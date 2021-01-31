В Грузии продолжают протестовать против действующих в стране ограничений

Гражданские активисты принесли сегодня, 31 января, к зданию парламента Грузии пустой холодильник, на котором написали «Народ голодает!». Акцию на проспекте Руставели в Тбилиси провело движение «Единая молодежь для Грузии». Около ста человек протестовали против действующих в стране ограничений и требуют отменить их.

«Холодильник потерял свою функцию, и так почти в каждой семье. Поэтому моя просьба и призыв будут заключаться в том, чтобы открыть экономику. У них есть время до завтра, 1 февраля», - сказал журналистам один из участников акции.

В 17 часов еще одна акция протеста с такими же требованиями собралась перед зданием Госканцелярии на площади Свободы.

Активисты и оппозиционные политические партии провели сегодня акцию протеста и в Кутаиси. Они призывают правительство отменить все ограничения на работу отраслей, которые имеют прямое отношение к развитию экономики, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В свою очередь, представители ресторанного и туристического бизнеса грозятся неповиновением: если власти 1 февраля не представят конкретный план открытия экономики, они обещают возобновить работу, несмотря на ограничения.

С 1 февраля в крупных городах Грузии, включая столицу, возобновляют работу торговые центры и непродовольственные магазины, а в Аджарии разрешают работу открытых объектов питания.