В Самегрело расследуют случай привлечения детей к уборке туалета мэрии 

МВД Грузии начало следствие по факту привлечения детей к уборке туалета в здании муниципалитета в Чхороцку (регион Самегрело). Об этом пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на Первый канал Грузии.

По данным СМИ, несколько дней назад бывшая сотрудница Службы очистки Чхороцку, с согласия директора одной из школ, организовала «субботник» по уборке территории с участием школьников седьмого класса. Как оказалось, акция подразумевала уборку туалета в здании муниципальной мэрии. Цель акции непонятна, так как женщина с января не работает в муниципалитете.

Заметив группу детей с чистящими средствами в туалете, один из сотрудников мэрии поинтересовался, что они там делают. После этого детей из мэрии вывели, однако видеоматериал с места событий попал в соцсети и вызвал скандал.

По словам мэра Чхороцку Дато Гогуа, мэрия не была информирована о проведении «акции очистки». Гогуа отметил, что следствие обязательно должно установить, почему детей привели в мэрию и заставили чистить туалет.

Следствие ведется по статье УК Грузии – принуждение. По имеющейся информации, данный факт изучает и министерство образования и науки Грузии.