — заявила она "Известиям".
Замглавы МИД Сергей Рябков провел с Салливаном беседу, во время которой “указал на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации”. Шла ли речь на этой беседе только о предупреждениях об акциях или о комментариях Госдепартамента США об акциях, которые позднее выкладывались в соцсетях, — не уточняется.
- 23 января в акциях протеста в защиту арестованного оппозиционного политика Алексея Навального приняли по всей стране более 100 тысяч человек. В штабах Навального заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были задержаны — это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.
«Законсервированная Грузия»: акция у здания парламента
Неправительственная организация «Объединенная молодежь за Грузию» провела сегодня митинг перед зданием парламента, на которой опротестовала введенные правительством ограничительные меры для превенции распространения коронавируса.
Протестующие принесли к парламент бочку с надписью: «Законсервированная Грузия». По их словам, правительство «законсервировало» страну. Они потребовали отмены ограничений и возобновления движения транспорта до 1 февраля, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы протестуем против ограничений, особенно тех, что касаются общественного транспорта. У нас была серия акций. Это четвертая акция под девизом – «Люди голодают, восстанавливайте транспорт». Наша просьба — восстановить транспорт до 1 февраля. Если это требование не будет выполнено, мы будем проводить акции круглосуточно. Это ограничение на перевозки затрагивает самые бедные слои населения. Людям пора просыпаться, потому что и правительство, и оппозиция, и гражданский сектор все еще не понимают, что происходит», – сказал Дмитрий Кирханиди, председатель общественной организации «Объединенная молодежь Грузии».
Еще одна акция протеста с требованием отмены ограничений сегодня прошла у здания канцелярии правительства.
- Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
- В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.
В Южной Осетии выявили 35 новых случаев коронавируса
За минувшие выходные в Южной Осетии провели 168 исследований на COVID-19, из них 35 проб показали положительный результат, – сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
По её словам, число заболевших за время пандемии достигло 2740 человек. Всего проведено 15 008 тестов.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение порядка 70 пациентов с диагнозом COVID-19. Врачи призывают граждан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.
Суд над Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля
Суд над гражданином Грузии Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля. Cоответствующая информация поступила в Службу государственной безопасности Грузии по «горячей линии» ЕС, – пишет Первый канал Грузии.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия заседание по делу Гахеладзе прошло 18 января. На нем допросили несколько свидетелей и самого подсудимого.
Гражданину Грузии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
В СГБ Грузии тогда заявили, что «власти Грузии продолжают работу с целью безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе».
- Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.
Ираклий Кобахидзе переизбран на пост вице-президента ПАСЕ
Лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
Всего на зимней сессии, проходящей в Страсбурге, утвердили 17 вице-президентов. Среди них – вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.
Отметим, что постоянная делегация Украины в ПАСЕ сегодня обжаловала полномочия российской делегации. Инициативу главы украинской делегации Марии Мезенцевой поддержали 38 представителей в ПАСЕ из пяти делегаций, в том числе представители Грузии.
- Сегодня в ПАСЕ обсуждают отчет наблюдательной миссии Совета Европы в связи с парламентскими выборами в Грузии 2020 года. В состав грузинской делегации входят депутаты от правящей партии Ираклий Кобахидзе, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили, а также представитель оппозиции – Фридон Инджия.
Грузия поддержала Украину в обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ
Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия российской делегации. Инициативу главы украинской делегации Марии Мезенцевой поддержали 38 представителей в ПАСЕ из пяти делегаций, в том числе представители Грузии.
«Полномочия российской делегации были обжалованы по существенным основаниям - нарушение базовых принципов Совета Европы - Марией Мезенцевой от Украины, поддерживаемой 38 членами ПАСЕ из пяти различных делегаций. Ассамблея проведет дебаты по этому вопросу позже на этой неделе», – сообщает ПАСЕ.
«Решение набрало необходимые 38 голосов из пяти национальных делегаций. У профильных комитетов есть 24 часа, чтобы подготовить доклад по этому вопросу, и дальше будет голосование за подтверждение полномочий», – отмечает украинская делегация.
При этом вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявид журналистам, что первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге «проходит относительно спокойно».
«Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина. Далее её мнение будет направлено в Комиссию по мониторингу для доклада и в Комиссию по регламенту для подготовки заключения. Но решение по подтверждению или не подтверждению полномочий может принять лишь ассамблея общим голосованием. Так что ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное», – отметил депутат.
- В состав грузинской делегации входят депутаты от правящей партии Ираклий Кобахидзе, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили, а также представитель оппозиции – Фридон Инджия.
Путин о «дворце Путина»: показанное в фильме мне не принадлежит
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о дворце под Геленджиком. На встрече со студентами Путин ответил на вопрос о расследовании.
«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой… такой информации. Но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда», — сказал Путин. Само расследование он назвал «компиляцией».
19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.
Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005–2010 годах на черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников.
ФБК оценил стоимость строительства дворца в 100 млрд рублей и показал интерьеры здания. Как утверждается в расследовании, «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца» предоставил в распоряжение ФБК детальный архитектурный план этого объекта. Всего во дворце десятки комнат, в том числе «комнаты для персонала – врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясо-рыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц».
В ФБК делают вывод, что Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а построен дворец и инфраструктура были за счёт коррупционных схем.
- Московская компания ООО «Аэрокомплекс», которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, на своём сайте утверждает, что оказывала услуги, в частности, на вертолётных площадках резиденций президента России «Бочаров ручей», «Ново-Огарёво» и «Прасковеевка». Издание «Открытые медиа», которое обнаружило это, отмечает, что тем самым компания «Аэрокомплекс» «нечаянно подтвердила» информацию из расследования Алексея Навального и ФБК о том, что президент Владимир Путин имеет отношение к объекту под Геленджиком (в расследовании он назван «дворцом Путина»).
- 17 января Навальный вернулся из Германии, где лечился после отравления, в организации которого он обвиняет российские власти. Его задержали в аэропорту и отправили в СИЗО до рассмотрения вопроса о замене ему условного срока на реальный по уголовному делу.
- 23 января в акциях протеста в защиту Навального приняли участие более 100 тысяч человек. В штабах Навального заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были задержаны — это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.
Бибилов потребовал созвать внеочередное заседание югоосетинского парламента
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов потребовал созвать 27 января внеочередное заседание парламента в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией. Как сообщила пресс-служба Бибилова, соответствующее письмо он направил на имя спикера парламента Алана Тадтаева.
Пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева пояснила журналистам, что он воспользовался своим конституционным правом созвать внеочередное заседание парламента для поиска компромиссных решений выхода из кризиса.
«Президент вновь намерен встретиться с депутатами парламента, обсудить с ними пути выхода из нынешнего положения, определить возможные компромиссные решения, которые в результате благоприятно отразятся на общественно-политической ситуации и будут приняты во благо народа Южной Осетии», – сказала Гассиева.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- О готовности выступить посредниками в процессе урегулирования обстановки заявили экс-президенты и депутаты первого созыва парламента самопровозглашенной республики.
Лавров и Медоев подписали в Москве план межведомственных консультаций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и и.о. главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев подписали план межведомственных консультаций на 2021-2022 годы. Об этом сообщает ТАСС.
Медоев подчеркнул, что документ имеет большое значение, а Цхинвали «высоко ценит межгосударственные отношения, которые сложились после признания Россией независимости Южной Осетии».
«Мы продолжим ту линию, которую начали в двухсторонних отношениях. Министерство иностранных дел РФ и Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия находятся в постоянном контакте: и в прямом, и через наши посольства», – добавил он.
По словам Сергея Лаврова, товарооборот между Россией и Южной Осетией увеличился на 20% за первые три квартала 2020 года.
«Несмотря на пандемию, отмечу, что у нас растет двусторонний товарооборот. Согласно последней имеющейся статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 года он вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», – сказал он.
По информации агентства «Рес», Сергей Лавров вручил Дмитрию Медоеву нагрудный знак МИД РФ «За взаимодействие» – «за весомый вклад в развитие отношений Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, а также в укрепление безопасности и стабильности в Закавказском регионе».
«Стороны акцентировали внимание на вопросах безопасности и невозобновления военной агрессии против Южной Осетии со стороны Грузии, что становится особенно актуальным после недавней кровопролитной войны в Нагорном Карабахе. Кроме того, была отмечена важность продолжения Женевских Дискуссий в качестве важнейшей международной площадки для отстаивания позиций Южной Осетии», – заявили в югоосетинском МИД.
СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Южная Осетия провозгласил свою независимость 29 мая 1992 года. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Южная Осетия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Южная Осетия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Южная Осетия признается пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Южную Осетию, была переживающая гражданскую войну Сирийская Арабская Республика – в мае 2018 года.
Грузия не признает независимость Южной Осетии. В Конституции Грузии она именуется как «бывшая Юго-Осетинская автономная область», в ряде других документов — как «Цхинвальский регион». В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Южная Осетия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Южная Осетия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Глава МИД Украины о Навальном: «Враг моего врага – мой друг»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку он является врагом президента РФ Владимира Путина. Как пишет «Украинская правда», об этом Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Поэтому мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, в защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли ... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», – сказал он.
Министр добавил, что с точки зрения интересов Украины не стоит «очаровываться Алексеем Навальным». Он прокомментировал слова Навального о Крыме, сказанные в 2014 году.
«Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежем, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал Кулеба.
Навальный в 2014-м заявил: «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный».
«Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто», – добавил Кулеба.
- 18 января Министерство иностранных дел Украины заявило, что расценивает задержание в РФ российского оппозиционера Алексея Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.
- 23 января Кулеба заявил, что Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России.
Грузинский парламент обсудит прекращение полномочий 51 депутата от оппозиции
Парламент Грузии завтра, 26 января, рассмотрит вопрос досрочного лишения депутатских полномочий оппозиционных депутатов.
Вопрос внесен в повестку для заседания парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам. Доклад представит председатель комитета Ираклий Кадагишвили, – пишет «Новости-Грузия».
Вопрос досрочного лишения полномочий члена парламента планируется в отношении 51 депутата, которые в конце прошлого года обратились к законодательному органу с соответствующей просьбой.
Это представители блока «Единое национальное движение – сила в единстве» (36 мандатов), «Европейская Грузия» (5 мандатов), «Стратегия Агмашенебели» (4 мандата), «Лело для Грузии» (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Также от мандата официально отказался Зураб Джапаридзе, который представляет партию «Гирчи».
После рассмотрения в комитете вопрос будет вынесен на пленарное заседание. Для завершения процедуры досрочной приостановки депутатских полномочий необходимы голоса простого большинства — 76 депутатов.
В парламенте Грузии десятого созыва из 60 оппозиционных мандатов использованы только четыре. В начале января четверо депутатов, покинувших партию «Альянс патриотов», решили не поддерживать бойкот, который оппозиция объявила работе парламента после того, как обвинила власти в фальсификации выборов.
Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе, Давид Зилпимиани и Автандил Энукидзе покинули партию после признания полномочий и создали новую политическую силу – «Европейские социалисты».
На прошлой неделе представители партии «Граждане» также заявили, что могут войти в парламент Грузии и использовать два полагающихся им мандата. Еще трое представителей «Гирчи» заявляют, что попытаются продолжить диалог с оппозицией, но входить в парламент пока не намерены.
Экспорт абхазских цитрусовых превысил 51 тысячу тонн
По данным на 25 января, из самопровозглашенной республики Абхазия в Россию экспортировано 51 271 008 кг цитрусовых. Об этом «Апсныпресс» сообщили в Государственном таможенном комитете.
По информации ведомства, экспорт ореха-фундука составил 2 250 946 кг, хурмы – 815 290 кг, фейхоа – 1 005 812 кг, киви – 13 343 кг.
Ранее абхазские перевозчики жаловались на проблемы при вывозе сельхозпродукции в Россию. А недавно сухумская набережная была усыпана мандаринами. Сообщалось, что из-за проблем с экспортом (при вывозе более 5 кг обязательно наличие фитосанитарного сертификата) цена на мандарины резко упала. В итоге крестьяне выбрасывали излишки или скармливали их скоту.
Вакцинацию «Спутником V» связали с риском для онкобольных
В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение — с большой осторожностью вакцину следует применять людям с онкологическими заболеваниями. Как уточняет издание "Фармацевтический вестник", такое указание внесено в инструкцию вакцины "Гам-КОВИД-Вак" 25 декабря 2020 года. Соответствующая запись опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.
В инструкции к вакцине сказано, что "вследствие недостатка информации" вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: это люди с аутоиммунными заболеваниями (какие болезни являются таковыми, вы можете прочитать здесь) и люди со злокачественными новообразованиями.
Документ содержит указание, что решение о вакцинации в этом случае должно приниматься индивидуально, исходя из соотношения риск и польза пациента. "Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", — пояснил Гинцбург. Он отметил, что различные курсы химиотерапии могут привести к снижению эффективности вакцины у онкобольных пациентов.
Кроме того, действующая версия инструкции «Гам-КОВИД-Вак» разъясняет: пациенты, получавшие иммуносупрессивную терапию и имеющую иммунодефицит, могут не развить достаточный иммунный ответ. Это относится к онкологическим пациентам, проходящим химиотерапию, включая курсы цитостатиков. Введение вакцины рекомендовано спустя один месяц после иммуносупрессивной терапии. Это уменьшает риск недостаточного иммунного ответа на вакцину. Возобновление иммуносупрессиной терапии рекомендовано также спустя месяц после введения вакцины.
Клинические исследования вакцины центра Гамалеи на онкобольных не проводились. В ближайшее время специалисты приступят к отбору добровольцев в группу, которую будут вакцинировать. Об этом в середине января рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн.
"Любые исследования с участием онкологических больных требуют особого внимания, аккуратности и определенного научного подхода. И любая вакцинация онкологических пациентов должна основываться на научных данных, подтверждающих ее эффективность. Сейчас вместе с Центром имени Гамалеи нами запланировано научное клиническое исследование оценки эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" у онкологических больных", — сказал он.
- В файлах вакцин Pfizer и Moderna на сайте американского регулятора FDA в качестве абсолютных противопоказаний вакцинации указаны только аллергические реакции. Людям с иммунной недостаточностью, как у пациентов с онкологией, только рекомендовано сообщать об этом при вакцинации. Онкологический центр им. Андерсона в Техасе прямо пишет, что вакцинация онкологических пациентов этими вакцинами безопасна.
Израиль на неделю прерывает международное авиасообщение
Израиль с вечера понедельника на неделю прерывает международное авиасообщение. Об этом заявило в воскресенье правительство Биньямина Нетаньяху.
По словам премьер-министра, страна будет "герметично закрыта", для выезда и въезда граждан Израиля нужны будут очень веские причины.
В Израиле с начала пандемии и без того были введены жёсткие меры контроля за въездом в страну. Нынешний шаг власти объясняют необходимостью обеспечить, чтобы в страну не попали новые штаммы коронавируса в важнейший момент кампании по вакцинации населения.
Израиль на первом месте в мире по темпам вакцинации, по крайней мере одну дозу вакцины получили уже более 25 процентов населения. Планы властей - вакцинировать всё взрослое население до конца марта. В воскресенье было объявлено, что вакцинация распространится также на подростков в возрасте от 16 до 18 лет.
В стране сейчас действует жёсткий карантин, который продлится по меньшей мере до конца января. Израиль на одном из первых мест в мире по числу случаев инфекции на душу населения. Смертность от COVID-19 в стране при этом одна из самых низких в мире - меньше 1 процента.
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