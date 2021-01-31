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В Грузии продолжают протестовать против действующих в стране ограничений
Гражданские активисты принесли сегодня, 31 января, к зданию парламента Грузии пустой холодильник, на котором написали «Народ голодает!». Акцию на проспекте Руставели в Тбилиси провело движение «Единая молодежь для Грузии». Около ста человек протестовали против действующих в стране ограничений и требуют отменить их.
«Холодильник потерял свою функцию, и так почти в каждой семье. Поэтому моя просьба и призыв будут заключаться в том, чтобы открыть экономику. У них есть время до завтра, 1 февраля», - сказал журналистам один из участников акции.
В 17 часов еще одна акция протеста с такими же требованиями собралась перед зданием Госканцелярии на площади Свободы.
Активисты и оппозиционные политические партии провели сегодня акцию протеста и в Кутаиси. Они призывают правительство отменить все ограничения на работу отраслей, которые имеют прямое отношение к развитию экономики, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В свою очередь, представители ресторанного и туристического бизнеса грозятся неповиновением: если власти 1 февраля не представят конкретный план открытия экономики, они обещают возобновить работу, несмотря на ограничения.
С 1 февраля в крупных городах Грузии, включая столицу, возобновляют работу торговые центры и непродовольственные магазины, а в Аджарии разрешают работу открытых объектов питания.
Другие новости дня
Сторонники Навального в Москве пришли к «Матросской тишине»
В Москве сторонники оппозиционера Алексея Навального прошли в воскресенье шествием от Комсомольской площади у Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов до СИЗО «Матросская тишина», где политик содержится под стражей. От «Матросской тишины» они вернулись обратно к трем вокзалам. Шествию противодействовала полиция, сотни его участников были задержаны, некоторые избиты. По данным ОВД-Инфо, к 17.00 мск в Москве были задержаны более 800 человек.
Радио Свобода ведет прямую трансляцию.
Подходы к СИЗО были перекрыты полицией, люди собрались у кордонов и скандировали: «Свободу Навальному!»
Число участников акции СМИ оценивают в несколько тысяч человек, власти оценили его в 2 тысячи.
Среди задержанных Юлия Навальная, жена Алексея Навального.
У «Матросской тишины» и на подходах к ней также начались задержания.
Впоследствии колонна отправилась от «Матросской тишины» обратно к центру Москвы.
Сторонники оппозиционера планировали собраться в центре Москвы, на Лубянской площади. Однако власти перекрыли центральные кварталы и закрыли несколько станций метрополитена. Точки сбора людей несколько раз менялись, все это время продолжались задержания. В конце концов шествие началось от Комсомольской площади.
Акции за освобождение Навального, которому 2 февраля предстоит суд о замене условного срока на реальный, проходят в десятках городов России. Они не согласованы с властями. По всей России к 14.30 мск были задержаны более 3 тысяч человек, по данным «ОВД-Инфо». Полиция задерживала людей и препятствовала акциям во многих крупных городах. Наиболее крупные акции с участием тысяч людей, помимо Москвы, прошли в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Сторонники Навального выходят на уличные акции вторую неделю подряд. 23 января по итогам несогласованных акций было более 4 тысяч задержанных. Власти возбудили более 10 уголовных дел.
В первой половине марта Грузия получит вакцину AstraZeneca
Подтверждено, что следующей вакциной, которая будет поставлена Грузии, будет AstraZeneca - от 180 до 300 тысяч доз - и, скорее всего, это произойдет в первой половине марта, - сообщил глава Национального центра контроля над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, необходимо понимание того, что победить коронавирусную пандемию можно только массовой вакцинацией населения, передает Общественный вещатель.
«На первом этапе в страну поступит вакцина Pfizer, это 29 250 доз, двойного применения. То есть этот объем позволять привить около 14 500 человек. Насколько мне известно, вакцина поступит во второй половине февраля. Также уже подтверждено, что следующей партией станет вакцина AstraZeneca, от 180 до 300 тысяч доз, и это, с большой вероятностью, будет в первой половине марта. Если будет привито 70 процентов населения, то это означает завершение пандемии», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
Эксперты ВОЗ посетили рынок морепродуктов в Ухане
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Китай с целью выяснить причины начала распространения нового коронавируса в человеческой популяции, посетила рынок морепродуктов в городе Ухань. Именно среди работников этого рынка вирус впервые был выявлен в декабре 2019 года.
Эксперты пробыли на рынке около часа, с журналистами они не общались. В четверг у команды специалистов ВОЗ завершился двухнедельный карантин, на котором они находились после прибытия в Китай. С тех пор они побывали в больницах и на других рынках. В то же время, в ВОЗ подчеркивают, что члены миссии ограничены в своих действиях - китайские власти не позволяют им свободно общаться с местными жителями, ссылаясь на соображения охраны общественного здоровья.
В группу экспертов ВОЗ входят специалисты из ряда стран, в том числе и из России.
Задача экспертов - попытаться исследовать обстоятельства заражения первых людей в Ухане коронавирусом. Первые случаи новой болезни, впоследствии названной Covid-19, были зафиксированы именно в этом городе. Он же в январе 2020 года был первым закрыт на карантин. Распространение вируса, однако, сдержать не удалось, его носители появились и в других странах мира, число инфицированных стало быстро расти. В марте была объявлена пандемия, которая продолжается до сих пор. За это время во всем мире коронавирус был выявлен у более 100 миллионов человек, более 2 миллионов 200 тысяч скончались.
Большинство специалистов склоняется к версии перехода на человека коронавируса от зараженного животного. Полностью не исключена и версия об искусственном происхождении вируса - китайские власти ее категорически отрицают.
Семь человек выписаны за сутки из «красных зон» югоосетинского медцентра
Из «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия за прошедшие сутки выписаны семь человек, переболевших COVID-19, госпитализированных нет. По данным на утро 31 января в «ковидных зонах» медцентра находятся 42 пациента.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день лечатся 23 человека, в здании детской больницы – 19. Из них четверо находятся в палате интенсивной терапии», - сказала информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение в субботу приняло 12 пациентов. «Протестировано в приемно-сортировочном отделении 43 человека». Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели троих пациентов на дому.
Главный инфекционист республики обратилась к жителям соблюдать масочный режим, санитарные нормы для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
В парламенте Грузии 10-го созыва будет создан совет по депутатской этике
В парламенте Грузии десятого созыва будет создан совет по депутатской этике, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Согласно проекту постановления, совет по этике будет состоять из восьми членов парламента.
Целью создания совета по этике является обеспечение выполнения Кодекса этики членов парламента, который регулирует поведение депутатов, исходя из их статуса, устанавливает правила, которые парламентарии должны учитывать в своей деятельности, а также в отношениях с коллегами, сотрудниками, медиа, другими институтами и общественностью.
Кодекс этики депутатов определяет ответственность в случае его нарушения. Проект постановления о создании совета по этике будет представлен на заседании бюро парламента 1 февраля.
За сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 35 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 922.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 18 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Кабардино - Балкарии, Калмыкии, Адыгее и Дагестане по два, в Чечне и Карачаево - Черкесии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 933 человека с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 229 человека.
- Ставропольский край + 229 (42 484 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 182 (33 681)
- Дагестан + 96 (27 943)
- Кабардино-Балкария + 87 (18 775)
- Калмыкия + 79 (17 424)
- Карачаево-Черкесия + 66 (17 570)
- Северная Осетия + 65 (14 446)
- Адыгея + 45 (13 035)
- Ингушетия + 42 (13 957)
- Чечня + 31 (10 789)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 210 104 случая заболевания COVID-19.
В целом по России, согласно данным Оперштаба на 31 января, выявлено 3 850 439 человек с коронавирусом.
В Петербурге при задержании протестующих применяются электрошокеры
В Петербурге сотрудники силовых ведомств жестко задерживают участников несогласованной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По многочисленным свидетельствам, используются электрошокеры. Сообщается о пострадавших.
Среди задержанных несколько журналистов.
Был задержан также рэпер Оксимирон.
Организаторы акции изменили точку сбора – люди собрались не в начале Невского проспекта, а на Пионерской площади. Число участников оценивается в несколько тысяч человек. Путь шествию на Сенной площади преградил ОМОН, там начались стычки.
Часть колонны направилась дальше, к Невскому проспекту. Затем несколько тысяч человек пришли к Мариинскому дворцу, где расположено городское законодательное собрание. Через какое-то время их оттуда оттеснила полиция.
Участники акции протеста после этого продолжили шествие по городу.
По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге к 15.00 мск были задержаны более 100 человек.
По всей России, по данным «ОВД-Инфо«, к этому времени задержали более 1500 человек, больше всего – в Москве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил применение силы к участникам мирных протестов в России и призвал освободить как задержанных, так и Алексея Навального.
Возобновились подготовительные работы к строительству Намахванской ГЭС
Сегодня утром, 31 января, возобновились подготовительные работы к строительству Намахванской ГЭС. В долине Риони, на месте, где работает техника, стянуты отряды полиции.
В настоящее время противники строительства Намахванской ГЭС собираются на месте, где несколькими неделями ранее жители установили крест. Однако прибывшие на место участники акции обнаружили, что крест был перенесен.
Часть населения, проводящего митинг против строительства, считает проект опасным, а строительство ГЭС - предпосылкой экологической катастрофы. Протестующие говорят, что их протест носит мирный характер и будет продолжен.
Мэрия Цхалтубо распространила информацию, согласно которой крест, установленный на территории Намахванской ГЭС, был перенесен в кафедральный собор Баграти, сообщает Общественный вещатель.
Сепаратисты «ДНР» заявляют, что получили вакцину. В РФ это отрицают
Глава поддерживаемой Россией сепаратистской администрации самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса из России было поставлено несколько тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
По словам Пушилина, благодаря этому в Донецке в ближайшее время начнется вакцинация населения. Глава ДНР поблагодарил Россию за поддержку. Ранее о готовящихся поставках сообщали также в самопровозглашенной ЛНР.
Однако в Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в финансировании разработки и производства вакцины, заявили, что он не осуществляет в Донецк и Луганск её поставок. Никакое другое российское ведомство также не заявило о том, что поставило на восток Украины вакцину.
В России уже объявлена массовая вакцинация населения, однако во многие регионы вакцина пока поставлена в недостаточном количестве, чтобы начать действительно массовую кампанию по вакцинации.
На Украине вакцинация также пока не началась. Накануне было объявлено, что ЕС выделит Киеву 117 тысяч доз вакцины Pfizer, кроме того, ожидаются поставки около 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Этого мало для массовой вакцинации населения.
Администрациям школ в Грузии разрешили корректировать продолжительность уроков
Администрации школ во время организации учебного процесса могут по своему усмотрению устанавливать время начала занятий, а также продолжительность уроков и перемен. Об этом заявила заместитель министра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе. Она не исключила, что в случае необходимости занятия в школах будут проходить и по субботам.
С 1 февраля ученики школ в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернутся в школы. Что касается школ в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то возобновление учебного процесса здесь планируется с 1 марта. В том случае, если эпидситуация в стране будет стабильной, то Межведомственный координационный совет рассмотрим возможность возобновления занятий в феврале, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Министерство образования работало по всем направлениям и дало разрешение на защиту права учащихся на здоровье и образование. В это было вложено максимум ресурсов. Мы можем сказать родителям, что их дети будут защищены в школах, и что установленные нормы будут соблюдаться», - сказала Дгебуадзе.
Как известно, после возобновления учебного процесса, родители учащихся смогут сами решать – отправлять детей в школу или оставить их на дистанционном обучении. Кроме того, сотрудники школ будут периодически проходить тестирование на наличие коронавируса – его должны пройти не менее 20% как учителей, так и сотрудников администрации. Статистику инфицированных будет вести Минздрав.
На входе в школу ученикам будут измерять температуру, и в случае выявления повышенной температуры ребенка изолируют. Дгебуадзе отметила, что в ведомстве ожидают, что все школы вскоре вернутся к обычному режиму работы.
С понедельника в крупных городах Грузии возобновляют работу торговые центры
Завтра, 1 февраля, в Грузии восстановят работу торговые центры и объекты, занимающиеся оптово-розничной торговлей, которые уже зарегистрировались на специально созданном Минздравом портале. Об этом заявил руководитель департамента инспекции труда Бека Перадзе.
С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави также возобновляется работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров. Кроме того, в Аджарии разрешается работа объектов питания открытого типа. Что касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави, то в этих городах пока речь идет только об открытии торговых центров и непродовольственных магазинов. Также до 1 марта в Грузии сохраняется запрет на работу тренажерных залов и бассейнов.
Следует отметить, что согласно решению правительства, ограничения продолжат действовать в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави по выходным дням. По субботам и воскресеньям по-прежнему будет остановлен общественный транспорт, не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки, а в Тбилиси, Кутаиси и Рустави закроются торговые центры.
Перадзе напомнил, что руководство торговых объектов обязано регулярно тестировать сотрудников, все затраты на эти процедуры в феврале будет оплачивать государство. «20% сотрудников должны проходить тестирование каждые 14 дней. Затраты на тестирование в феврале полностью покроет государство. А с 1 марта в этом постепенно начнет участвовать частный сектор», - сказал Перадзе.
Он также подчеркнул, что общественный транспорт пока открывается только в тех городах, где плотность населения не очень высока, а показатель заражаемости коронавирусом составляет менее 4%.
В Грузии за сутки выписали несколько сотен штрафов за нарушение ограничений
За минувшие сутки в Грузии оштрафовали 644 человека за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД.
Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас количество подтвержденных случаев уже превышает четверть миллиона, скончались 3 148 человек.
С 28 ноября в Грузии стало обязательным ношение масок на улице. Также запрещено передвижение пешком и на автомобилях с 9 вечера до пяти утра.
Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок – за сутки оштрафовали 564 человека. Им придется заплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).
Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 80 человек, которых застали на улице после девяти часов вечера.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения.
В Москве и Петербурге задерживают участников акций протеста. Трансляция
Соратники Алексея Навального перенесли точку сбора на сегодняшней акции за освобождение оппозиционера в Москве в другое место - после того, как власти перекрыли ряд центральных кварталов и закрыли 7 станций метро, закрыв доступ к Лубянской площади, где первоначально планировалась акция протеста.
Акция не согласована с властями.
В телеграм-канале Штаба Навального и в трансляции на Navalny Live появился призыв приезжать на станции метро Сухаревская и Красные ворота.
На выходе со станции метро Сухаревская около полудня начались задержания людей. Среди задержанных член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе.
Радио Свобода ведет прямую трансляцию.
В Петербурге полиция также перекрыла центр города, а Штаб Навального объявил о переносе акции в другое место. Там также начались задержания.
Акции в поддержку арестованного оппозиционера проходят по всей России, мы ведём лайвблог:
По данным ОВД-Инфо, к полудню по московскому времени по всей России были задержаны более 500 человек, более 100 - во Владивостоке, чуть менее 100 в Красноярске и Новосибирске.
23 января на акциях протеста были задержаны более 4 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел, в том числе против руководителей Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
В Украине суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Украинский суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой. Об этом Кавказ.Реалии рассказал экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Он отметил, что подозреваемых освободили, поскольку истек предусмотренный законодательством срок содержания под стражей на время следствия и ознакомления с обвинительным заключением.
Мосийчук сообщил, что подозреваемый в организации убийства Окуевой уроженец Каспийска Игорь Редькин остался под стражей лишь потому, что относительно него было возбуждено дело по другому преступлению.
«Все было на грани, его могли освободить, но полиция возбудила новое дело», – сказал Мосийчук. По его словам, среди тех, кто был освобожден, есть и человек, которого подозревают в исполнении покушения на Окуеву.
«Оперативники и следователи установили, кто непосредственно стрелял, но собрать достаточно доказательств не удалось», - отметил экс-депутат. Окуева была его помощницей в период его работы в парламенте.
- Амина Окуева была участницей Евромайдана. Она участвовала в обороне Дебальцева и выполняла боевые задания в Луганской области.
- 30 октября 2017 года в Глевахе под Киевом неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились Окуева и ее муж, доброволец АТО Адам Осмаев. Женщина скончалась от выстрела в голову.
- На тот момент советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции «Народный фронт», ныне замглавы МВД Антон Геращенко главными версиями убийства называет действия российских спецслужб с целью дестабилизации обстановки в Украине, а также месть Осмаеву со стороны окружения руководителя Чечни Рамзана Кадырова.
- В январе 2020 года глава Нацполиции Игорь Клименко и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказали, что по подозрению в убийстве добровольца Амины Окуевой задержан уроженец Дагестана, который давно является гражданином Украины.
Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана приняли решение о создании экспертных подгрупп
В Москве состоялась встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, сообщает официальный сайт правительства Армении.
Согласно сообщению, участники трехсторонней рабочей группы приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и безопасности транспорта, в том числе по вопросам безопасности, границ, таможни, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и другим видам контроля.
Формирование подгрупп планируется завершить к 2 февраля, а их первые заседания планируется провести до 5 февраля.
Также было решено провести очередное заседание трехсторонней рабочей группы в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.
В Армении за сутки от коронавируса скончались 9 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 125, в общем составив 167 026. По состоянию на 11:00 31 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 205 и сейчас составляет 157 519.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3080.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 769 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5658, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 648 520 (1957 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Грузии выявлено 479 новых случаев инфицирования коронавирусом
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 12 700 тестов, отсюда 7 777 на антигены и 4 923 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 479 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 258 111.
За последние сутки выздоровел 491 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 249 028.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 19 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 178 человек.
Из выявленных за сутки 479 новых случаев коронавируса 191 зафиксирован в Тбилиси, в Аджарии – 25, в Имеретии – 90, в Квемо Картли – 27, в Шида Картли – 28, в Гурии – 24, в Самегрело и Земо Сванетии – 44, в Кахетии – 31, в Мцхета-Мтианети – 10, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 1.
На данном этапе в Грузии 5 879 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 677 человек, в том числе в Тбилиси – 1 309, в Аджарии - 199, в Имерети – 506. Тяжелых пациентов – 573, в том числе в Тбилиси – 254, в Аджарии – 49, в Имеретии – 146. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 160 лиц, в том числе в Тбилиси – 125, в Аджарии – 2, в Имеретии – 14.
В клинических гостиницах находятся 304 человека, в том числе в Тбилиси – 176, в Аджарии – 102, в Имеретии – 12. На дому лечатся 2 898 человек. В карантинном пространстве 545 человек, в том числе в Тбилиси – 223, в Аджарии – 126. На данном этапе на самоизоляции находится 16 316 человек, из них в Тбилиси – 10 212, в Аджарии – 854, в Имеретии – 1 612.
В России проходят акции протеста в защиту Алексея Навального
В десятках городов России в воскресенье проходят уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.
Не согласованные с властями акции проходят в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятствуют сотрудники правоохранительных органов. К 10.00 мск по всей России, по данным ОВД-Инфо, около 150 задержанных, большинство - во Владивостоке.
Акции прошли или проходят в городах Дальнего Востока и Сибири. Как правило, на них меньше людей, чем неделю назад, 23 января. В Новосибирске на шествие вышли, по оценке Сибирь.Реалии, более 1000 человек, в Иркутске и Владивостоке более 500, еще в ряде городов - десятки или сотни. В Новосибирске участники акции протеста прошли по городу шествием. Во Владивостоке они вышли на лед, где водили хороводы. Через какое-то время начались задержания. Сибирь.Реалии ведет лайвблог о протестах.
Акции запланированы также в Москве и Петербурге.
Ковид в Абхазии: 51 новый случай инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 402 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 51 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человека, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 30 человек медиками оценивается как тяжелое, 46 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончались два пациента.
- Мужчина 87 лет. У него была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя внебольничная полисегментарная пневмония. Пациент скончался 29 января.
- Женщина 1931 года рождения с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и «двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациентка скончалась 29 января.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 34, в сухумском российском военном госпитале - 43 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11520 человек. 172 летальных случая. Выздоровели 9820 человек.
Турнава: Возобновление строительства Намахвани ГЭС абсолютно законно
Возобновление работ по строительству Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони абсолютно законно. Об этом сегодня, 30 января, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, комментируя протест местных жителей.
«Намахвани ГЭС – это важный вклад в укрепление энергетической независимости нашей страны, как и любая другая ГЭС, строящаяся в Грузии. У нас есть все шансы для того, чтобы стать экспортером электроэнергии и сильной страной, которая гордится своей энергонезависимостью. Большая часть вырабатываемой в Грузии электроэнергии – «зеленая». Ее производят при использовании воды, которая является нашим национальным богатством.
Намахвани ГЭС – важный проект, который всегда поддерживался государством. Это не означает, что для инвесторов проекта мы не установили строгие требования. Почти два года продолжались различные исследования, в том числе геологические. Результатом стало то, что Намахвани ГЭС – это один из самых хорошо проработанных и безопасных проектов. Несколько международных организаций изучили и подтвердили, что с той же геологической точки зрения Намахвани ГЭС является одной из самых безопасных, исходя из сейсмических характеристик», - заявила Турнава.
Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Там же был возведен деревянный крест, где протестующие периодически молились. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзывы разрешения, выданного турецкой компании.
На некоторое время стройка действительно была приостановлена. Сегодня полиция потребовала, чтобы демонстранты, которые продолжают дежурить в зоне строительства, демонтировали деревянный крест и свернули палатки. Сотрудники МВД разъяснили, что они занимают территорию, которая является частной собственностью. В течение всего дня ситуация на месте оставалась напряженной. Периодически между демонстрантами и протестующими происходили стычки.
Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Также некоторые местные жители опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и гибель эндемических сортов виноградной лозы.
- Проект «Каскад Намахвани ГЭС» на реке Риони объединит две ГЭС - «Намахвани» и «Твиши». Их общая установленная мощность – 433 МВт. Вся вырабатываемая электроэнергия останется в Грузии. Таким образом, Намахвани ГЭС сможет покрыть до 12% потребности Грузии. «ЭНКА» уже инвестировала в проект 800 миллионов долларов. На строительстве будет задействовано до 1,6 тысячи человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
EMC призывает госинспекцию изучить условия труда протестующих курьеров Glovo
Грузинская неправительственная организация «Центр изучения и мониторинга прав человека» (EMC) выразила поддержку протестующим курьерам сервиса доставки Glovo, призывав инспекцию труда незамедлительно изучить ситуацию.
В заявлении, распространенном EMC, отмечено, что во время пандемии именно курьерам приходится выполнять «важнейшие для общества функции», нередко рискуя своим здоровьем. В НПО считают недопустимым, чтобы вместо адекватного вознаграждения, во время пандемии наниматель допускал ухудшение условий их труда.
«Тяжелые условия труда сопровождаются ненадлежащим, унижающим достоинство обращением со стороны компании, трудностями, связанными с практикой выработки, и повышенными рисками безопасности из-за пандемии. Курьеры Glovo требуют улучшения условий труда, в том числе, сокращения времени ожидания заказов у ресторанов/на объектах выдачи, повышения тарифных ставок и изменения нереалистичной и несправедливой системы бонусов», - сказано в заявлении НПО.
В EMC также подтвердили готовность помочь курьерам Glovo в защите их трудовых прав, передает агентство «Новости-Грузия».
29 января у центрального офиса Glovo в Тбилиси прошла протестная акция. Улучшения условий труда требовали до трехсот курьеров. Менеджмент грузинского отделения компании обещает, что 10 февраля они проведут встречу с сотрудниками, у которых есть претензии. В Glovo надеются, что совместно им удастся разрешить все проблемы.
Бизнесмены грозят властям Грузии акциями гражданского неповиновения
Грузинские бизнесмены грозят масштабными акциями гражданского неповиновения – владельцы фитнес-центров, гостиниц, ресторанов и кафе обещают возобновить работу 2 февраля, если правительство продолжит игнорировать их требования.
О своих планах бизнесмены объявили сегодня, 30 января, на акции с требованием отмены ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии COVID-19. К митингу присоединились сотрудники и владельцы более 200 объектов питания. В знак протеста на 24 часа они отключили сервисы доставки еды, полностью прекратив работу.
Рестораторы указывают, что до сих пор им едва удавалось сводить концы с концами, теперь же все их ресурсы полностью исчерпаны. В Тбилиси заведения уже почти три месяца работают только на вынос. Ситуацию усугубляет то, что дата открытия ресторанного бизнеса до сих пор неизвестна. В правительстве Грузии отказываются называть конкретные сроки, повторяя, что они будут зависеть от эпидемиологической ситуации. Аналогичная ситуация с фитнес-центрами.
Участники акции заявили, что они дают правительству два дня на то, чтобы представить план по открытию экономики страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Помимо ресторатов, к сегодняшнему митингу также присоединились гиды, актеры, хореографы, студенты, родители детей школьного и дошкольного возраста, политики и гражданские активисты. Среди их требований: открытие школ и детских садов; возобновление работы муниципального и междугороднего транспорта; отмена «комендантского часа» и так далее.
По окончании акции бизнесмены подписали «меморандум о солидарности». Граждане, подписавшие документ, подтвердили, что они будут поддерживать друг друга и продолжат протест даже в том случае, если ограничения снимут с их деятельности.
Четыре человека с коронавирусом госпитализированы за сутки в Южной Осетии
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия по данным на утро 30 января проходят лечение 49 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день лечатся 30 человек, в здании детской больницы – 19. Из них четверо находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
За минувшие сутки из «красной зоны» больницы выписан один человек, госпитализированы четверо больных.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 34 пациента.
«Протестировано в приемно-сортировочном отделении 53 человек. Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили четыре пациента», - отметила главный инфекционист. Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели восемь человек на дому.
Главный инфекционист республики обратилась к жителям соблюдать масочный режим, санитарные нормы для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Гахария: Первая партия вакцины Pfizer прибудет в Грузию в конце февраля
Первые дозы вакцины от коронавируса Грузия получит в конце февраля. Об этом говорится в заявлении премьера Георгия Гахария в социальной сети Facebook.
Известно, что это будет препарат американской компании Pfizer. Одновременно в сообщении не уточняется, о каком количестве доз идет речь. Гахария добавил, что, согласно национальному плану, сразу после получения первых доз начнется вакцинация медицинского персонала.
Премьер также поблагодарил за беспрецедентную поддержку Грузии генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса.
- Для полного открытия экономики в Грузии запланировано привить от коронавируса до 60% взрослого населения, это 1,6 миллиона человек. Для их вакцинации нужно около 900 тысяч доз вакцины и примерно 164 миллиона лари (50 миллионов долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены следующим образом: вначале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода, потом граждане старше 75 лет, граждане в возрасте 65-74 лет, также граждане в возрасте 55-64 лет, пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.
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