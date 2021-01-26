Алхас Джинджолия: «Пока нет вакцины, мы хотя бы приближаемся к природному иммунитету»

Соотношение количества зараженных COVID-19 к числу протестированных в Абхазии в последние два дня существенно снизилось, однако больницы по-прежнему переполнены, а медперсонал работает на грани возможностей. Пока нет никакой определенности и в вопросе вакцинации.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с 8 января лечится от коронавирусной инфекции в Москве, куда он был переведен из гудаутского ковидного госпиталя в тяжелом состоянии. 17 января, по решению медицинского консилиума, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера было опубликовано официальное сообщение, в котором говорится, что состояние Александра Анкваба улучшилось и появилась положительная динамика: «Сознание характеризуется как ясное, он осуществляет контакт с лечащим персоналом, проводится необходимая медикаментозная терапия».

По последним данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки на COVID-19 в Абхазии был протестирован 471 человек, диагноз подтвержден у 58 из них. Для сравнения, 22 января из 451 протестированного человека ковид был подтвержден у 112. Если судить по этим цифрам, то процент заболевших снизился с 25% до 12%.

Однако Алхас Джинджолия, член Оперативного штаба, врач-хирург и депутат парламента, работающий в гудаутском ковидном госпитале, пока никаких сдвигов в лучшую сторону не видит:

«Мы идем по той же канве – много больных, большая нагрузка на медиков, загруженность в медучреждениях большая. Ничего нового пока не происходит. Санитарные меры люди не соблюдают, не хочу даже это комментировать, вы сами видите. Уже, по-моему, эти ограничения совершенно бессмысленны. Вопрос в том, насколько долго наше правительство выдержит финансирование напора больных. Это связано не только с заработной платой медработников, но еще и с обеспечением. Огромное бремя на бюджете, надо признать».

По мнению Алхаса Джинджолия, только вакцинация может сбить рост инфицированных, но вакцину обещают не раньше февраля или марта:

«Тут вопрос вообще ко всему миру, что дальше делать, как быть? Честно говоря, внятной стратегии толком ни у одной страны нет. В России что-то более или менее просматривается, начинается вакцинация, она как-то собьет прирост заболевших, предохранит от повторного заражения. Мы задавали вопрос первому лицу, когда мы можем получить доступ к вакцине «Спутник»? И ждем все этого момента. Но пока внятных данных нет. Нам говорят, что, возможно, она появится в феврале или в марте. Как только мы вакцину получим, будем всячески пропагандировать и объяснять людям, что это, возможно, наш единственный способ спасения. Я так пессимистично говорю, потому что недавно приехал из гудаутского госпиталя, а там такого насмотришься, что морально тяжело, и приходишь к таким выводам. Люди ничего не слышат, ничего не понимают, не соблюдают ограничения. Ну, тогда будем болеть».

Алхас Джинджолия считает, что число заразившихся в Абхазии уже может достигать примерно 100 тысяч человек, что составляет около 50% населения и постепенно приближает республику к коллективному иммунитету:

«При 250 тысячах населения 70%, переболев, вырабатывают популяционный иммунитет. Насколько это применимо к данной болезни, ответа толком нет, но надо же хоть на что-то надеяться. Переболеют и эпидемия пойдет на спад или хотя бы притормозится быстрый рост заболевших. У нас сейчас, по данным СЭС, более 11 тысяч официально заболевших, из них кто-то сдает повторно, допустим, их на треть меньше, пусть восемь тысяч. На одного выявленного (такой коэффициент выведен ВОЗ) приходится десять не выявленных, значит, у нас порядка ста тысяч переболевших и болеющих в данное время. Мы подходим к половине заразившихся, то есть, 50% населения уже так или иначе переболело. Пока нет вакцины, мы хотя бы к природному иммунитету приближаемся. Сколько мы по пути потеряем наших сограждан, об этом с болью приходится думать».

На данный момент общее число заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 11 216 человек, летальных случаев – 160. Лечение от COVID-19 в условиях стационара проходят 263 человека, состояние здоровья 31 пациента оценивается медиками как тяжелое.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия