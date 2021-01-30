В Абхазии ответили на предложение «вернуть ее Грузии»

В Абхазии возмутились недавним выступлением в СМИ некоего российского политика Алексея Мельникова, предложившего «Новой России готовить передачу Абхазии и Южной Осетии Грузии, а Приднестровья – Молдове». Разгорелась дискуссия и о том, действительно ли он является помощником оппозиционного политика Алексея Навального.

Бурю эмоциональных откликов вызвал на этой неделе в абхазском интернет-сообществе опубликованный сразу несколькими пользователями Фейсбука текст выступления бывшего депутата Государственной думы РФ Алексея Мельникова от 21 января. Позднее удалось найти этот блог на сайте «Эха Москвы», под заголовком «Абхазия и Южная Осетия. Отказаться от признания», причем там автор представлен как публицист. Вот пара фрагментов этого текста:

«В августе 2021 года исполнится 13 лет «независимости». Каковы итоги? Что удалось сделать российской дипломатии для того, чтобы добиться признания этих «государств» хотя бы половиной мирового сообщества? Ничего. Кроме нескольких сателлитов и клиентов России, Абхазия и Южная Осетия никем не признаны. Перспектив нет. При этом они ежегодно получают от России финансовую помощь и конца-края этой поддержки не видно. Проект независимости Абхазии и Южной Осетии следует признать неудачным решением. Еще одна такая же «зависшая» территория – Приднестровье. Новой России объективно предстоит задача прекратить неудачный и затратный даже не эксперимент, а зашедшую в тупик недальновидную политику, и готовить передачу Абхазии и Южной Осетии Грузии, а Приднестровья – Молдове».

Далее в Фейсбуке следовала краткая биографическая справка, где, в частности, указывалось: «Мельников Алексей Юрьевич – политик, экономист, публицист. Депутат Государственной Думы 1-3 созывов. Родился 8 апреля 1964 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, экономист».

Напомним, что в минувшие годы и общественность, и государственные структуры Абхазии уже не раз с возмущением реагировали на призывы отдельных российских политиков – Жириновского, Прилепина и менее известных – инкорпорировать Абхазию, наряду с некоторыми другими небольшими государствами с разным статусом, в состав Российской Федерации. Но в данном случае предлагаемый пересмотр признания ее независимости, в отличие от представлений российских национал-патриотов, связан с «возвратом» в состав Грузии.

Член совета директоров Центра гуманитарных программ, эксперт Лиана Кварчелия сказала в интервью «Эху Кавказа», что в российской либеральной среде часто обобщают все конфликты на постсоветском пространстве:

«Во-первых, я считаю, что Россия уважает свои решения, и вообще-то это по репутации России ударяет – отзывать признание. Мне кажется, это маловероятно. Второе, что обращает на себя внимание, и, кстати, раньше тоже обращало на себя внимание, – это то, что, к большому сожалению, в российской либеральной среде немало людей, которые не утруждают себя изучением деталей, связанных с нашими конфликтами, грузино-абхазским конфликтом, в частности. Они с одним и тем же лекалом подходят к одним и тем же ситуациям. Хотя даже абхазская и югоосетинская ситуации имеют свою специфику, свои особенности. А нас в один ряд ставят и с Приднестровьем, и с Крымом, и с Донбассом. Это неправильно».

Кварчелия вспомнила и о том, что такой же поверхностный взгляд, при котором к праву народов относились избирательно, следуя двойным стандартам, существовал у части российского либерального сообщества и три десятка лет назад. Но, например, Андрей Сахаров, Галина Старовойтова не выстраивали народы по ранжиру, считали их равными. Да, проблем в сегодняшней Абхазии много, но надо просто работать сообща над их решением. А к чему привело бы «дальновидное» предложение таких, как Мельников? Что последовало бы после отказа РФ от признания и вывода военных баз? Снова заполыхало там, где полыхало в начале 90-х, и снова пришлось бы вводить российских миротворцев.

На обсуждение наложило отпечаток и обострение внутриполитической борьбы в России. В Фейсбуке Мельников был представлен как помощник или советник по стратегическим вопросам Алексея Навального. Естественно, немало комментариев в абхазском сегменте соцсетей было посвящено теме его связи с оппозиционным политиком: «Справедливости ради хочу отметить, что сам Навальный призывал к признанию Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья и об этом свидетельствует его интервью Ксении Собчак», – напомнил один пользователь. «Алексей Мельников не соратник Навального и никогда им не был. Он член партии «Яблоко», от этой партии избирался в Думу. Сейчас занимается правозащитной деятельностью», – написал другой.

«Эхо Кавказа» обратилось и к московскому политологу, сотруднику Института стран СНГ Владимиру Новикову, и вот какое мнение он высказал:

«Господин Мельников – это политик из партии «Яблоко», довольно активный блогер. И претендует на что-то в российской политике. Мне в данном случае вспомнились слова последнего председателя КГБ СССР Крючкова, который о ком-то сказал: «Он еще не готов войти в большую политику». Может быть, господин Мельников не знает, что подобно рода идеи урегулирования на основе территориальной целостности Грузии постоянно обсуждались в России до войны 2008 года? Но все эти попытки решить проблему на основе этого принципа ни к чему не привели. Почему он считает, что это может привести к чему-то сейчас? И главное, что здесь поражает: он исходит в своем посыле из тезиса, что эти ситуации – как абхазская, так и южноосетинская – это прямое следствие грузино-российских отношений. То есть он отказывает в праве Абхазии и Южной Осетии быть сторонами конфликта, а не «бесплатным приложением» к российской стороне, как ему кажется».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия