Турция запустила экспортный поезд в Россию по магистрали Баку-Тбилиси-Карс

Из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) сегодня отправился экспортный грузовой поезд в Россию. Об этом сообщают турецкие и азербайджанские СМИ со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

По информации ведомства, состав из пятнадцати вагонов преодолеет магистраль протяженностью 4 тысячи 650 километров за 8 дней.

Сегодня же началась перевозка новых видов грузов из Турции в Китай. Поезд запустила компания ООО «ADY Container» – дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«Поезд, следующий из Анкары в город Сиань в Китае – это новый логистический продукт, представленный ООО «ADY Container» совместно со своими партнерами в Турции, Грузии и Казахстане», – говорится в сообщении.

Поезд, состоящий из 42 контейнеров, преодолеет расстояние в 7 792 километра. Он перевозит неорганические вещества, используемые в промышленности.