«Пока нет возможности тратить деньги в торговых центрах или отправляться в путешествие»

Первые шаги Грузии в процессе снятия ограничений. По всей стране открылись торговые центры, а также упрощены правила въезда для граждан 36 стран. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как встретили эту новость пользователи социальных сетей.
– Вы собираетесь воспользоваться частичным снятием ограничений?
Ника: На данный момент нет, поскольку пока необходимости пользоваться торговыми центрами у меня не возникало, как не возникало и необходимости лететь куда-нибудь. Ну и, конечно, пока не будет вакцинирована большая часть населения Грузии, я постараюсь не контактировать и не появляться в местах большого скопления людей.
Тариел: Я знаю, что открылись торговые центры, что восстановили авиасообщение с некоторыми странами. Наверное, это два основных ограничения, которые коснулись практически всех граждан страны. Я пока никак не смогу воспользоваться этим. Думаю, это больше касается людей, которые работают в этих сферах, им дали возможность возобновить свою прежнюю жизнь. Я в этих сферах не работаю, и мне все равно придется ждать, пока не заработает та сфера, в которой трудоустроен я. Кроме того, у меня пока нет возможности тратить деньги в торговых центрах или отправиться куда-то в путешествие, поэтому я никак не воспользуюсь снятием этих ограничений. На меня это никак не повлияет.
Людмила: Что касается авиасообщения, эта новость меня очень обрадовала. Люди ведь устали без движения. Не знаю, как насчет магазинов, я в них и так редко хожу, но насчет международных перелетов – я рада, ведь у меня дети за границей находятся, и, может быть, хоть сейчас появится возможность с ними повидаться.
Миша: Естественно, я планирую воспользоваться снятием ограничений, конечно, в первую очередь пройдусь по магазинам, даже немного соскучился по шопингу. Хорошо, конечно, что и полеты возобновились, но я думаю, что пока это не совсем безопасно, во всяком случае, я пока боюсь даже думать о посещении других стран. Что касается гостей Грузии, то у нас ходит много споров вокруг того, стоило ли открывать сообщение для стран, в которых наблюдалось особо тяжелое положение в плане эпидемии. Я считаю – это правильное решение разрешить им посещать нашу страну, но только в том случае, если на границе будет серьезный контроль.
Татия: Для меня это ничего не меняет, я никак не смогу воспользоваться частичным открытием Грузии. Я по-прежнему сижу дома, работаю через интернет, в торговые центры ходить не собираюсь. До них еще нужно добраться, а у меня нет столько денег, чтобы тратить на такси суммы, которые могут превышать затраты в самих торговых центрах. Думаю, сейчас в стране такая экономическая ситуация, что немногие себе смогут позволить воспользоваться снятием этих ограничений. Это касается и авиасообщения – с этим можно было повременить, или чуть серьезнее отнестись к процедуре выдачи разрешения на приезд в Грузию граждан тех стран, где вирус мутирует, скажем, проверять их сразу по приезду в страну. Но, конечно, понятно, что постепенно власти должны начать снимать ограничения.
Александр: Меня снятие этих ограничений никак не коснулось, ситуацией воспользоваться я никак не смогу, соответственно, лично для меня ничего не изменилось. Конечно, это отличная новость, что открылись магазины, только вот я ограничен в финансах, поэтому воздержусь от походов в торговые центры. Что касается авиасообщения… во многих странах, для которых сейчас Грузия открывает двери, тяжелейшая эпидемиологическая ситуация, соответственно, наверное, это было неправильное решение.
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