COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 2 человека

В Ливии был захвачен комплекс противовоздушной обороны российского производства «Панцирь-С1» и в результате тайной операции вывезен на американскую военную базу Рамштайн в Германии. Об этом пишет британская газета The Times.

Как пишет издание, американские военные решили осуществить эту операцию, опасаясь, что комплекс может попасть в руки нелегальных торговцев оружием или не контролируемых властями вооруженных группировок. По данным Times, это произошло еще в июле прошлого года.

Сообщается, что комплекс «Панцирь» был приобретен у России Объединенными арабскими эмиратами, а они в свою очередь поставили его войскам генерала Халифы Хафтара, которые воюют против армии международно признанного ливийского правительства (ПНС). Захвачен он был на авиабазе под Триполи в ходе контрнаступления поддерживаемых Турцией войск ПНС.

В Times об акции по доставке комплекса на американскую базу говорится как об очередной из серии непубличных операций США по борьбе с российским влиянием в Ливии. В частности, как утверждается, американцы предупредили ливийские власти об присутствии в стране связанных с «поваром Путина» Евгением Пригожиным политтехнологов (двое из них были арестованы, провели в тюрьме более года и освобождены только недавно). Кроме того, командование США публиковало сведения об участии в боях на стороне Хафтара военных самолетов российского производства.

Неназванный российский представитель, которого цитирует Times, сказал, что в Москве знают о судьбе комплекса, но не считают его попадание в руки американцев большой проблемой, поскольку экспортную версию «Панциря» американские эксперты могли изучить и в ОАЭ. «Интерфакс» цитирует вице-президента Академии военных наук Сергея Модестова, который говорит, что произошедшее не будет иметь для российской армии серьезных последствий. «Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть «Панцири» в таком экспортном исполнении. Россия к тому времени уже уйдет далеко вперед»«, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в ходе боев в Ливии один из комплексов «Панцирь» был уничтожен.

Официальная Москва заявляет о нейтралитете в ливийском конфликте, однако есть множество свидетельств поддержки ею Хафтара - на стороне которого выступают также Египет и ОАЭ. Сообщалось и о присутствии в Ливии российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера.