В Абхазии заработал общественный штаб в поддержку Владимира Путина

Общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина заработал в Сухуми. Он располагается в офисе Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской общины Абхазии. В штаб вошли активисты различных общественных организаций.

«Это люди разных национальностей, возрастов, убеждений и политических взглядов, но объединенных активной гражданской позицией и одной общей идеей – консолидации вокруг российского президента, гаранта стабильности и безопасности России и Абхазии - Владимира Владимировича Путина», – говорится в заявлении пресс-службы штаба.

Сторонники Путина говорят, что консолидация и сплоченность необходима в условиях сложившейся международной обстановки и грубого вмешательства США во внутренние дела России.

В заявлении говорится и о том, что Вашингтон и Тбилиси «мечтают о смене режима в России», а также о «силовом захвате Абхазии».

Отметим, что сухумская акция в поддержку президента России Владимира Путина, запланированная на 23 января, была перенесена «до нормализации эпидемиологической ситуации».