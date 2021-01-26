Иран приветствует инициативу шестистороннего регионального сотрудничества

Тегеран приветствует инициативу шестистороннего регионального сотрудничества, – заявил в ходе визита в Баку министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он охарактеризовал установление спокойствия и мира в регионе как «прекрасную возможность для сотрудничества между двумя странами в области транзита и активизации коридоров Восток-Запад и Север-Юг».

Сегодня в рамках регионального турне Мохаммад Джавад Зариф в Москве встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, после чего посетит Тбилиси, Ереван и Анкару.

Накануне в МИД РФ заявили, что «поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и объединение значительных потенциалов России и Ирана может не только благоприятным образом сказаться на положении обоих государств, но и улучшить обстановку в регионе Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, создать дополнительные условия для обеспечения там устойчивого мира и стабильности».