В зоне строительства Намахвани ГЭС мобилизована полиция

В зоне строительства Намахвани ГЭС в Цхалтубском муниципалитете (регион Имеретия) мобилизована полиция. Группа местных жителей пытается помешать возобновлению работ, сообщает телеканал «Мтавари».

Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзывы разрешения, выданного турецкой компании.

На некоторое время стройка действительно была приостановлена. Сегодня полиция потребовала, чтобы демонстранты, которые продолжают дежурить в зоне строительства, свернули палатки. Сотрудники МВД разъяснили, что они занимают территорию, которая является частной собственностью. На дороге, ведущей к кресту, был выставлен кордон.

Ранее сегодня «ЭНКА» распространила заявление, в котором говорилось о том, что компания «обратились за правовой помощью в соответствующие органы». Было отмечено, что на такой шаг «ЭНКА» решилась, поскольку конструктивные шаги компании – приостановка работ и попытки решить проблему мирным путем – не принесли результатов. Инвестор указывает, что на их территории по-прежнему устанавливаются палатки. При этом со стороны протестующих не прекращаются попытки дискредитировать компанию и препятствовать возобновлению процесса строительства.