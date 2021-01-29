Доклад: бывший глава мирового биатлона был коррумпирован Россией

Бывшее руководство Международного союза биатлонистов (IBU) способствовало сокрытию нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Об этом говорится в опубликованном 28 января докладе независимой комиссии во главе с британцем Джонатаном Тейлором, созданной новым руководством союза. Прежнее руководство во главе с норвежцем Андерсом Бессебергом признано в нём ответственным за "систематическое коррупционное и неэтичное поведение".

Утверждается, что Бессеберг покрывал российских спортсменов в течение 10 лет - с 2008 по 2018 год, когда он был вынужден уйти в отставку после того, как австрийская полиция начала расследовать коррупцию в IBU.

В докладе, в частности, утверждается, что Бессеберг нередко ездил на охоту и рыбалку в Россию за счёт принимающей стороны. Трофеи должны были вывозить сотрудники союза биатлонистов. Также в докладе приводятся данные из материалов полиции о том, что бывший президент "воспользовался услугами проститутки" во время пребывания в Москве - платил тоже не Бессеберг.

В документе также содержатся обвинения в адрес бывшего главы Союза биатлонистов России Александра Тихонова в том, что он пытался дать взятку высокопоставленной чиновнице IBU Николь Рёш. Её, в свою очередь, подозревают в том, что она не стала настаивать на повторных допинг-тестах россиянина Евгения Устюгова на олимпиаде в Сочи. Тихонов обвинения в свой адрес отверг.

Ранее ныне живущий в США бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял, что двое российских функционеров говорили о выплатах 200-300 тысяч долларов Бессебергу.

В расследовании утверждается, что многие российские биатлонисты применяли запрещённые антидопинговыми правилами препараты. Некоторые комментаторы считают, что содержащиеся в докладе факты могут лечь в основу дальнейших расследований о допинге в российском спорте.

Из-за допинговых нарушений Россия была отстранена от международных соревнований до конца 2022 года. Российские спортсмены могут участвовать в них только в индивидуальном качестве.