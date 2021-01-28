Сто тысяч доз до коллективного иммунитета

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что в скором времени будет запущен процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В Россию направлен запрос на выделение ста тысяч доз вакцин, когда они поступят в республику пока не известно. Данные оперативного штаба о снижении числа зараженных COVID-19, по мнению главного санитарного врача Людмилы Скорик, пока не могут свидетельствовать о том, что эпидемия идет на спад.

Во вчерашнем интервью абхазскому телевидению президент Аслан Бжания заявил, что процесс вакцинации населения от COVID-19 скоро будет запущен. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик пояснила перспективы получения вакцины:

«Пока президент Республики Абхазия обратился к правительству России с просьбой о том, чтобы нам выделили из имеющихся зарегистрированных вакцин для вакцинации нашего социально активного населения. В первую очередь, для вакцинации медицинского персонала, который находится на переднем рубеже борьбы с ковидом. В Российской Федерации уже зарегистрированы две вакцины – это «Спутник-V» и «Эпивак-корона». Этими вакцинами пока не вакцинируют людей из группы «шестьдесят пять плюс». Когда вакцину получит Абхазия, я не знаю, это в ведении и в компетенции президента Республики Абхазия».

Людмила Скорик рассказала, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения, а президент Абхазии в своем обращении к руководству России просил выделить сто тысяч доз препарата:

«Ее же не купишь, как мы покупаем вакцину от гриппа – десять-двадцать тысяч доз, нам надо хотя бы тысяч сто. Не бывает коллективного иммунитета, если привить пять человек из ста. Если у нас в Абхазии 245 тысяч жителей, то хотя бы 70% мы должны привить. Тогда вакцина будет действовать. Какую вакцину нам прислать, – выбор, естественно, за Российской Федерацией, которая, если будет так любезна, выделит нам какую-то из вакцин. Выбираем уже не мы, а выбирает страна, которая нам ее предоставит. Президент написал заявку на сто тысяч доз, она двукратно колется, но там каждая вакцина по-своему применяется».

Статистика последних дней демонстрирует значительное снижение числа заразившихся. Так, вчера из 543 протестированных на ковид было выявлено всего 54 инфицированных, а еще недавно – в два раза больше. Однако, по мнению Людмилы Скорик, это не свидетельствует об улучшении ситуации, потому что в больницах практически не остается мест, и люди в последнее время стали чаще обращаться к медикам при заметном ухудшении состояния:

«Да, последние дни мы видим, что количество ПЦР-положительных стало меньше. Однако у нас сложилась такая тенденция, что в лечебных учреждениях картина неблагоприятная по количеству пациентов средней степени тяжести и тяжелых. Мы действительно выявляем меньше, за прошлые сутки выявили 54 новых пациента, но если все эти пациенты тяжелые, то никакого облегчения для Республики Абхазия это не дает. Летом мы выявляли 70-60 больных, но они все проходили «на ура»: побыв четырнадцать дней в изоляции, выходили, и отягощенных пациентов было десять-пятнадцать. А у нас в одном стационаре сто человек, в другом – сорок. У нас практически в каждой ЦРБ (центральной районной больнице) есть стационарные койки для ковидных больных, и все эти койки перегружены».

В интервью абхазскому телевидению Аслан Бжания подвел итоги: за время пандемии на борьбу с ней было направлено 265 млн рублей, создано 530 койко-мест для больных коронавирусной инфекцией, персонал ковидных отделений медицинских учреждений составляет 371 человек, и им были выделены надбавки к заработной плате в размере 54 млн рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия